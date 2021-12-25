Xót Trịnh Kim Chi 'làm ơn mắc oán', vợ cũ Huy Khánh ẩn ý 'vỗ mặt' Thương Tín: 'Dính vào như dây phải hủi'

Hậu trường 25/12/2021 20:53

Trên trang cá nhân, vợ cũ Huy Khánh đã dùng nhiều từ ngữ nặng nề ám chỉ nghệ sĩ Thương Tín.

Vừa qua, sự việc Thương Tín tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền mạnh thường quân quyên góp cho ông, gây khó khăn khi vợ chồng nam diễn viên muốn đòi lại tiền đóng bảo hiểm đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Xót Trịnh Kim Chi 'làm ơn mắc oán', vợ cũ Huy Khánh ẩn ý 'vỗ mặt' Thương Tín: 'Dính vào như dây phải hủi' - Ảnh 1
Những ồn ào xoay quanh chuyện Thương Tín tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền từ thiện thu hút sự chú ý của cư dân mạng - Ảnh: Internet

 Mới đây, Lương Hoàng Anh - vợ cũ diễn viên Huy Khánh cũng là một trong những người lên tiếng chỉ trích gay gắt hành động của Thương Tín. 

Xót Trịnh Kim Chi 'làm ơn mắc oán', vợ cũ Huy Khánh ẩn ý 'vỗ mặt' Thương Tín: 'Dính vào như dây phải hủi' - Ảnh 2
Vợ cũ Huy Khánh bức xúc lên tiếng - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, vợ cũ Huy Khánh đã dùng nhiều từ ngữ nặng nề ám chỉ nghệ sĩ Thương Tín như: "dính vào như dây phải hủi", "không nghe con nghiện trình bày", "sống dai như đỉa" cùng những phân tích về việc nghiện cờ bạc.

Dù cô không trực tiếp nhắc tên, nhưng cách dùng hình ảnh chụp từ bài báo nói về Thương Tín và Trịnh Kim Chi trong drama 800 triệu cũng đủ gây tranh cãi.

Xót Trịnh Kim Chi 'làm ơn mắc oán', vợ cũ Huy Khánh ẩn ý 'vỗ mặt' Thương Tín: 'Dính vào như dây phải hủi' - Ảnh 3
Status của Lương Hoàng Anh không nhắc tên, nhưng dùng ảnh ẩn ý nói về Thương Tín - Ảnh: FBNV

 Có người đồng tình với cô về việc không nên giao thiệp với những người cờ bạc để tránh thiệt thân. Nhưng cũng có không ít ý kiến phản ứng với Lương Hoàng Anh khi cô bới móc quá khứ sa ngã của nam tài tử ra để nói về sự kiện hiện tại.

Trong một diễn biến liên quan, vào tối 24/12, diễn viên Thương Tín tiếp tục xuất hiện trên livestream của nhạc sĩ Tô Hiếu, nói ngọn ngành chuyện Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền bạc. 

Sau khi nói rõ những khoản tiền đã chi, Thương Tín cho biết điều khiến ông bức xúc là việc nữ nghệ sĩ hứa đóng bảo hiểm cả 12 năm cho con gái ông nhưng giờ chỉ đóng 1 năm. Nam diễn viên cho rằng Trịnh Kim Chi gửi ngân hàng số tiền đó để lấy lãi riêng.

"Trịnh Kim Chi hứa với cộng đồng mạng là mua bảo hiểm cho con gái tôi, đóng nguyên một lúc chứ không phải hàng năm. Cứ nghĩ Trịnh Kim Chi đã đóng rồi, hỏi thì cũng bảo làm rồi nhưng sau này khi vợ tôi nghi ngờ có chuyện mờ ám, hỏi biên lai đâu thì lòi ra không có.

Khi tôi đưa ra luật sư, họ nói hợp đồng này không có giá trị, vấn đề là Trịnh Kim Chi đóng tiền mới là thực tế còn hợp đồng làm 30 cái cũng được. Tiền Kim Chi lấy ra đóng tới nay cũng gần 1 năm rồi, khi vợ tôi hỏi biên lai đâu thì cô ấy bắt đầu ú ớ rồi nói là chưa mua, tiền ở ngân hàng khác để mà lấy lời.

Mãi sau Kim Chi mới làm, động cơ là để đối phó với tôi, mới đây mới đóng bảo hiểm thôi", Thương Tín khẳng định.

Xót Trịnh Kim Chi 'làm ơn mắc oán', vợ cũ Huy Khánh ẩn ý 'vỗ mặt' Thương Tín: 'Dính vào như dây phải hủi' - Ảnh 4
Thương Tín cho rằng Trịnh Kim Chi không đóng 12 năm bảo hiểm cho con gái, mà dùng số tiền đó gửi ngân hàng lấy lãi - Ảnh: Cắt từ clip

 "Đóng bảo hiểm 22-26 triệu/năm. Mà đang khổ như thế đóng 1 lần mấy chục triệu làm cái gì, phí. Bây giờ đang khổ thì cứ xoay sở đi chứ, tự dưng đưa hết tiền Kim Chi đóng bảo hiểm làm gì", Thương Tín nói thêm.

Ngôi sao Biệt Động Sài Gòn cũng khăng khăng rằng Trịnh Kim Chi là người đứng sau tung tin ông tiêu xài hoang phí, khiến ông bị cộng đồng mạng chỉ trích, "ném đá".

Thậm chí ông khẳng định Trịnh Kim Chi phải xin lỗi mình vì tự ý đứng ra kêu gọi ủng hộ.

Phát ngôn của ông ngay lập tức vấp phải những tranh cãi từ phía công chúng, Hiện những ồn ào xoay quanh vụ việc này vẫn thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. 

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