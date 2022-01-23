Phương Nga lên tiếng về tin đồn 'về chung một nhà' với Bình An sau 4 năm hẹn hò, người hâm mộ được phen 'mừng hụt'

Á hậu Phương Nga đã lên tiếng về tin đồn sẽ "về chung một nhà" với bạn trai Bình An trong thời gian tới.

Bình An – Bùi Phương Nga là một trong những cặp đôi đẹp trong showbiz Việt. Sau 4 năm hẹn hò, khán giả mong chờ một đám cưới cổ tích được diễn ra. Mới đây, trên mạng xã hội rộ thông tin nghi vấn cả hai đã chính thức "về chung một nhà" khi nam diễn viên chia sẻ trên story hình ảnh chụp tại một căn hộ mới, đang trong quá trình hoàn thiện kèm theo dòng trạng thái: "Cố lên nào, sắp xong rồi".

Bức ảnh rộ lên tin đồn Phương Nga - Bình An dọn về một nhà sau 4 năm hẹn hò - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, trong bài đăng, cư dân mạng ngay lập tức "soi" ra được cô gái trong bức hình Bình An đăng tải là Phương Nga. Bức hình ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng. Tuy nhiên, sau đó, trên Instagram cá nhân, bạn gái Bình An lập tức có động thái trả lời cho nghi vấn này: "Không phải nhà mình nhưng vẫn thích hóng".

Trước đó, cặp đôi cũng không ít lần dính tin đồn sắp tổ chức lễ cưới nhưng cả hai đều phủ nhận. Hiện tại, Bình An vẫn đam mê với nghiệp diễn còn Phương Nga vừa làm việc vừa tiếp tục học để lấy thêm một bằng đại học.

Phương Nga và Bình An là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz - Ảnh: Internet

Kể từ khi công khai mối quan hệ, cả hai nhận được nhiều lời khen, sự ủng hộ của cư dân mạng vì ngoại hình đẹp, tương xứng. Phương Nga được biết đến là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 cũng như hiện cô đang thử sức trong nhiều vai trò như người mẫu, MC còn diễn viên Bình An cũng không kém cạnh bạn gái khi là gương mặt trẻ xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình với nhiều dạng vai diễn khác nhau.

Bình An – Bùi Phương Nga về chung một nhà sau 4 năm hẹn hò vì chi tiết này? Đăng ảnh tại cơ ngơi mới, netizen soi ra Bùi Phương Nga xuất hiện trong khung hình của Bình An làm rộ lên nghi vấn: phải chăng cặp đôi đang chuẩn bị về chung một nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-nga-len-tieng-ve-tin-don-ve-chung-mot-nha-voi-binh-an-sau-4-nam-hen-ho-nguoi-ham-mo-duoc-phen-mung-hut-447516.html