Sự thực thông tin Tân Miss Universe thoái vị sau 15 ngày đăng quang, Á hậu 1 lên thay thế

Theo diễn đàn sắc đẹp lớn nhất khu vực Latinh Eonlinelatino với hơn 1,1 triệu người theo dõi, ngôi vị Miss Universe 2021 sẽ được Á hậu 1 – Nadia Ferreria đến từ Paraguay thay thế do Tân Hoa hậu Hoàn vũ đến từ Ấn Độ thoái vị. Thông tin đưa ra khiến fan hâm mộ sắc đẹp trên toàn thế giới hoang mang và sốc, không hiểu thực hư ra sao và lý do gì mà Hoa Hậu Hoàn vũ thế giới lại từ bỏ chiếc vương miện của cuộc thi danh giá này.

Diễn đàn sắc đẹp lớn nhất Nam Mỹ đăng tải thông tin Miss Universe 2021 thoái vị, Á hậu 1 lên thay

Đáng chú ý, Á hậu 1 đã "thả tim" vào bài đăng này khiến cộng đồng mạng càng thêm sốc, trong đó có không ít cư dân mạng Việt. Hiện các netizen đang ráo riết tìm hiểu và xác thực thông tin này. Ngay sau đó, không ít người đã phát hiện ra rằng 28/12 là ngày nói dối để trêu chọc nhau ở các nước Nam Mỹ (tương tự Cá Tháng Tư).