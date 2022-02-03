Hội bạn thân toàn Hoa hậu - Á hậu của Thùy Tiên hội tụ đầu năm, nhan sắc ai nổi bật nhất?

Hậu trường 03/02/2022 16:47

Khung hình có sự xuất hiện của loạt người đẹp nổi tiếng trong showbiz Việt là Thùy Tiên, Tiểu Vy, Thuý An, Tường San, Diễm Trang.

Ngày 3/2, Hoa hậu Thùy Tiên đăng ảnh hội ngộ nhóm bạn thân toàn Hoa hậu, Á hậu gây bão mạng xã hội. "Chào năm mới cùng hội chị em ruột thừa", Thuỳ Tiên chia sẻ

Khung hình có sự xuất hiện của loạt người đẹp nổi tiếng trong showbiz Việt là Tiểu Vy, Thuý An, Tường San, Diễm Trang. Hiếm hoi lắm, dàn người đẹp mới có dịp xuất hiện chung trong một khung hình, nhan sắc ai nấy đều vô cùng nổi trội, có thể nói là một 9 một 10. Á hậu Tường San là nàng hậu duy nhất đã lập gia đình và sinh con.

Hội bạn thân toàn Hoa hậu - Á hậu của Thùy Tiên hội tụ đầu năm, nhan sắc ai nổi bật nhất? - Ảnh 1
Hội bạn thân toàn Hoa hậu - Á hậu của Thùy Tiên hội ngộ.
Hội bạn thân toàn Hoa hậu - Á hậu của Thùy Tiên hội tụ đầu năm, nhan sắc ai nổi bật nhất? - Ảnh 2
Các người đẹp có dịp đọ sắc cùng nhau trong ngày Tết.
Hội bạn thân toàn Hoa hậu - Á hậu của Thùy Tiên hội tụ đầu năm, nhan sắc ai nổi bật nhất? - Ảnh 3
Thùy Tiên có một năm đại thắng tại đấu trường nhan sắc quốc tế.
Hội bạn thân toàn Hoa hậu - Á hậu của Thùy Tiên hội tụ đầu năm, nhan sắc ai nổi bật nhất? - Ảnh 4
"Mẹ bỉm" Á hậu Tường San được khen ngày càng trẻ đẹp.
Hội bạn thân toàn Hoa hậu - Á hậu của Thùy Tiên hội tụ đầu năm, nhan sắc ai nổi bật nhất? - Ảnh 5
Hội bạn thân có nhan sắc nổi bật của Thùy Tiên.

 

Livestream kiếm được tiền khủng, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ làm gì?

Livestream kiếm được tiền khủng, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ làm gì?

Được đông đảo fan hâm mộ gửi quà có giá trị và quy ra được số tiền lớn, Thùy Tiên chia sẻ rõ mục đích sử dụng khiến ai cũng ấm lòng vì đặt niềm tin đúng người.

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