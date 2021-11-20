Sinh 3 con, Hà Hồ tự tin khoe thân hình nóng bỏng tại phòng gym nhưng ai nấy đều 'đỏ mặt' nhìn vào 'chiếc quần phản chủ'

Chiếc quần bó sát khoe lợi thế ngoại hình lại vô tình khiến Hồ Ngọc Hà mất điểm.

Là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Việt, Hồ Ngọc Hà xây dựng thành công hình tượng âm nhạc lẫn thời trang. Bên cạnh những bản hit đình đám, phong cách thời trang của "bà mẹ ba con" luôn khiến công chúng ngưỡng mộ và nể phục. Để có được những thành công nhất định trong việc xây dựng hình tượng thời trang, Hồ Ngọc Hà may mắn có được lợi thế vóc dáng hoàn hảo. Đây là ưu điểm đầu tiên giúp cô hóa thân đa dạng với nhiều hình mẫu thời trang. Kế đó, gu thẩm mỹ góp phần tạo sự phá cách giúp cô là người dẫn đầu mọi xu hướng. Luôn đạt được những thành công về phong cách, Hồ Ngọc Hà tự tin phát huy thế mạnh trên sân khấu. Cô không ngần ngại thể hiện những ý tưởng trang phục táo bạo.

Vốn xuất thân người mẫu nên Hồ Ngọc Hà có chiều cao ấn tượng cùng số đo chuẩn - Ảnh: Internet Tuy nhiên, không ai có thể đạt đến đỉnh cao của sự hoàn hảo, trước khi đạt đến điểm thành công, Hồ Ngọc Hà cũng nhiều lần vướng phải những lỗi diện trang phục phản cảm. Cụ thể trong bức ảnh mới đăng tải trên Instagram, giọng ca Cả một trời thương nhớ khoe khoảnh khắc selfie trước gương. Bà mẹ 3 con diện 1 bộ đồ tập màu xanh nõn chuối và áo croptop và quần bó sát khoe vòng eo thon.

Chiếc quần quá bó cũng như tư thế tạo dáng chụp hình lại làm lộ ngay “vùng cấm địa” đầy nóng mắt - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, chiếc quần quá bó cũng như tư thế tạo dáng chụp hình lại làm lộ ngay “vùng cấm địa” đầy nóng mắt. Đây cũng là lỗi thời trang mà đa số các mỹ nhân khác mắc phải nhưng vẫn chưa thể thay đổi. Ngoài ra, bức ảnh chụp chính diện thì có vẻ mẹ Lisa trông rất thon thả nhưng với góc chụp nghiêng thì vòng eo bánh mỳ của cô cũng dần dần bị "tố cáo". Nỗ lực nhiều tháng nhưng mẹ 3 con vẫn chưa hoàn toàn lấy lại vóc dáng như xưa. Đây không phải là lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà trở thành đề tài gây tranh cãi vì diện trang phục quá nhạy cảm. Một thiết kế dành tặng riêng cho Hồ Ngọc Hà gây tranh cãi gay gắt. Bộ trang phục liền thân với gam màu da dễ gây hiểu lầm lại được thiết kế ôm sát người khiến cô vô tình để lộ vùng nhạy cảm Ảnh: Internet Một số thiết kế xuyên thấu quá sexy, táo bạo dễ gây hiểu lầm của Hồ Ngọc Hà. - Ảnh: Internet

Rơi nước mắt khi mẹ nuôi tiết lộ cuộc sống con trai của Ngô Kiến Huy ở Mỹ Con trai của Ngô Kiến Huy đang sinh sống cùng mẹ nuôi ở Mỹ, cuộc sống của nhóc tỳ giờ ra sao?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sinh-3-con-ha-ho-tu-tin-khoe-than-hinh-nong-bong-tai-phong-gym-nhung-ai-nay-deu-do-mat-nhin-vao-chiec-quan-phan-chu-437549.html