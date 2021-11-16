Hết khoe vẻ ngọt ngào, Lynk Lee khiến dân tình 'trố mắt' vì gương mặt đơ cứng, lạ lẫm khó nhận ra: Chuyện gì thế này?

Giải trí 16/11/2021 08:00

Diện mạo mới của Lynk Lee khiến dân tình bật ngửa.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Lynk Lee khiến dân tình bật ngửa khi đăng tải clip khoe dung mạo mới. Trong clip, nữ ca sĩ hỏi: “Hôm nay Linh có một bộ dạng mới, không biết có hợp không, mọi người nói thử xem.”

Hết khoe vẻ ngọt ngào, Lynk Lee khiến dân tình 'trố mắt' vì gương mặt đơ cứng, lạ lẫm khó nhận ra: Chuyện gì thế này? - Ảnh 1
Hết khoe vẻ ngọt ngào, Lynk Lee khiến dân tình 'trố mắt' vì gương mặt đơ cứng, lạ lẫm khó nhận ra: Chuyện gì thế này? - Ảnh 2
Lynk Lee gây ngỡ ngàng với tạo hình mới khiến cư dân mạng há hốc khó nhận ra - Ảnh: IGNV

 Nhìn thoáng quá có thể nhiều người sẽ không nhật ra Lynk Lee bởi lớp make-up quá đậm. Làn da nâu, đôi mắt thâm quần, cách tạo khối dày cộm khiến gương mặt nữ ca sĩ cứng đơ. 

Hết khoe vẻ ngọt ngào, Lynk Lee khiến dân tình 'trố mắt' vì gương mặt đơ cứng, lạ lẫm khó nhận ra: Chuyện gì thế này? - Ảnh 3
Nhìn thoáng qua, nhiều người lầm tưởng là ... ma-no-canh - Ảnh: IGNV

 Bên cạnh những bình chọn đồng ý thì có gần 40% netizens không muốn Lynk Lee theo đuổi phong cách như thế. Nhiều người cho rằng style này khiến gương mặt của cô trông đơ cứng hơn, mất đi nét thanh thoát, tự nhiên như trước đó. Thay vì trang điểm đậm thì Lynk Lee nên chọn trong trẻo, nữ tính hơn sẽ giúp cô ấn tượng hơn rất nhiều.

Cách đây 2 năm, Lynk Lee quyết định chuyển giới sau 30 năm sống "gồng mình" trong hình hài một chàng trai. Đầu năm 2020, người đẹp công khai giới tính khiến cả showbiz ngạc nhiên, đồng thời cho biết đã chi hơn 1 tỷ cho 2 cuộc đại phẫu. Để dịu dàng, nữ tính hơn, Lynk Lee tiếp tục phẫu thuật cắt yết hầu với chi phí khoảng 30 triệu. Trải qua quá trình "dao kéo" đau đớn, giờ đây giọng ca "Tạm biệt nhé" cũng có được diện mạo như mong đợi. Xinh đẹp, tài năng, Lynk Lee cũng dần đắt show hơn trước, đồng thời khán giả cũng quan tâm đến cô hơn.

Hết khoe vẻ ngọt ngào, Lynk Lee khiến dân tình 'trố mắt' vì gương mặt đơ cứng, lạ lẫm khó nhận ra: Chuyện gì thế này? - Ảnh 4
Hình ảnh nhận được nhiều lời khen của Lynk Lee - Ảnh: Internet

 Cách đây vài ngày, nữ ca sĩ từng gây náo cõi mạng khi "thả thính" Quang Vinh trong status: "Nỗi nhớ là gì hả anh yêu? Có khó gì đâu một buổi chiều. Hàn thuyên uống nước làm đôi kiểu. Vậy là hết nhớ, thế mới điêu". Nhưng sau đó Lynk Lee cũng lên tiếng đính chính chỉ xem "Hoàng tử sơn ca" là anh em.

Hết khoe vẻ ngọt ngào, Lynk Lee khiến dân tình 'trố mắt' vì gương mặt đơ cứng, lạ lẫm khó nhận ra: Chuyện gì thế này? - Ảnh 5
 Lynk Lee "thả thính" Quang Vinh - Ảnh: Internet
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