Sự thực thông tin Tân Miss Universe thoái vị sau 15 ngày đăng quang, Á hậu 1 lên thay thế

Thông tin Miss Universe 2021 đến từ Ấn Độ thoái vị sau 15 ngày đăng quang, thay thế vị trí danh giá này là Á hậu 1 đến từ Paraguay đang khiến cư dân mạng trên khắp thế giới xôn xao.
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Theo diễn đàn sắc đẹp lớn nhất khu vực Latinh Eonlinelatino với hơn 1,1 triệu người theo dõi, ngôi vị Miss Universe 2021 sẽ được Á hậu 1 – Nadia Ferreria đến từ Paraguay thay thế do Tân Hoa hậu Hoàn vũ đến từ Ấn Độ thoái vị. Thông tin đưa ra khiến fan hâm mộ sắc đẹp trên toàn thế giới hoang mang và sốc, không hiểu thực hư ra sao và lý do gì mà Hoa Hậu Hoàn vũ thế giới lại từ bỏ chiếc vương miện của cuộc thi danh giá này.
Đáng chú ý, Á hậu 1 đã "thả tim" vào bài đăng này khiến cộng đồng mạng càng thêm sốc, trong đó có không ít cư dân mạng Việt. Hiện các netizen đang ráo riết tìm hiểu và xác thực thông tin này. Ngay sau đó, không ít người đã phát hiện ra rằng 28/12 là ngày nói dối để trêu chọc nhau ở các nước Nam Mỹ (tương tự Cá Tháng Tư).
Do đó, nhiều người cho rằng thông tin từ trang Eonlinelatino chỉ là một trò đùa. Thêm vào đó, trang chủ Miss Universe và mạng xã hội của Tân Hoa hậu Hoàn vũ Harnaaaz Sandhu cũng không đăng tải bất cứ thông tin liên quan nào với vấn đề gây sốc này cả.
Tân Hoa hậu và Á hậu 1.
Người đẹp Ấn Độ đăng quang ngôi vị Miss Universe 2021 vừa qua
Với những bằng chứng đưa ra, cư dân mạng càng tin chắc đây chỉ là một trò đùa trong ngày nói dối ở Nam Mỹ, nhưng cũng không ít người không tán thành với bài đăng trên diễn đàn Eonlinelatino, cho rằng hơi quá và kém duyên, vì dù sao đây cũng là một đấu trường nhan sắc lớn và liên quan tới nhiều cá nhân, tổ chức khác.
Trong chung kết vào giữa tháng 12/2021 vừa qua, Harnaaz Sandhu trở thành chủ nhân của vương miện cao quý. Mỹ nhân đến từ vùng Nam Á sinh năm 2000, cô là người đẹp Ấn Độ thứ 3 chạm tay tới chiến thắng tại đấu trường nhan sắc này.