Khung hình có sự xuất hiện của loạt người đẹp nổi tiếng trong showbiz Việt là Thùy Tiên, Tiểu Vy, Thuý An, Tường San, Diễm Trang.
- Hở bạo mãi không sao, nhưng chiếc đầm này lại vô tình khiến Thùy Tiên lộ hàng hớ hênh
- Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng phân trần lý do để mẹ bắt xe ôm công nghệ về giữa sự kiện
Ngày 3/2, Hoa hậu Thùy Tiên đăng ảnh hội ngộ nhóm bạn thân toàn Hoa hậu, Á hậu gây bão mạng xã hội. "Chào năm mới cùng hội chị em ruột thừa", Thuỳ Tiên chia sẻ
Khung hình có sự xuất hiện của loạt người đẹp nổi tiếng trong showbiz Việt là Tiểu Vy, Thuý An, Tường San, Diễm Trang. Hiếm hoi lắm, dàn người đẹp mới có dịp xuất hiện chung trong một khung hình, nhan sắc ai nấy đều vô cùng nổi trội, có thể nói là một 9 một 10. Á hậu Tường San là nàng hậu duy nhất đã lập gia đình và sinh con.