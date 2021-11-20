Hé lộ danh tính người con rể kín tiếng, hiếu thuận của cố ca sĩ Phi Nhung, bật khóc lời hứa trước di ảnh mẹ vợ

Hậu trường 20/11/2021 16:52

Danh tính của con rể Phi Nhung được rất nhiều người quan tâm.

Cố ca sĩ Phi Nhung qua đời đến nay đã hơn 1 tháng. Sự ra đi của cô để lại nhiều niềm thương tiếc đối với gia đình và người hâm mộ. Từ khi giọng ca "Bông điên điển" qua đời, khán giả đặc biệt quan tâm về cuộc sống của Wendy Phạm. Nhất là khi mới đây, cô tiết lộ đã có gia đình và 2 con.

Được biết, khi Wendy Phạm còn nhỏ, cố ca sĩ Phi Nhung đã luôn giấu con mình trước công chúng vì con gái cô có tuổi thơ êm đềm như bạn bè đồng trang lứa. Năm 2017, sau khi Wendy đạt thủ khoa tốt nghiệp đại học ngành y tá, nữ ca sĩ mới công khai con gái với người hâm mộ.

Hé lộ danh tính người con rể kín tiếng, hiếu thuận của cố ca sĩ Phi Nhung, bật khóc lời hứa trước di ảnh mẹ vợ - Ảnh 1
Wendy Phạm là con gái duy nhất của Phi Nhung - Ảnh: Internet

 Trong suốt cuộc đời mình, Phi Nhung mong mỏi lớn nhất chính là con gái được hạnh phúc và tìm được bến đỗ bình yên. Cố ca sĩ từng tiết lộ, không hề cấm cản chuyện tình cảm của con gái mà chỉ định hướng để con có một mái ấm hạnh phúc.

Đầu năm 2021, Phi Nhung lần thứ 2 được lên chức bà ngoại. Do cách trở địa lý và tình hình dịch bệnh phức tạp, nữ ca sĩ đã không thể về chung vui cùng con gái. Vì thế, nữ ca sĩ qua đời vì COVID-19, không kịp nhìn mặt cháu ngoại thứ 2, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Hé lộ danh tính người con rể kín tiếng, hiếu thuận của cố ca sĩ Phi Nhung, bật khóc lời hứa trước di ảnh mẹ vợ - Ảnh 2
Tổ ấm nhỏ của con gái Phi Nhung - Ảnh: Internet

 Trong suốt những ngày tháng đau buồn vì mẹ bệnh nặng, không thể qua khỏi, con gái Phi Nhung luôn nhận được sự yêu thương, động viên từ ông xã tên Tom Võ.

Nguồn tin từ Pháp luật & Bạn đọc cho biết, chồng Wendy Phạm là người gốc Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Tom cũng hoạt động trong lĩnh vực y tế và chuyện tình cảm của anh với Wendy Phạm từng được cả hai phía gia đình ủng hộ.

Riêng Phi Nhung, cô rất quý mến và luôn dặn dò con rể phải sống tốt cũng như yêu thương vợ con hết lòng. Trong ngày tổ chức tang lễ cũng như hoạt động tưởng niệm Phi Nhung tại hải ngoại, Tom Võ xuất hiện lặng lẽ bên Wendy Phạm và 2 con.

Hé lộ danh tính người con rể kín tiếng, hiếu thuận của cố ca sĩ Phi Nhung, bật khóc lời hứa trước di ảnh mẹ vợ - Ảnh 3
Tom Võ luôn bên cạnh động viên vợ trước mất mát to lớn - Ảnh: Internet 

 Mỗi khi bà xã xúc động vì nhớ về người mẹ đã quá cố, anh luôn đứng bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi để vợ sớm lấy lại bình tĩnh, đáp lễ mọi người được chu đáo.

Trong một clip, Wendy Phạm và gia đình nhỏ quây quần bên tro cốt của Phi Nhung, con rể Phi Nhung lần đầu bật khóc, hứa sẽ chăm sóc cho gia đình để mẹ được an lòng ra đi: "Mấy chục lần mẹ nói với con phải hứa sẽ chăm sóc cho Wendy, con xin hứa".

Hé lộ danh tính người con rể kín tiếng, hiếu thuận của cố ca sĩ Phi Nhung, bật khóc lời hứa trước di ảnh mẹ vợ - Ảnh 4
Con rể Phi Nhung nghẹn ngào, hứa sẽ chăm sóc cho vợ - Ảnh: Cắt từ clip

 Trong khi đó, Wendy Phạm cũng không giấu được sự xúc động: "Sau hai năm, mẹ cũng đã được về lại nhà của mình rồi. Con cố gắng đưa mẹ về để Nicholai (cháu ngoại thứ 2 của cố ca sĩ Phi Nhung) được gặp mẹ mà con không làm được. Con xin lỗi mẹ. Con và Tom sẽ lo được cho hai đứa bé. Mẹ hãy thanh thản ra đi, đừng vướng bận chi nữa".

Hiện tại, Tom Võ và Wendy Phạm vẫn duy trì công việc chuyên môn và dành nhiều thời gian chăm sóc 2 con trai. 

Hé lộ danh tính người con rể kín tiếng, hiếu thuận của cố ca sĩ Phi Nhung, bật khóc lời hứa trước di ảnh mẹ vợ - Ảnh 5
Wendy và chồng có cuộc sống kín tiếng - Ảnh: Internet

 Trước đó, Wendy Phạm cho biết, sẽ để tro cốt của mẹ ở Tịnh xá Giác An khoảng 1 hoặc 2 năm, sau đó sẽ đưa về Việt Nam để mọi người đến thăm. Cô cũng dự định rải tro cốt của mẹ xuống biển Hawaii theo nguyện vọng của cố nghệ sĩ.

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Cháu ngoại thứ 2 của Phi Nhung được tổ chức tiệc thôi nôi, bất ngờ 1 điểm trên gương mặt giống hệt bà ngoại

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