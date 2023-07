Gia đình Thùy Tiên cũng có mặt tại sự kiện khiến nàng hậu vô cùng cảm động và bất ngờ

Vì quá bất ngờ và hạnh phúc, Thùy Tiên không kìm được cảm xúc mà rơi lệ. Tuy nhiên tại sự kiện tối qua, vì lý do sức khỏe nên mẹ đẻ Thùy Tiên đã được người thân đưa ra phía ngoài nghỉ ngơi, và ra về ngay sau đó. Tại hiện trường, theo hình ảnh của team qua đường ghi lại, mẹ Thùy Tiên bắt xe ôm công nghệ, ra về trước một mình.

Mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên cảm thấy mệt và bắt xe ôm công nghệ về giữa sự kiện

Hình ảnh mẹ đẻ Miss Grand International 2021 lủi thủi ra về bằng xe ôm đã gây không ít chú ý, bàn tán.Sau sự kiện chào đón Tân Hoa hậu Hòa bình thế giới hoành tráng, tối ngày 12/1, trên sóng livestream, Thùy Tiên lên tiếng về sự việc trên.

Theo tiết lộ, vì say xe nên mẹ đẻ Thùy Tiên không ngồi xe hơi mà bắt xe ôm. Thời điểm đó, gia đình bên nội của Thùy Tiên cũng đưa mẹ ruột nàng hậu ra xe về. Chân dài cũng đã hỏi thăm sức khỏe của mẹ ruột. "Việc mẹ Tiên bắt xe ôm về cũng có nhiều bạn thắc mắc thì Tiên cũng chia sẻ luôn là do mẹ bị đau đầu, không thể nào đi xe hơi được vì bị say xe. Lúc đó ba và gia đình bên nội của Tiên cũng đã đưa mẹ ra xe đi về, Tiên cũng đã nhắn hỏi thăm mẹ rồi.

Thùy Tiên lên sóng livestream giải thích do mẹ mình bị đau đầu và say xe nên không thể ngồi xe hơi về nhà

Do ở trong kia ngồi lâu nên mẹ Tiên đau đầu nên không đi xe hơi được, bị say xe đó cả nhà", nàng hậu không giấu nổi nỗi lo cho sức khỏe của mẹ mình.

Được biết bố mẹ Thùy Tiên ly hôn từ khi cô 4 tuổi. Hoa hậu chủ yếu sống cùng bà nội. Mặc dù ly hôn nhưng đấng sinh thành Thùy Tiên vẫn giữ mối quan hệ khá tốt đẹp. Nên khi mẹ ruột của nàng hậu cảm thấy chóng mặt, đau đầu, bố của Thùy Tiên và gia đình bên nội vẫn rất quan tâm và đưa cô ra tận nơi để đón xe ôm.