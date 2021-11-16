4 năm sau ồn ào tình ái, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bên Kim Lý, cuộc hôn nhân của đại gia kim cương và vợ giờ ra sao?

Cuộc sống hiện tại của vợ đại gia kim cương sau ồn ào với Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người tò mò.

Năm 2015, ồn ào tình ái của Hồ Ngọc Hà bắt đầu xuất hiện. Những loạt ảnh thân mật của cô và đại gia Chu Đăng Khoa bị chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Khi đó, nữ ca sĩ hứng chịu rất nhiều chỉ trích vì bị cho là kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình của đối phương. Vợ Chu Đăng Khoa – Vân Anh đã không ít lần lên mạng bóng gió, dằn mặt cô. Hình ảnh thân mật của Hồ Ngọc Hà và đại gia Chu Đăng Khoa - Ảnh: Internet Đến năm 2017 thì Hồ Ngọc Hà và Chu Đăng Khoa đường ai nấy đi. Sau màn chia tay trong im lặng này, Hà Hồ đến với Kim Lý, còn vị đại gia kim cương trở về bên vợ con.

Chị Vân Anh sau đó cũng có động thái cho thấy đã tái hợp với chồng, đồng thời dằn mặt kẻ thứ 3: “À, tới giờ này vẫn còn cay cú lập Facebook ảo chửi chị. Tha cho chị nhé, cuộc chơi kết thúc lâu rồi, đừng nói lung tung thêm nhục”. Giờ đây, Hồ Ngọc Hà có cú trở mình thành công, xóa tan những định kiến về cô trong quá khứ. Từ một người bị dè bỉu, chỉ trích chuyện tình cảm, gia đình nữ ca sĩ hiện tại lại khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Dư luận cũng tò mò không biết tình cũ của cô hiện sống như thế nào? Vợ chồng đại gia Chu Đăng Khoa không nổi tiếng như Hà Hồ, thông tin về họ nhỏ giọt và gần như không xuất hiện trên báo chí.

Ồn ào đã qua nhưng vợ đại gia kim cương không có chia sẻ thông tin về chồng cũng như tình trạng mối quan hệ hiện tại lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV Theo dõi trang cá nhân của chị Vân Anh mới có chút thông tin ít ỏi về gia đình chị và Chu Đăng Khoa. Dù có thông tin họ đã quay về bên nhau nhưng kỳ lạ là trang cá nhân chị Vân Anh lại chẳng xuất hiện bất cứ hình ảnh, tin tức nào về chồng. Nữ đại gia này chỉ đăng hình bản thân cùng con cái, cho thấy tinh thần vui vẻ, yêu đời. Chính điều này khiến dư luận thắc mắc không hiểu quan hệ vợ chồng họ hiện ra sao? Liệu Chu Đăng Khoa và Vân Anh đã về bên nhau, nhưng hạn chế nhắc đến đối phương trên mạng xã hội, hay họ lại một lần nữa rạn nứt? Tạm chưa bàn đến chuyện đó, nhan sắc chị Vân Anh giờ đây được đánh giá cao khi ngày càng trẻ trung, xinh đẹp. Vợ Chu Đăng Khoa sở hữu vóc dáng, làn da mà nhiều chị em phải ao ước. Bên cạnh đó, cuộc sống của cô cũng đậm chất “người có tiền”. Ngoài thời gian cho công việc, khi rảnh rỗi Vân Anh thường đi đánh golf, lái xế hộp đi dạo hay gặp gỡ bạn bè. Chị dành niềm vui khi đi chơi, du lịch và hàn huyên bên bạn bè - Ảnh: FBNV Khung cảnh bình yên trong biệt thự đang sống được chị Vân Anh chia sẻ - Ảnh: FBNV Ngoài siêu xe, biệt thự, chị Vân Anh còn sở hữu bộ sưu tập trang sức đắt tiền. Mỗi lần nữ đại gia này lên đồ, cộng đồng mạng chỉ biết tròn mắt ngưỡng mộ. Thần thái sang chảnh, ngoại hình trẻ trung như hiện tại đủ cho thấy vợ Chu Đăng Khoa đang có cuộc sống sung túc, bình yên như thế nào. Thần thái sang chảnh của vợ đại gia kim cương - Ảnh: FBNV

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