Đi mua nhà, bạn trai Á hậu Phương Nga 'bật ngửa' khi bị mắng đến 'tối tăm mặt mũi' chỉ vì một lý do

Hậu trường 14/10/2021 19:30

Diễn viên Bình An chia sẻ câu chuyện bị mắng rất gắt chỉ vì không mua nhà sau khi được tư vấn.

Cách đây ít giờ, diễn viên Bình An chia sẻ câu chuyện "không biết nên vui hay nên buồn" khi đi mua nhà.

Đi mua nhà, bạn trai Á hậu Phương Nga 'bật ngửa' khi bị mắng đến 'tối tăm mặt mũi' chỉ vì một lý do - Ảnh 1
 Diễn viên Bình An.

Mở đầu, bạn trai Á hậu Phương Nga cho biết:"Chẳng là thế này, mình có nhu cầu mua nhà, lên mạng tìm được một dự án ưng ý và để lại số điện thoại trên hệ thống. Ngay ngày hôm sau thì có chục cuộc điện thoại gọi điện đến cho mình, nói là em ở bên chủ đầu tư của dự án.

Ok không sao, càng nhiều người tư vấn thì mình sẽ càng có nhiều sự lựa chọn hơn. Sau khi tham khảo giá và xem nhà xong thì mình có chốt mua bán với một bên vì đưa ra cho mình một cái giá tốt nhất với những ưu đãi hợp lý nhất".

Tưởng như mọi chuyện đã xong xuôi nhưng Bình An bất ngờ bị "khủng bố Facebook" từ các bên tư vấn bất động sản khác. Những người này dùng lời lẽ xúc phạm đến danh dự, uy tín nghề nghiệp chỉ vì anh không mua nhà của bên họ.

Đi mua nhà, bạn trai Á hậu Phương Nga 'bật ngửa' khi bị mắng đến 'tối tăm mặt mũi' chỉ vì một lý do - Ảnh 2
 Câu chuyện của nam diễn viên.

"Nào là 'diễn viên mặc cả như đàn bà' rồi 'cắt máu của anh em'.

Ơ mình nói thật, giá nhà niêm yết đầy đủ và công khai trên web thì mình mặc cả sao được, và cái quan trọng là bên nào tốt hơn, ưu đãi hơn thì mình mua thôi.

Tiền mồ hôi công sức cả chứ có phải lá cây khô đâu. Các bạn ăn mặc lịch sự, quần âu áo sơ mi đàng hoàng mà quay ra chửi khách hàng như con chỉ vì không mua hàng bên mình. Giờ thì Facebook của tôi tràn ngập những comment khủng bố và chửi bới... Chán", Bình An chán nản viết.

Tuy nhiên, chỉ sau ít phút đăng tải, nam diễn viên đã xin phép xóa bài viết: "Mình xin phép xoá bài! Cho mình được Bình An như đúng cái tên của mình nhé mọi người". 

Đi mua nhà, bạn trai Á hậu Phương Nga 'bật ngửa' khi bị mắng đến 'tối tăm mặt mũi' chỉ vì một lý do - Ảnh 3
 Bình An xin phép xóa bài viết

Bình An sinh năm 1993, từng tham gia nhiều bộ phim như Lạc Giới, Ngược Chiều Nước Mắt, Gái Già Lắm Chiêu 3, Mối Tình Đầu Của Tôi... Mới đây, anh chàng còn đảm nhận một vai phụ trong 11 tháng 5 ngày. Trong phim, Bình An vào vai cậu bạn thân của nữ chính do Khả Ngân đóng và khiến Thanh Sơn ghen "đỏ mắt".

Ngoài đời, Bình An có mối tình đẹp với Á hậu Phương Nga. Cặp đôi hẹn hò được 4 năm và được người hâm mộ ủng hộ.

Đi mua nhà, bạn trai Á hậu Phương Nga 'bật ngửa' khi bị mắng đến 'tối tăm mặt mũi' chỉ vì một lý do - Ảnh 4
 Bình An và Á hậu Phương Nga.
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