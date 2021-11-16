4 năm sau ồn ào tình ái, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bên Kim Lý, cuộc hôn nhân của đại gia kim cương và vợ giờ ra sao?

Giải trí 16/11/2021 22:44

Cuộc sống hiện tại của vợ đại gia kim cương sau ồn ào với Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người tò mò.

Năm 2015, ồn ào tình ái của Hồ Ngọc Hà bắt đầu xuất hiện. Những loạt ảnh thân mật của cô và đại gia Chu Đăng Khoa bị chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Khi đó, nữ ca sĩ hứng chịu rất nhiều chỉ trích vì bị cho là kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình của đối phương. Vợ Chu Đăng Khoa – Vân Anh đã không ít lần lên mạng bóng gió, dằn mặt cô.

4 năm sau ồn ào tình ái, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bên Kim Lý, cuộc hôn nhân của đại gia kim cương và vợ giờ ra sao? - Ảnh 1
Hình ảnh thân mật của Hồ Ngọc Hà và đại gia Chu Đăng Khoa - Ảnh: Internet

 Đến năm 2017 thì Hồ Ngọc Hà và Chu Đăng Khoa đường ai nấy đi. Sau màn chia tay trong im lặng này, Hà Hồ đến với Kim Lý, còn vị đại gia kim cương trở về bên vợ con.

Chị Vân Anh sau đó cũng có động thái cho thấy đã tái hợp với chồng, đồng thời dằn mặt kẻ thứ 3: “À, tới giờ này vẫn còn cay cú lập Facebook ảo chửi chị. Tha cho chị nhé, cuộc chơi kết thúc lâu rồi, đừng nói lung tung thêm nhục”.

Giờ đây, Hồ Ngọc Hà có cú trở mình thành công, xóa tan những định kiến về cô trong quá khứ. Từ một người bị dè bỉu, chỉ trích chuyện tình cảm, gia đình nữ ca sĩ hiện tại lại khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Dư luận cũng tò mò không biết tình cũ của cô hiện sống như thế nào? Vợ chồng đại gia Chu Đăng Khoa không nổi tiếng như Hà Hồ, thông tin về họ nhỏ giọt và gần như không xuất hiện trên báo chí.

 

 

 

 

 

4 năm sau ồn ào tình ái, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bên Kim Lý, cuộc hôn nhân của đại gia kim cương và vợ giờ ra sao? - Ảnh 2
4 năm sau ồn ào tình ái, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bên Kim Lý, cuộc hôn nhân của đại gia kim cương và vợ giờ ra sao? - Ảnh 3
Ồn ào đã qua nhưng vợ đại gia kim cương không có chia sẻ thông tin về chồng cũng như tình trạng mối quan hệ hiện tại lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Theo dõi trang cá nhân của chị Vân Anh mới có chút thông tin ít ỏi về gia đình chị và Chu Đăng Khoa. Dù có thông tin họ đã quay về bên nhau nhưng kỳ lạ là trang cá nhân chị Vân Anh lại chẳng xuất hiện bất cứ hình ảnh, tin tức nào về chồng. Nữ đại gia này chỉ đăng hình bản thân cùng con cái, cho thấy tinh thần vui vẻ, yêu đời.

Chính điều này khiến dư luận thắc mắc không hiểu quan hệ vợ chồng họ hiện ra sao? Liệu Chu Đăng Khoa và Vân Anh đã về bên nhau, nhưng hạn chế nhắc đến đối phương trên mạng xã hội, hay họ lại một lần nữa rạn nứt?

Tạm chưa bàn đến chuyện đó, nhan sắc chị Vân Anh giờ đây được đánh giá cao khi ngày càng trẻ trung, xinh đẹp. Vợ Chu Đăng Khoa sở hữu vóc dáng, làn da mà nhiều chị em phải ao ước. Bên cạnh đó, cuộc sống của cô cũng đậm chất “người có tiền”. Ngoài thời gian cho công việc, khi rảnh rỗi Vân Anh thường đi đánh golf, lái xế hộp đi dạo hay gặp gỡ bạn bè.

4 năm sau ồn ào tình ái, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bên Kim Lý, cuộc hôn nhân của đại gia kim cương và vợ giờ ra sao? - Ảnh 4
4 năm sau ồn ào tình ái, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bên Kim Lý, cuộc hôn nhân của đại gia kim cương và vợ giờ ra sao? - Ảnh 5
Chị dành niềm vui khi đi chơi, du lịch và hàn huyên bên bạn bè - Ảnh: FBNV
4 năm sau ồn ào tình ái, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bên Kim Lý, cuộc hôn nhân của đại gia kim cương và vợ giờ ra sao? - Ảnh 6

Khung cảnh bình yên trong biệt thự đang sống được chị Vân Anh chia sẻ - Ảnh: FBNV

 Ngoài siêu xe, biệt thự, chị Vân Anh còn sở hữu bộ sưu tập trang sức đắt tiền. Mỗi lần nữ đại gia này lên đồ, cộng đồng mạng chỉ biết tròn mắt ngưỡng mộ. Thần thái sang chảnh, ngoại hình trẻ trung như hiện tại đủ cho thấy vợ Chu Đăng Khoa đang có cuộc sống sung túc, bình yên như thế nào.

4 năm sau ồn ào tình ái, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bên Kim Lý, cuộc hôn nhân của đại gia kim cương và vợ giờ ra sao? - Ảnh 7
Thần thái sang chảnh của vợ đại gia kim cương - Ảnh: FBNV

 

2 lần hiếm hoi Trường Giang khóc nghẹn, chân đứng không vững khi tiễn đồng nghiệp: Ai chứng kiến cũng xót xa!

2 lần hiếm hoi Trường Giang khóc nghẹn, chân đứng không vững khi tiễn đồng nghiệp: Ai chứng kiến cũng xót xa!

Hình ảnh Trường Giang khóc nghẹn khi tiễn đưa những đồng nghiệp thân thiết khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ đại gia kim cương hồ ngọc hà và đại gia kim cương Hồ Ngọc Hà và Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 10 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 10 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy