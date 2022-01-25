Á hậu lấy chồng đại gia hơn 16 tuổi 'muốn xỉu' vì dọn tủ đồ hàng hiệu siêu khủng đón Tết

Hậu trường 25/01/2022 20:45

Dù có người giúp nhưng Thanh Tú vẫn cảm thán rằng: "Cuối năm dọn nhà muốn té xỉu" vì quá nhiều đồ đạc, quần áo. Thậm chí, cô còn bày la liệt từ ghế xuống sàn nhà.

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú khoe clip dọn tủ đồ hàng hiệu để đón Tết như "bãi chiến trường" khiến ai nấy giật mình.

Người đẹp có hẳn một phòng để đồ riêng, tuy không quá rộng nhưng quần áo với số lượng quá nhiều trải từ trong tủ xuống ghế và cả sàn cũng có. Dù có người giúp nhưng Thanh Tú vẫn cảm thán rằng: "Cuối năm dọn nhà muốn té xỉu".

Á hậu lấy chồng đại gia hơn 16 tuổi 'muốn xỉu' vì dọn tủ đồ hàng hiệu siêu khủng đón Tết - Ảnh 1
Tủ đồ siêu nhiều đồ của Thanh Tú.
Á hậu lấy chồng đại gia hơn 16 tuổi 'muốn xỉu' vì dọn tủ đồ hàng hiệu siêu khủng đón Tết - Ảnh 2
Bên ngoài biệt thự của Thanh Tú và chồng.

 

Trước đó, cô cũng chia sẻ hình ảnh ông xã doanh nhân bên ngoài căn biệt thự đã được trang trí đẹp mắt phối cảnh theo phong cách Tết xưa.

Thanh Tú là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Tháng 12/2018, Á hậu Thanh Tú công khai tin kết hôn với ông chủ tập đoàn điện máy lớn Hà thành hơn cô 16 tuổi. Trước khi cưới Thanh Tú, ông Nguyễn Thành Phương đã từng kết hôn và có 2 con riêng.

Á hậu lấy chồng đại gia hơn 16 tuổi 'muốn xỉu' vì dọn tủ đồ hàng hiệu siêu khủng đón Tết - Ảnh 3
Vợ chồng Thanh Tú.

 

Hiện tại, cặp đôi có hai cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Làm vợ đại gia, Thanh Tú có cuộc sống sung túc với nhà đẹp, xe sang và hàng hiệu phủ đầy người. Ông xã Á hậu là người lãng mạn, ngọt ngào. Anh thường xuyên tặng hoa, quà hoặc tổ chức những bữa tiệc hoành tráng để gây bất ngờ cho vợ vào những dịp kỷ niệm đặc biệt.

 

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