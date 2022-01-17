Livestream kiếm được tiền khủng, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ làm gì?

Hậu trường 17/01/2022 20:41

Được đông đảo fan hâm mộ gửi quà có giá trị và quy ra được số tiền lớn, Thùy Tiên chia sẻ rõ mục đích sử dụng khiến ai cũng ấm lòng vì đặt niềm tin đúng người.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình thế giới 2021, trên cương vị mới Thùy Tiên đã có rất nhiều hoạt động từ thiện giúp ích cho cộng đồng và xã hội. Người đẹp liên tục ghi điểm không chỉ trong mắt fan hâm mộ mà rất nhiều người khác cũng dành tình cảm tốt đẹp cho cô vì tấm lòng nhân ái.

Livestream kiếm được tiền khủng, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ làm gì? - Ảnh 1
Sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên có rất nhiều hoạt động thiện nguyện tại Thái Lan 

Sau khi đăng quang, Thùy Tiên đã có 1 tháng để thực hiện các hoạt động thiện nguyện cũng như góp mặt tại các sự kiện lớn nhỏ tại Thái Lan. Với ngôi vị Miss Grand International, cô đã góp phần quảng bá hình ảnh cuộc thi và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về hòa bình.

Chính thức về nước sau những ngày đầu năm mới, Thùy Tiên đã có nhiều hoạt động như báo cáo thành tích mình đạt được tại đấu trường nhan sắc lớn, diễu hành và có buổi fan meeting gặp gỡ, giao lưu cùng người hâm mộ. Mang trên mình chiếc vương miện phiên bản gốc, Thùy Tiên vỡ òa xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của khán giả quê nhà.

Livestream kiếm được tiền khủng, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ làm gì? - Ảnh 2
Nhiều fan hâm mộ gửi tặng quà cho Thùy Tiên khi đón Hoa hậu Hòa bình tại sân bay

Rất nhiều fan hâm mộ đã gửi tặng Miss Grand 2021 rất nhiều món quà có ý nghĩa và giá trị. Những ngày qua, ngoài thời gian làm việc, "Miss công nghệ" còn thường xuyên giao lưu với người hâm mộ qua livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt, mỗi lần trò chuyện, Miss Grand 2021 đều được fan tặng quà khủng có thể quy đổi ra tiền mặt.

Livestream kiếm được tiền khủng, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ làm gì? - Ảnh 3
Thùy Tiên tiết lộ fan hâm mộ tặng nhiều phần quà có giá trị lớn có thể quy đổi ra tiền mặt

Không ít người bày tỏ sự trầm trồ khi biết số tiền khủng từ những món quà mà fan hâm mộ tặng người đẹp sinh năm 1988. Ngay sau đó, không để dân tình bàn tán, nàng hậu đã lên tiếng tiết lộ mục đích sử dụng số tiền kiếm được từ mạng xã hội. Thuỳ Tiên cho biết cô sẽ dùng tất cả để đi làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn. 

Livestream kiếm được tiền khủng, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ làm gì? - Ảnh 4
Thùy Tiên tiết lộ cô sẽ dùng số tiền này để thực hiện các kế hoạch từ thiện

Hiện tại, do công việc bận rộn cộng thêm tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên nàng hậu chưa thể sắp xếp được thời gian để thực hiện ngay, tuy nhiên, nàng hậu cho biết mình đã lên kế hoạch để tổ chức các dự án thiện nguyện tại Việt Nam và nhiều hoạt động ở các tỉnh thành khác nhau. Hành động đẹp của Thuỳ Tiên càng khiến dân tình cho rằng cô thật sự xứng đáng với ngôi vị Tân Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021.

Livestream kiếm được tiền khủng, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ làm gì? - Ảnh 5
Livestream kiếm được tiền khủng, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ làm gì? - Ảnh 6
Livestream kiếm được tiền khủng, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ làm gì? - Ảnh 7
Livestream kiếm được tiền khủng, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ làm gì? - Ảnh 8
Sau khi về nước, Thùy Tiên đã bắt tay ngay vào việc thực hiện các kế hoạch thiện nguyện của mình

Trước khi chinh phục được ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 và đạt danh hiệu Người đẹp Nhân ái, cô cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người về sự nỗ lực và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Sau khi trở về Việt Nam trên cương vị mới, Tân Hoa hậu Hòa Bình quốc tế hi vọng sẽ lan tỏa được nhiều điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Hở bạo mãi không sao, nhưng chiếc đầm này lại vô tình khiến Thùy Tiên lộ hàng hớ hênh

Hở bạo mãi không sao, nhưng chiếc đầm này lại vô tình khiến Thùy Tiên lộ hàng hớ hênh

Dù đã cố tạo dáng để che chắn vì chiếc đầm cắt khoét quá ư hiểm hóc thế nhưng dưới “hung thần” mang tên flash thì Thùy Tiên cũng không cứu nổi sự cố lộ nội y.

Xem thêm
Từ khóa:   Thùy Tiên Thùy Tiên làm từ thiện Miss Grand Thùy Tiên hoa hậu thùy tiên

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 11 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 41 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 8 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 1 giờ 41 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?