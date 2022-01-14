Dù đã cố tạo dáng để che chắn vì chiếc đầm cắt khoét quá ư hiểm hóc thế nhưng dưới “hung thần” mang tên flash thì Thùy Tiên cũng không cứu nổi sự cố lộ nội y.

Sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có buổi diễu hành và sự kiện chào đón homecoming vô cùng hoành tráng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp rạng ngời cùng chiều cao và vóc dáng lý tưởng, nàng hậu luôn trung thành với phong cách hở bạo tôn body gợi cảm. Những bộ đầm vô cùng sexy của Thùy Tiên trong hành trình thi Miss Grand International 2021 Sau khi đăng quang, người hâm mộ mãn nhãn khi được ngắm nhìn những bộ váy cắt xẻ hiểm hóc của Thùy Tiên, tôn lên vẻ đẹp hình thể “đỉnh của chóp” và vô cùng cuốn hút. Tuy nhiên khi trở về Việt Nam, để phù hợp với văn hóa nước nhà cũng như số đông khán giả, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 sẽ tiết chế độ sexy.

Thướt tha, dịu dàng trong tà áo dài truyền thống của buổi diễu hành, ngoài bộ váy cut-out của NTK Đỗ Long trong buổi tiệc Thank You party Thùy Tiên sẽ không mặc quá gợi cảm nữa. Tuy nhiên, bộ đồ cut-out phóng khoáng ấy lại khiến Thùy Tiên lần đầu tiên gặp sự cố lộ hàng. Thùy Tiên nổi bật rạng rỡ trong bộ đầm cut-out đính đá lấp lánh Suốt hành trình thi và đăng quang ở Thái Lan, Thùy Tiên chưa một lần hớ hênh trang phục dù bộ nào bộ nấy đều cực "khét" và sexy. Trong bữa tiệc vừa rồi, tân Miss Grand International diện bộ đầm với chất liệu lưới ủi đá bắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn, cộng thêm nhiều chi tiết cắt xẻ và đính kết công phu vô cùng nổi bật và tôn màu da trắng nõn nà của Thùy Tiên.

Nàng hậu rất chú ý đến cách tạo dáng để không gặp sự cố hớ hênh Là tâm điểm của sự chú ý, Thùy Tiên rất chú ý khi tạo dáng trước ống kính để không gặp sự cố hớ hênh với bộ đầm quá bạo này mà vẫn tự tin với thần thái, khí chất rạng rỡ. Tuy nhiên, dường như sự cẩn thận của Thùy Tiên và lớp lót vải nude là chưa đủ, dưới "hung thần" mang tên đèn flash, nội y của Thùy Tiên điểm danh rõ mặt luôn. Thế nhưng Thùy Tiên cũng không tránh khỏi việc lộ nội y bởi "hung thần" mang tên flash Vì bộ đầm quá mỏng cùng ánh đèn flash quá sáng chói mà Thùy Tiên bị rơi vào tình huống “triển lãm nội y” vô cùng khó xử ngay trong sự kiện. Thế nhưng, nàng hậu vẫn vô cùng tự tin khoe nhan sắc và vóc dáng quyến rũ của mình. Thùy Tiên vẫn vô cùng tự tin tạo dáng trong trang phục cut-out táo bạo này

Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng phân trần lý do để mẹ bắt xe ôm công nghệ về giữa sự kiện Khoảnh khắc mẹ ruột Thùy Tiên bắt xe ôm về giữa sự kiện chào đón nàng hậu về nước đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Giải thích về hành động này, Thùy Tiên lên sóng livestream giải thích cho người hâm mộ.

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