Bị mỉa mai mượn nhà 'sống ảo', Vy Oanh được dân mạng minh oan giúp nhờ loạt chi tiết trùng hợp

Giải trí 14/11/2021 22:05

Nhiều cư dân mạng đã đi tìm bằng chứng để minh oan cho Vy Oanh.

Ngày 11/11, Vy Oanh chia sẻ hình ảnh chụp một góc phòng khách lên trang cá nhân và tiết lộ cô đang xem bóng đá cùng ông xã. Bức ảnh này đã nhanh chóng được cư dân mạng "soi" và chê bai vì nó khá chật hẹp, xuề xòa, hoàn toàn không xứng với sự giàu có, sang chảnh mà Vy Oanh vẫn thể hiện. Thậm chí, đồ đạc trong căn phòng cũng khá lộn xộn, có món đồ nội thất còn bị cho là "hàng chợ" giá chỉ vài trăm ngàn.

Bị mỉa mai mượn nhà 'sống ảo', Vy Oanh được dân mạng minh oan giúp nhờ loạt chi tiết trùng hợp - Ảnh 1
Bị mỉa mai mượn nhà 'sống ảo', Vy Oanh được dân mạng minh oan giúp nhờ loạt chi tiết trùng hợp - Ảnh 2
Phòng khách bị chê "kém sang" của Vy Oanh - Ảnh: FBNV

 Tối 13/11, Vy Oanh tiếp tục đăng tải loạt ảnh các con cô chạy chơi trong một căn phòng khách xa hoa, rộng thênh thang và ẩn ý: "Nhớ không khí lành lạnh kiểu mùa đông quá, mong năm nay hết dịch mami cho mấy cục cưng bay về nhà khác ăn tết đổi gió nha, cho tha hồ chạy mỏi chân rượt nhau nhé".

 Đây được xem là động thái đáp trả của Vy Oanh đối với những cư dân mạng đã chê bai căn phòng khách của cô trước đó. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, cộng đồng mạng tìm ra những bức ảnh chụp phòng khách sang chảnh, lộng lẫy này thực chất là trụ sở của một công ty ở Hải Phòng. Không ít người cho rằng nữ ca sĩ Đồng xanh đã "mượn nhà sống ảo".

Bị mỉa mai mượn nhà 'sống ảo', Vy Oanh được dân mạng minh oan giúp nhờ loạt chi tiết trùng hợp - Ảnh 3
Vy Oanh chia sẻ hình ảnh các con chơi đùa ở căn phòng khách rộng thênh thang... - Ảnh: Internet
Bị mỉa mai mượn nhà 'sống ảo', Vy Oanh được dân mạng minh oan giúp nhờ loạt chi tiết trùng hợp - Ảnh 4
... nhưng lại bị cư dân mạng cho là "mượn nhà sống ảo" - Ảnh: Internet

 Tuy nhiên, sau đó không lâu, một số ít cư dân mạng cũng đã đi tìm bằng chứng để minh oan cho Vy Oanh. 

Cụ thể lần theo địa chỉ nói trên thì được biết, đó là trụ sở của Công ty cổ phần xây dựng thương mại H.L. Trùng hợp là trên trang web của công ty này có hình ảnh của vợ chồng Vy Oanh cùng một số nghệ sĩ khác và các bộ nhân viên của công ty đi làm từ thiện. 

Bị mỉa mai mượn nhà 'sống ảo', Vy Oanh được dân mạng minh oan giúp nhờ loạt chi tiết trùng hợp - Ảnh 5
Trên Youtube, Vy Oanh cũng đăng tải thông tin về dự án công nghệ dẫn nước biển nuôi tôm mà ông xã cô đã hoàn thành - Ảnh: YTNV

 Công ty nói trên cũng là nơi thực hiện dự án: Xây dựng đường ống HDPE cấp nước biển cho vùng nuôi tôm công nghệ cao. Đây vốn là một dự án mà trước đó Vy Oanh tiết lộ chồng đã hoàn thành vào năm ngoái. 

Trên kênh Youtube chính thức của mình, Vy Oanh đăng tải một đoạn clip về dự án này và có ghi thông tin dự án của công ty Red Dragon Constrution. Điều này cho thấy, ông xã của Vy Oanh có liên quan đến công ty này. 

Thêm một điều dân mạng tìm ra để minh oan cho nghi vấn "sống ảo" của Vy Oanh là vì năm 2017, nữ ca sĩ từng chia sẻ những hình ảnh về quê chồng ăn Tết. Những hình ảnh đó đều có sự tương đồng với loạt ảnh mà Vy Oanh khoe mới đây. Doanh nhân Lê Thiện quê ở Hải Phòng nên có nhiều người dự đoán cơ ngơi này là của gia đình chồng Vy Oanh, đồng thời cũng là nơi làm trụ sở công ty.

Bị mỉa mai mượn nhà 'sống ảo', Vy Oanh được dân mạng minh oan giúp nhờ loạt chi tiết trùng hợp - Ảnh 6
Năm 2017, Vy Oanh cũng từng đăng ảnh về quê chồng ăn Tết với những hình ảnh tương đồng với bộ ảnh khoe nhà mà cô mới đăng tải - Ảnh: FBNV

 Đó là những giả thiết từ phía người hâm mộ. Còn Vy Oanh sau khi bị tố cũng đã khẳng định đó 100% là cơ ngơi của mình, sẵn sàng quay clip cho khán giả xem. 

Cụ thể, nữ ca sĩ lên tiếng: "Nếu ai đó cho là nhà mượn thì chụp ngay những góc này và đưa giấy tờ nhà đứng tên mình ra cái nhé. Nào, chụp hình ngay nhà y vậy, đưa giấy tờ nhà ra rồi nói chuyện nào. Ngoài góc này ra còn nhiều góc khác trong ngôi nhà lắm, chụp sao tới hồi tớ quay phim toàn cảnh ngôi nhà không liên quan thì lại hài nha".

Bị mỉa mai mượn nhà 'sống ảo', Vy Oanh được dân mạng minh oan giúp nhờ loạt chi tiết trùng hợp - Ảnh 7
Vy Oanh khẳng định cô không chú trọng việc trang hoàng phòng khách - Ảnh: FBNV
Bị mỉa mai mượn nhà 'sống ảo', Vy Oanh được dân mạng minh oan giúp nhờ loạt chi tiết trùng hợp - Ảnh 8
Sau khi phân trần lý do phòng khách đơn sơ, Vy Oanh cũng nhắn mọi người đừng lo khi liên tục xuất hiện tin xấu về cô - Ảnh: FBNV

 Sau đó, nữ ca sĩ cũng đăng tải loạt ảnh cô chụp cận cảnh từng góc căn phòng khách từng bị cộng đồng mạng chê bai là "kém sang". Vy Oanh khẳng định rằng bản thân yêu thích sự giản dị nên thường không chú ý việc trang hoàng phòng khách.

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