Thương Tín bật khóc nhớ con gái, day dứt vì không lo được cho gia đình: 'Hết tiền rồi người ta cũng đi luôn'

Giải trí 30/11/2021 15:36

Nghệ sĩ Thương Tín chia sẻ, ông buồn và khóc nhiều kể từ hôm vợ con bỏ đi. Với ông, chuyện vợ chồng không thể chung sống thì chia tay là hiển nhiên. Điều khiến ông buồn nhất là phải xa con gái.

Những ngày qua, thông tin nghệ sĩ Thương Tín mắc Covid-19 được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Khoảng nửa tháng trước, người vợ trẻ kém 32 tuổi của ông đã ôm con bỏ đi khiến ông buồn và khóc rất nhiều. Ông cũng nhận lỗi về mình khi đã để xảy ra cãi vã khiến vợ bỏ đi.

Chia sẻ với Saostar, nam nghệ sĩ nghẹn ngào: "Thì cũng đúng thôi, mình sống như thế này vợ con sao chịu nổi, bế tắc quá. Điều đó mình không trách được, tôi từng nói đây là lỗi của tôi, người đàn ông trong gia đình nhưng không làm chủ được, không giải quyết được vấn đề công ăn việc làm... thì người ta phải đi thôi, chả trách móc gì ai.

Mình chỉ buồn cho thân phận của mình, khổ quá, quá nhiều bế tắc rồi dịch bệnh,... Đành chịu đựng được bao nhiêu ngày thì chịu thôi, chứ không hy vọng gì nữa".

Thương Tín bật khóc nhớ con gái, day dứt vì không lo được cho gia đình: 'Hết tiền rồi người ta cũng đi luôn' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Thương Tín bật khóc vì nhớ con gái - Ảnh: Internet

 Nam nghệ sĩ bật khóc khi nhắc về đứa con gái nhỏ: "Ở xa nhớ nó lắm, nó tên Bùi Thanh Thảo, nó được 7 tuổi rồi. Ít khi nào gọi điện thọai gặp được lắm, tại bên kia họ không trả lời. Tôi từng nói với vợ: "Nếu em thấy chỗ nào khiến em sống thoải mái hơn thì em cứ đi thôi, chỗ nào tốt đẹp hơn thì em cứ đi", giờ hết tiền rồi người ta cũng đi luôn".

 

 

Nghệ sĩ Thương Tín không trách việc vợ con bỏ nhà ra đi, ông chỉ trách bản thân không chăm lo chu toàn được cho người thân.

Thương Tín bật khóc nhớ con gái, day dứt vì không lo được cho gia đình: 'Hết tiền rồi người ta cũng đi luôn' - Ảnh 2
Ông tự trách mình không lo được chu toàn cho vợ con - Ảnh: Internet

 Những thông tin về diễn viên Thương Tín, đặc biệt hoàn cảnh bi đát của ông, khiến công chúng thương xót. Nhưng cũng có không ít câu hỏi đặt ra bởi khoảng 8 tháng trước, diễn viên Thương Tín từng phải nhập viện vì bị đột quỵ với hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Sau đó, ông đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của đồng nghiệp, bạn bè, các nhà hảo tâm... để có cuộc sống ổn định hơn.

Thương Tín bật khóc nhớ con gái, day dứt vì không lo được cho gia đình: 'Hết tiền rồi người ta cũng đi luôn' - Ảnh 3
Nhiều mạnh thường quân hỗ trợ diễn viên Thương Tín - Ảnh: Internet

 Cụ thể, ông được nhiều nhà hảo tâm và các nghệ sĩ đã chung tay chuyển tiền hỗ trợ hơn 400 triệu đồng. Trong đó, diễn viên Thương Tín cầm 100 triệu đồng để trang trải còn 300 triệu đồng dùng vào việc mua bảo hiểm cho con gái. Ngoài ra, vợ ông còn nhận được hỗ trợ 400 triệu đồng ủng hộ vào tài khoản. Một nhà hảo tâm còn tặng ông cả chiếc ôtô cũ trị giá 400 triệu đồng.

Như vậy, khoảng 8 tháng trước, diễn viên Thương Tín đã từng được giúp đỡ 800 triệu đồng và một chiếc xe hơi. Hiện nay, ông lại rơi vào bế tắc. Từng có dự định cả gia đình mở tiệm tạp hóa nhỏ ngoài quê sống qua ngày nhưng mới đây, Thương Tín bất ngờ cho biết người vợ đã đem con gái đi nơi khác vì không chịu nổi cuộc sống bế tắc. Ôtô thì hỏng, không có tiền sửa nên cũng bỏ không.

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