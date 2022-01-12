Bình An – Bùi Phương Nga về chung một nhà sau 4 năm hẹn hò vì chi tiết này?

Là cặp đôi trai tài, gái sắc của showbiz Việt, chuyện tình của Bình An – Bùi Phương Nga đúng như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích. Trước khi chính thức công khai tình cảm, cả hai đã có thời gian dài hẹn hò bí mật. Sau đó, chọn đúng ngày lễ Tình nhân Valentine cả hai đều khiến công chúng mừng rỡ vì sau nhiều hint hẹn hò đồn đoán, cuối cùng cả hai đã lên tiếng xác nhận tin đồn là sự thật.

Nếu như Á hậu Phương Nga được biết đến là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 cũng như hiện cô đang thử sức trong nhiều vai trò như người mẫu, MC thì diễn viên Bình An cũng không kém cạnh bạn gái khi là gương mặt xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình với nhiều vai diễn khác nhau.

Theo đó, kể từ khi công khai mối quan hệ, cả hai nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng vì ngoại hình đẹp, tương xứng. Sau đó, cả hai liên tục xuất hiện tình cảm cùng nhau trong nhiều sự kiện cũng như những hoạt động ngoài đời.

Cho đến nay, cả hai đã đồng hành, sát cánh bên nhau 4 năm

Mới đây, trên Instagram cá nhân của mình, Bình An đã đăng tải một bức hình thu hút sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng. Cụ thể, nam diễn viên chia sẻ trên story hình ảnh chụp tại một căn hộ mới, đang trong quá trình hoàn thiện. "Cố lên nào, sắp xong rồi", Bình An chia sẻ.

Đăng ảnh hoàn thiện ngôi nhà mới, netizen soi ra Á hậu Phương Nga phía sau làm rộ lên tin đồn Bình An và bạn gái "về chung một nhà"

Không chỉ khoe nhà mới, cư dân mạng ngay lập tức "soi" ra được cô gái trong bức hình Bình An đăng tải là Á hậu Phương Nga. Qua hình ảnh và chi tiết này, người hâm mộ đã rộ lên nghi vấn cả hai đã chính thức "về chung một nhà" sau thời gian hẹn hò. Phương Nga và Bình An đã có 4 năm đồng hành, gắn bó bên cạnh nhau nên netizen rất mong chờ tin vui từ cặp đôi này.

Cả hai luôn xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện

Bài đăng của nam diễn viên khiến nhiều người thích thú. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Phương Nga tại nhà mới Bình An cũng khiến nhiều người đặt nghi vấn cả hai đăng chăm chút cho cơ ngơi, sắp về chung một nhà. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của dân mạng. Có thể Phương Nga chỉ tới giúp đỡ bạn trai sắp xếp, trang trí không gian sống.

Fan hâm mộ đang vô cùng mong chờ đám cưới của Bình An - Phương Nga

Tình yêu của Bình An và Phương Nga vẫn đang trên đà thăng hoa sau nhiều năm hẹn hò. Nam diễn viên và bạn gái được ủng hộ sớm về chung một nhà.