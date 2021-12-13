Vợ Thương Tín hẹn gặp riêng Trịnh Kim Chi để nhận lại hơn 200 triệu đồng nhưng bị từ chối thẳng vì lý do này

Giải trí 13/12/2021 22:30

Được vợ Thương Tín chủ động hẹn gặp để nhận tiền thay chồng, tuy nhiên Trịnh Kim Chi đã không đồng ý giao lại số tiền vì lý do này.

Cách đây vài ngày, NSƯT Trịnh Kim Chi công khai chia sẻ chuyện vợ chồng nghệ sĩ Thương Tín có nguyện vọng muốn chị trao lại 244.222.000 đồng - số tiền dự định mua bảo hiểm cho con gái nam nghệ sĩ. Đây là tiền các mạnh thường quân ủng hộ gia đình Thương Tín hồi tháng 10/2020 khi anh bị đột quỵ. 

Trước đó, phía Kim Chi đã đóng 1 năm bảo hiểm và giữ số tiền còn lại. Tuy nhiên, thời gian này vì khó khăn tài chính nên vợ chồng Thương Tín muốn nhận lại số tiền này. Nam nghệ sĩ và vợ ông cũng cam kết sẽ tiếp tục đóng bảo hiểm cho con như mong muốn ban đầu của mạnh thường quân.

Vợ Thương Tín hẹn gặp riêng Trịnh Kim Chi để nhận lại hơn 200 triệu đồng nhưng bị từ chối thẳng vì lý do này - Ảnh 1
 Trịnh Kim Chi gặp vợ chồng Thương Tín để hoàn tất việc trao lại số tiền hơn 244 triệu - Ảnh: Internet

 Đáp ứng yêu cầu của gia đình Thương Tín, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã quyết định trao lại số tiền này cho gia đình anh. Theo đó, gia đình nam nghệ sĩ sẽ gửi số tiền này vào sổ tiết kiệm để lấy lãi chi trả sinh hoạt phí:

“Tôi thấy như vậy cũng hợp lý. Bởi bây giờ nếu tôi quản lý số tiền đó mà lại không sinh ra lời thì cũng phí. Nhưng với điều kiện là anh Tín phải ký giấy cam đoan phải mua bảo hiểm đều đặn cho bé đến năm thứ 12. Vì đây là số tiền nhà hảo tâm đã giúp cho con gái anh Thương Tín, tôi là cầu nối và tôi phải có trách nhiệm với tấm lòng của các nhà hảo tâm".

Được biết, mới đây, Trịnh Kim Chi đã bàn giao lại toàn bộ số tiền cho vợ chồng diễn viên Thương Tín. Chia sẻ với báo Phụ nữ Việt Nam, nữ diễn viên cho biết: "Hôm mùng 9/12, tôi rảnh định chạy qua nhưng gọi cho anh ấy không được. Đến hôm sau, tôi bận tập kịch nên không qua được, vợ chồng anh Tín chạy qua chỗ tôi để nhận tiền. Tôi đưa giấy nhận tiền làm sẵn để anh ấy ký. Tôi cũng có nói: "Đây là tiền của mọi người dành cho con gái anh. Nguyện vọng của em với nhà hảo tâm là muốn mua bảo hiểm để đảm bảo cuộc sống, tương lai của bé sau này. Rất mong anh chị thực hiện đúng mong muốn đó'".

Trịnh Kim Chi cũng cho biết thêm, ban đầu vợ Thương Tín chủ động hẹn gặp cô để nhận lại tiền, tuy nhiên nữ nghệ sĩ lại không thể liên lạc với nam diễn viên. Dù được đề nghị trao tiền cho một mình vợ đàn anh nhưng Trịnh Kim Chi từ chối thẳng vì không có sự xuất hiện của Thương Tín. Cô giải thích: "Tiền này là mạnh thường quân ủng hộ cho anh Thương Tín nên tôi sẽ chỉ giao khi có mặt anh ấy. Ngày 10/12, có mặt cả 2 vợ chồng anh Thương Tín nên tôi đã trao nốt toàn bộ số tiền cho họ".

Vợ Thương Tín hẹn gặp riêng Trịnh Kim Chi để nhận lại hơn 200 triệu đồng nhưng bị từ chối thẳng vì lý do này - Ảnh 2
Vợ Thương Tín hẹn gặp riêng Trịnh Kim Chi để nhận lại hơn 200 triệu đồng nhưng bị từ chối thẳng vì lý do này - Ảnh 3
Vợ chồng Thương Tín ký cam kết phải thực hiện đúng việc đóng bảo hiểm cho con gái trong 12 năm tiếp theo - Ảnh: Internet

 Trước tình cảnh hiện tại, nhiều người lo lắng Thương Tín sẽ khó thực hiện cam kết đóng đầy đủ tiền bảo hiểm cho con gái. Tuy nhiên, Trịnh Kim Chi cho rằng nam diễn viên phải có trách nhiệm với con. Cô nhấn mạnh sẽ thực hiện đúng cam kết yêu cầu đòi lại số tiền nếu Thương Tín không làm đúng.

Theo Trịnh Kim Chi chia sẻ, vợ chồng Thương Tín muốn gửi tiết kiệm số tiền này, phần lãi dùng để lo cho con gái. "Tôi thấy như vậy cũng hợp lý. Bởi bây giờ nếu tôi quản lý số tiền đó mà lại không sinh ra lời thì cũng phí. Nhưng với điều kiện là anh Tín phải ký giấy cam đoan mua bảo hiểm đều đặn cho bé đến năm thứ 12. Vì đây là số tiền các nhà hảo tâm giúp cho con gái anh Thương Tín, tôi là cầu nối và tôi phải có trách nhiệm với tấm lòng của các nhà hảo tâm", nữ NSƯT nói.

Vợ Thương Tín hẹn gặp riêng Trịnh Kim Chi để nhận lại hơn 200 triệu đồng nhưng bị từ chối thẳng vì lý do này - Ảnh 4
Trịnh Kim Chi nhấn mạnh đã cố hết sức để giúp đỡ cho đồng nghiệp thân thiết - Ảnh: Internet

 Trịnh Kim Chi nói thêm: "2 vợ chồng đều đồng ý với điều đó. Cô vợ nói rằng điều quan trọng bây giờ là thu nhập của họ hiện tại không cao, cho nên tiền học của bé rất cần thiết. Tốt nhất là cứ đưa vào ngân hàng, có được bao nhiêu tiền lời sẽ rút ra để lo tiền học cho bé. Họ là cha mẹ ruột, họ sẽ có trách nhiệm với con gái họ. Dù sao, mình cũng là người ngoài, cái gì làm được, tôi đã cố gắng hết sức để làm rồi", nữ diễn viên nhấn mạnh. 

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