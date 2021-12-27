Vợ cũ Huy Khánh cho hay đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhan sắc khi thiếu đi sự hỗ trợ từ phấn son của Hoàng Thùy và cảm thấy khó hiểu khi đàn em được chọn làm đại diện nhan sắc Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ với vẻ ngoài kém xinh như trên livestream khóc lóc.

Nổi tiếng là người phụ nữ thẳng tính và thường xuyên có những màn "đá xéo" các nghệ sĩ trong showbiz, mới đây, vợ cũ Huy Khánh - Lương Hoàng Anh tiếp tục có màn "cà khịa" thẳng thừng á hậu Hoàng Thùy gây sốc.

Vợ cũ Huy Khánh 'gây chiến' với nhiều nhân vật 'sừng sỏ' showbiz Việt - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi chia sẻ lại thông tin Hoàng Thùy khóc nửa đêm 23/12, cô thẳng thắn chê nhan sắc đàn em khi thiếu son phấn.

Vợ cũ Huy Khánh cho hay đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhan sắc khi thiếu đi sự hỗ trợ từ phấn son của chân dài. Lương Hoàng Anh cảm thấy khó hiểu khi đàn em được chọn làm đại diện nhan sắc Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ với vẻ ngoài kém xinh như trên livestream khóc lóc.

Đáng chú ý hơn, cô còn khuyên đàn em chỉ nên làm người mẫu, không nên tranh "nữ hoàng nhan sắc" với người khác vì chưa thực sự đủ khả năng.

Bài đăng của Lương Hoàng Anh - Ảnh chụp màn hình

"Giờ mới thấy mặt cô này ít son phấn. Không hiểu sao lại chọn làm đại diện nhan sắc Việt đi thi Hoa hậu Hoàn vũ?

Làm người mẫu thì vô tư, nhưng đi tranh giải nữ hoàng nhan sắc thì phải có nhan sắc chuẩn mới tranh với người ta được chứ?", Lương Hoàng Anh bày tỏ.

Bài đăng của vợ cũ Huy Khánh ngay lập tức gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng cô không nên bình luận nhan sắc Hoàng Thùy thiếu tế nhị như vậy bởi bản thân Hoàng Thùy cũng đã cố gắng rất nhiều, bên cạnh đó, việc cô xuất sắc lọt top 20 người đẹp nhất Miss Universe 2019 cũng cho thấy nhan sắc ấn tượng của chân dài.

Nhan sắc quyến rũ của Hoàng Thùy - Ảnh: Internet

Đây cũng không phải lần đầu tiên Lương Hoàng Anh gây chú ý khi chê bai dàn Hoa hậu, Á hậu Việt. Trước đó, cô từng chê "tơi tả" phong cách thời trang H'Hen Niê và chê nhan sắc hoa hậu Ngọc Hân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-lot-top-20-miss-universe-hoang-thuy-van-bi-vo-cu-huy-khanh-che-bai-tham-te-nhan-sac-khuyen-chi-nen-an-phan-lam-nguoi-mau-443295.html