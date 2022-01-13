Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng phân trần lý do để mẹ bắt xe ôm công nghệ về giữa sự kiện

Hậu trường 13/01/2022 14:16

Khoảnh khắc mẹ ruột Thùy Tiên bắt xe ôm về giữa sự kiện chào đón nàng hậu về nước đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Giải thích về hành động này, Thùy Tiên lên sóng livestream giải thích cho người hâm mộ.

Ngày 11/1, Miss Grand Thùy Tiên có buổi chào đón "homecoming" hoành tráng với buổi diễu hành trên phố và lễ chào mừng tổ chức tại Sân vận động Phú Thọ, TP.HCM. Tại lễ chào mừng, tri ân, Thùy Tiên xuất hiện lộng lẫy trong tà áo dài truyền thống với thần sắc rạng rỡ, nhiệt tình giao lưu với hàng ngàn người hâm mộ.

Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng phân trần lý do để mẹ bắt xe ôm công nghệ về giữa sự kiện - Ảnh 1
Thùy Tiên có màn chào đón "homecoming" cực hoành tráng

Hình ảnh xinh đẹp rạng ngời của Thùy Tiên khi đội trên đầu chiếc vương miện phiên bản gốc khiến cho rất nhiều người cảm thấy tự hào về Thùy Tiên. Tân Miss Grand cũng vô cùng cảm động, cô rơi lệ trước sự chào đón nồng nhiệt của khán giả và biết ơn sâu sắc tới những người đã luôn ở bên cổ vũ, động viên tinh thần của mình.

Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng phân trần lý do để mẹ bắt xe ôm công nghệ về giữa sự kiện - Ảnh 2
Tân Miss Grand nhiệt tình giao lưu cùng khán giả và không giấu nổi niềm xúc động

Tại lễ chào mừng, các thành viên trong gia đình gồm bố mẹ và người thân của Thùy Tiên có mặt từ khá sớm để chung vui. Không chỉ vậy, ban tổ chức chương trình còn dành món quà bất ngờ khi mời người thân Thùy Tiên cùng xuất hiện trên sân khấu để chúc mừng chiến thắng của người đẹp khiến nàng hậu vô cùng xúc động khi đã lâu không được sum họp cùng gia đình và người thân.

 

Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng phân trần lý do để mẹ bắt xe ôm công nghệ về giữa sự kiện - Ảnh 3
Gia đình Thùy Tiên cũng có mặt tại sự kiện khiến nàng hậu vô cùng cảm động và bất ngờ

Vì quá bất ngờ và hạnh phúc, Thùy Tiên không kìm được cảm xúc mà rơi lệ. Tuy nhiên tại sự kiện tối qua, vì lý do sức khỏe nên mẹ đẻ Thùy Tiên đã được người thân đưa ra phía ngoài nghỉ ngơi, và ra về ngay sau đó. Tại hiện trường, theo hình ảnh của team qua đường ghi lại, mẹ Thùy Tiên bắt xe ôm công nghệ, ra về trước một mình.

Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng phân trần lý do để mẹ bắt xe ôm công nghệ về giữa sự kiện - Ảnh 4
Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng phân trần lý do để mẹ bắt xe ôm công nghệ về giữa sự kiện - Ảnh 5
Mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên cảm thấy mệt và bắt xe ôm công nghệ về giữa sự kiện

Hình ảnh mẹ đẻ Miss Grand International 2021 lủi thủi ra về bằng xe ôm đã gây không ít chú ý, bàn tán.Sau sự kiện chào đón Tân Hoa hậu Hòa bình thế giới hoành tráng, tối ngày 12/1, trên sóng livestream, Thùy Tiên lên tiếng về sự việc trên. 

Theo tiết lộ, vì say xe nên mẹ đẻ Thùy Tiên không ngồi xe hơi mà bắt xe ôm. Thời điểm đó, gia đình bên nội của Thùy Tiên cũng đưa mẹ ruột nàng hậu ra xe về. Chân dài cũng đã hỏi thăm sức khỏe của mẹ ruột. "Việc mẹ Tiên bắt xe ôm về cũng có nhiều bạn thắc mắc thì Tiên cũng chia sẻ luôn là do mẹ bị đau đầu, không thể nào đi xe hơi được vì bị say xe. Lúc đó ba và gia đình bên nội của Tiên cũng đã đưa mẹ ra xe đi về, Tiên cũng đã nhắn hỏi thăm mẹ rồi.

Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng phân trần lý do để mẹ bắt xe ôm công nghệ về giữa sự kiện - Ảnh 6
Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng phân trần lý do để mẹ bắt xe ôm công nghệ về giữa sự kiện - Ảnh 7
Thùy Tiên lên sóng livestream giải thích do mẹ mình bị đau đầu và say xe nên không thể ngồi xe hơi về nhà

Do ở trong kia ngồi lâu nên mẹ Tiên đau đầu nên không đi xe hơi được, bị say xe đó cả nhà", nàng hậu không giấu nổi nỗi lo cho sức khỏe của mẹ mình.

Được biết bố mẹ Thùy Tiên ly hôn từ khi cô 4 tuổi. Hoa hậu chủ yếu sống cùng bà nội. Mặc dù ly hôn nhưng đấng sinh thành Thùy Tiên vẫn giữ mối quan hệ khá tốt đẹp. Nên khi mẹ ruột của nàng hậu cảm thấy chóng mặt, đau đầu, bố của Thùy Tiên và gia đình bên nội vẫn rất quan tâm và đưa cô ra tận nơi để đón xe ôm.

Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng phân trần lý do để mẹ bắt xe ôm công nghệ về giữa sự kiện - Ảnh 8
Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng phân trần lý do để mẹ bắt xe ôm công nghệ về giữa sự kiện - Ảnh 9
Bố mẹ đẻ Hoa hậu Thùy Tiên dù đã ly hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, bố cô thậm chí vẫn đưa mẹ cô ra tận nơi đón xe ôm

 

Phiên bản 'pha kè' của Hoa hậu Thùy Tiên vào quán net chơi game, nhan sắc gây sốc hơn cả bản chính

Phiên bản 'pha kè' của Hoa hậu Thùy Tiên vào quán net chơi game, nhan sắc gây sốc hơn cả bản chính

Hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên ngồi chơi game trong quán net khiến dân tình ngỡ ngàng tưởng nàng hậu bí mật về nước, hóa ra lại là phiên bản fake của Miss Grand 2021.

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