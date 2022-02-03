Á hậu Phương Nga về quê Bình An đón Tết nhưng sao bộ váy quen quen giống năm ngoái thế này!

Hậu trường 03/02/2022 17:22

Đăng ảnh cùng mẹ chồng tương lai ngồi bóc bưởi nhưng Á hậu Phương Nga bị soi mặc trang phục giống năm ngoái. Không những thế, Bình An còn tiết lộ câu nói ẩn ý dường như bức ảnh chụp đã lâu nhưng nay mới công bố.

Chiều ngày 3/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán 2022), Bình An đăng tải bức ảnh bạn gái - Á hậu Phương Nga ngồi bóc bưởi cùng mẹ ruột của nam diễn viên trên trang cá nhân. Đăng kèm bức ảnh, Bình An viết: "Bạn Bùi Phương Nga cười hơi tươi".

Á hậu Phương Nga về quê Bình An đón Tết nhưng sao bộ váy quen quen giống năm ngoái thế này! - Ảnh 1
Phương Nga được mẹ chồng tương lai rất yêu thương.

 

Trong bức ảnh, Phương Nga ngồi cùng mẹ Bình An ngồi bóc bưởi rất thân mật và gần gũi. Qua những hình ảnh này, có thể thấy, Phương Nga rất được lòng mẹ chồng tương lai. Nhiều người cho rằng, năm nay cô về quê nhà bạn trai đón Tết.

Tuy nhiên, một bình luận của Bình An vô tình tiết lộ đây là bức ảnh cũ được chụp vào dịp Tết 2021 khi về nhà Bình An đón Tết.

Á hậu Phương Nga về quê Bình An đón Tết nhưng sao bộ váy quen quen giống năm ngoái thế này! - Ảnh 2
Thực tế, bức ảnh này được chụp từ Tết năm ngoái.

 

Trước đó, cặp đôi vướng nghi vấn chuẩn bị về chung một nhà. Cụ thể, nam diễn viên chia sẻ trên story hình ảnh chụp tại một căn hộ mới, đang trong quá trình hoàn thiện. "Cố lên nào, sắp xong rồi", Bình An chia sẻ. cư dân mạng ngay lập tức "soi" ra được cô gái trong bức hình Bình An đăng tải là Á hậu Phương Nga.

Qua hình ảnh và chi tiết này, người hâm mộ đã rộ lên nghi vấn cả hai đã chính thức "về chung một nhà" sau thời gian hẹn hò. Tuy nhiên, nàng Á hậu đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận: "Không phải nhà mình nhưng vẫn thích hóng".

Á hậu Phương Nga về quê Bình An đón Tết nhưng sao bộ váy quen quen giống năm ngoái thế này! - Ảnh 3
Bình An - Phương Nga hẹn hò được hơn 5 năm.

 

Phương Nga và Bình An đã có hươn 5 năm hẹn hò, gắn bó bên cạnh nhau nên netizen rất mong chờ tin vui từ cặp đôi này.

Bình An – Bùi Phương Nga về chung một nhà sau 4 năm hẹn hò vì chi tiết này?

Bình An – Bùi Phương Nga về chung một nhà sau 4 năm hẹn hò vì chi tiết này?

Đăng ảnh tại cơ ngơi mới, netizen soi ra Bùi Phương Nga xuất hiện trong khung hình của Bình An làm rộ lên nghi vấn: phải chăng cặp đôi đang chuẩn bị về chung một nhà.

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