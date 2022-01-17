Được đông đảo fan hâm mộ gửi quà có giá trị và quy ra được số tiền lớn, Thùy Tiên chia sẻ rõ mục đích sử dụng khiến ai cũng ấm lòng vì đặt niềm tin đúng người.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình thế giới 2021, trên cương vị mới Thùy Tiên đã có rất nhiều hoạt động từ thiện giúp ích cho cộng đồng và xã hội. Người đẹp liên tục ghi điểm không chỉ trong mắt fan hâm mộ mà rất nhiều người khác cũng dành tình cảm tốt đẹp cho cô vì tấm lòng nhân ái. Sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên có rất nhiều hoạt động thiện nguyện tại Thái Lan Sau khi đăng quang, Thùy Tiên đã có 1 tháng để thực hiện các hoạt động thiện nguyện cũng như góp mặt tại các sự kiện lớn nhỏ tại Thái Lan. Với ngôi vị Miss Grand International, cô đã góp phần quảng bá hình ảnh cuộc thi và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về hòa bình.

Chính thức về nước sau những ngày đầu năm mới, Thùy Tiên đã có nhiều hoạt động như báo cáo thành tích mình đạt được tại đấu trường nhan sắc lớn, diễu hành và có buổi fan meeting gặp gỡ, giao lưu cùng người hâm mộ. Mang trên mình chiếc vương miện phiên bản gốc, Thùy Tiên vỡ òa xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của khán giả quê nhà. Nhiều fan hâm mộ gửi tặng quà cho Thùy Tiên khi đón Hoa hậu Hòa bình tại sân bay Rất nhiều fan hâm mộ đã gửi tặng Miss Grand 2021 rất nhiều món quà có ý nghĩa và giá trị. Những ngày qua, ngoài thời gian làm việc, "Miss công nghệ" còn thường xuyên giao lưu với người hâm mộ qua livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt, mỗi lần trò chuyện, Miss Grand 2021 đều được fan tặng quà khủng có thể quy đổi ra tiền mặt.

Thùy Tiên tiết lộ fan hâm mộ tặng nhiều phần quà có giá trị lớn có thể quy đổi ra tiền mặt Không ít người bày tỏ sự trầm trồ khi biết số tiền khủng từ những món quà mà fan hâm mộ tặng người đẹp sinh năm 1988. Ngay sau đó, không để dân tình bàn tán, nàng hậu đã lên tiếng tiết lộ mục đích sử dụng số tiền kiếm được từ mạng xã hội. Thuỳ Tiên cho biết cô sẽ dùng tất cả để đi làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn. Thùy Tiên tiết lộ cô sẽ dùng số tiền này để thực hiện các kế hoạch từ thiện Hiện tại, do công việc bận rộn cộng thêm tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên nàng hậu chưa thể sắp xếp được thời gian để thực hiện ngay, tuy nhiên, nàng hậu cho biết mình đã lên kế hoạch để tổ chức các dự án thiện nguyện tại Việt Nam và nhiều hoạt động ở các tỉnh thành khác nhau. Hành động đẹp của Thuỳ Tiên càng khiến dân tình cho rằng cô thật sự xứng đáng với ngôi vị Tân Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021. Sau khi về nước, Thùy Tiên đã bắt tay ngay vào việc thực hiện các kế hoạch thiện nguyện của mình Trước khi chinh phục được ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 và đạt danh hiệu Người đẹp Nhân ái, cô cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người về sự nỗ lực và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Sau khi trở về Việt Nam trên cương vị mới, Tân Hoa hậu Hòa Bình quốc tế hi vọng sẽ lan tỏa được nhiều điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Hở bạo mãi không sao, nhưng chiếc đầm này lại vô tình khiến Thùy Tiên lộ hàng hớ hênh Dù đã cố tạo dáng để che chắn vì chiếc đầm cắt khoét quá ư hiểm hóc thế nhưng dưới “hung thần” mang tên flash thì Thùy Tiên cũng không cứu nổi sự cố lộ nội y.

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