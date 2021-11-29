Xôn xao khoảnh khắc Hoài Linh xuất hiện tiều tụy, bật khóc khi nhắc đến bố mẹ, cư dân mạng càng xót xa khi biết sự thật

Giải trí 29/11/2021 21:05

Kể từ sau những ồn ào từ thiện, nghệ sĩ Hoài Linh rất hiếm hoi xuất hiện trước công chúng.

Sau khi dính ồn ào từ thiện, NS Hoài Linh gần như đã rút lui khỏi Vbiz. Rất nhiều khán giả rất tò mò muốn biết về cuộc sống hiện tại của NS Hoài Linh.

Cho đến mới đây, 1 đoạn clip có sự xuất hiện của NS Hoài Linh bất ngờ được lan truyền trên MXH, thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận. Trong clip, NS Hoài Linh xuất hiện với vẻ ngoài tiều tuỵ, gầy đi khá rõ. Ông rơm rớm nước mắt, suýt bật khóc khi nhắc tới bố mẹ: "Nếu giảm đi một tuổi nào để bố mẹ sống thêm với con mẹ một tuổi thôi, con sẵn sàng".

Clip làm rộ tin Hoài Linh tái xuất

 

 

Người đăng tải đoạn clip trên lên TikTok còn đính kèm chú thích: "Nhìn chú tiều tuỵ quá. Chúc chú sức khoẻ để vượt qua kiếp nạn này", khiến khán giả cho rằng clip này vừa được quay sau lùm xùm từ thiện của NS Hoài Linh.

Xôn xao khoảnh khắc Hoài Linh xuất hiện tiều tụy, bật khóc khi nhắc đến bố mẹ, cư dân mạng càng xót xa khi biết sự thật - Ảnh 1
Xôn xao khoảnh khắc Hoài Linh xuất hiện tiều tụy, bật khóc khi nhắc đến bố mẹ, cư dân mạng càng xót xa khi biết sự thật - Ảnh 2
NSƯT Hoài Linh bật khóc khi nhắc đến bố mẹ - Ảnh: Cắt từ clip

 Tuy nhiên, thực tế đây là những chia sẻ của Hoài Linh trong dịp sinh nhật mẹ vào năm 2017. Chính vì vậy, thông tin Hoài Linh chính thức tái xuất sau loạt ồn ào hoàn toàn không chính xác.

Xôn xao khoảnh khắc Hoài Linh xuất hiện tiều tụy, bật khóc khi nhắc đến bố mẹ, cư dân mạng càng xót xa khi biết sự thật - Ảnh 3
Nghệ sĩ Hoài Linh bên 2 đấng sinh thành - Ảnh: Internet

 Có lẽ sau những gì đã xảy đến, Hoài Linh vẫn chưa sẵn sàng để hội ngộ khán giả. Cùng chờ xem nam danh hài sẽ có những động thái gì trong thời gian tới. 

Trước đó, vào tối ngày 6/10/2021, bố ruột NS Hoài Linh đã trút hơi thở cuối cùng tại Việt Nam, hưởng thọ 85 tuổi. Khoảnh khắc NS Hoài Linh khóc nấc, ngã quỵ trong lễ tang của bố ruột làm cho không ít người xót xa.

Xôn xao khoảnh khắc Hoài Linh xuất hiện tiều tụy, bật khóc khi nhắc đến bố mẹ, cư dân mạng càng xót xa khi biết sự thật - Ảnh 4
Hoài Linh khóc ngất trong đám tang cha - Ảnh: Internet

 

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