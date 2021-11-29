NÓNG: Rộ tin 'nàng thơ' H.T đã bí mật sinh con cho 'Chủ tịch' cách đây 2 tháng, sắp sửa 'về chung một nhà'?

Suốt nhiều giờ qua, các trang mạng xã hội liên tục xuất hiện thông tin 1 nữ diễn viên trẻ của Vbiz đã bí mật sinh con khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên'.

Những ngày gần đây, thông tin một nam ca sĩ hạng A của showbiz Việt chuẩn bị kết hôn với "gà cưng" H.T, cũng là nữ diễn viên độc quyền trong công ty đã khiến cả showbiz dậy sóng.

Dù nổi tiếng sau MV đình đám hồi đầu năm 2021, song nữ diễn viên này đã ở ẩn hơn 9 tháng 10 ngày và mới "come back" hồi đầu tháng 11. Netizen sau đó cũng "soi" ra loạt chi tiết cho rằng H.T đã trở thành mẹ bỉm sữa.

Dù thông tin lan truyền khắp "cõi mạng", song cả "ngài chủ tịch" lẫn nữ diễn viên H.T đều không hề lên tiếng dù chỉ là nửa lời. Cho đến mới đây, dân mạng đã thêm một lần nữa "nháo nhào" trước nguồn tin đáng tin cậy cho rằng, H.T đã bí mật sinh con cho nam ca sĩ hạng A.

Cụ thể, một nguồn tin độc quyền đáng tin cậy xác nhận với 2Sao.vn về câu chuyện tình ái của chủ tịch Vbiz.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, thông tin diễn viên H.T sinh con cho nam ca sĩ điển trai là có thật. Con đầu lòng của cặp đôi đã được khoảng 2 tháng tuổi.

Nguồn tin cũng tiết lộ chủ tịch Vbiz sẽ cưới "gà cưng" vào năm sau - 2022. Hiện tại, nam ca sĩ vừa làm xong nhà mới, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống gia đình.

Bên dưới các bài đăng đang được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng xã hội này, nhiều dân mạng đã để lại bình luận, tỏ ra bất ngờ trước thông tin kể trên.

- "Bất ngờ quá đi, không ngờ là thật".

- "Lúc đầu cũng bán tính bán nghi, cuối cùng lại rầm rộ tin này nữa, thật là ngạc nhiên".

- "Có thật không vậy, nếu tin vui thì sao người trong cuộc không lên tiếng đi".

Tuy nhiên nhiều người cũng hoài nghi trước thông tin này, cho rằng tất cả chỉ mới dừng lại ở mức đồn đoán từ cư dân mạng và một khi người trong cuộc chưa lên tiếng, mọi việc đều không thể chắc chắn được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-ro-tin-nang-tho-ht-da-bi-mat-sinh-con-cho-chu-tich-cach-day-2-thang-sap-sua-ve-chung-mot-nha-439101.html