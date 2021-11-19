Cháu ngoại thứ 2 của Phi Nhung được tổ chức tiệc thôi nôi, bất ngờ 1 điểm trên gương mặt giống hệt bà ngoại

Hậu trường 19/11/2021 11:53

Những hình ảnh trong tiệc sinh nhật tròn một tuổi cháu ngoại thứ 2 của Phi Nhung thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt, nhiều khán giả tinh ý nhận ra trên gương mặt của cậu bé có 1 điểm giống y bà ngoại.

Sau khi hoàn tất lễ cúng 49 ngày cho cố ca sĩ Phi Nhung, con gái cô đang dần quay lại cuộc sống và công việc bình thường. Mới đây, Wendy Phạm đã cùng gia đình tổ chức tiệc thôi nôi mừng con trai thứ hai tròn 1 tuổi. Bữa tiệc này có sự góp mặt của gia đình ca sĩ Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều.

Cháu ngoại thứ 2 của Phi Nhung được tổ chức tiệc thôi nôi, bất ngờ 1 điểm trên gương mặt giống hệt bà ngoại - Ảnh 1
Wendy Phạm tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai thứ hai của mình - Ảnh: Internet

 Lúc sinh thời, Phi Nhung từng kết nghĩa chị em với Trizzie Phương Trinh, nữ ca sĩ gọi mẹ Trizzie Phương Trinh bằng mẹ và coi những người thân của cô như ruột thịt. Vì vậy, gia đình Trizzie Phương Trinh cũng coi con cháu Phi Nhung như con cháu ruột. Họ thường xuyên gặp mặt trong những ngày kỷ niệm của các thành viên. 

 Chia sẻ hình ảnh quây quần đầm ấm trong bữa tiệc sinh nhật cháu ngoại Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh viết: "Hôm nay cúng thôi nôi cho thằng “chó con”. Có bà cố, bà ngoại và bà dì đến để mừng em lên 1 tuổi. Đố mọi người cháu đã bốc món đồ gì nào? Chúc chó con của bà mau ăn chóng lớn và ngoan ngoãn nhé".  

Cháu ngoại thứ 2 của Phi Nhung được tổ chức tiệc thôi nôi, bất ngờ 1 điểm trên gương mặt giống hệt bà ngoại - Ảnh 2

Cậu bé có đôi mắt to tròn long lanh giống hệt bà ngoại - Ảnh: Internet

 Trong ảnh, con trai thứ hai của Wendy Phạm là Nicholai trông rất bụ bẫm đáng yêu. Nhóc tì thừa hưởng làn da trắng và đôi mắt to tròn long lanh như biết nói của bà ngoại mình. Cậu nhóc vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người mà không hề quấy khóc như những đứa trẻ khác.

Phi Nhung có hai cậu cháu trai. Cháu lớn nữ ca sĩ tên Nathan, may mắn được bà ngoại chăm sóc từ khi còn nhỏ, cậu bé thứ hai sinh vào đầu năm nay nên chưa có cơ hội được gặp mặt bà. Đây cũng là điều khiến con gái Wendy của cố ca sĩ vô cùng tiếc nuối. 

Vào lễ cúng 49 ngày của Phi Nhung, danh hài Thúy Nga cũng từng chia sẻ đoạn clip về cháu ngoại thứ hai của Phi Nhung. Cậu nhóc đang bú sữa với biểu cảm cưng muốn xỉu. Từ khi sinh ra, nhóc tì này chưa từng được gặp bà ngoại của mình vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng. Cậu bé được dì ruột của Phi Nhung một tay chăm sóc để đỡ đần cho Wendy Phạm. Trộm vía vì nuôi mát tay nên bé Nicholai lớn phổng phao hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.

Cháu ngoại thứ 2 của Phi Nhung được tổ chức tiệc thôi nôi, bất ngờ 1 điểm trên gương mặt giống hệt bà ngoại - Ảnh 3
Cận mặt cháu ngoại thứ 2 của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip

 Hiện tại, gia đình Phi Nhung ở Mỹ đã lo liệu hoàn tất 49 ngày của cố ca sĩ. Những hình ảnh và khoảnh khắc đời thường lúc sinh thời của cô vẫn thường xuyên được đăng tải trên kênh Youtube để tri ân khán giả. 

Wendy cho hay, mỗi ngày cô đều lên chùa thăm mẹ và cảm thấy xúc động khi thấy rất nhiều khoai lang khán giả khắp nơi gửi về thắp hương cho mẹ. Con gái nữ ca sĩ cũng nhận được nhiều bức thư động viên từ khán giả và bày tỏ sự hâm mộ, tình cảm dành cho Phi Nhung. 

Dù nhớ mẹ và khóc mỗi đêm từ ngày mẹ mất nhưng Wendy luôn tự động viên bản thân phải mạnh mẽ, kiên cường như những lời mẹ dạy lúc nhỏ. 

Cháu ngoại thứ 2 của Phi Nhung được tổ chức tiệc thôi nôi, bất ngờ 1 điểm trên gương mặt giống hệt bà ngoại - Ảnh 4
Hình ảnh Wendy Phạm cùng chồng và các con trước di ảnh cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

 Chia sẻ về số tiền phúng điếu của mẹ, con gái Phi Nhung cho biết, cô sẽ sử dụng để xây trường Việt ngữ mang tên mẹ ở Mỹ và gửi một nửa về Việt Nam để giúp đỡ những người gặp khó khăn vì dịch bệnh. Trong năm sau, Wendy sẽ mang tro cốt mẹ đến rải ở biển Hawaii theo nguyện vọng của Phi Nhung lúc sinh thời.

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