Vừa sang Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng liền vội đến thăm nơi an nghỉ của Chí Tài và Phi Nhung, nói 1 câu ai nghe cũng nghẹn lòng

Giải trí 13/11/2021 12:40

Hôm 11/11, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến thắp hương, tưởng nhớ hai nghệ sĩ Chí Tài và Phi Nhung.

Sau khi thông báo sang Mỹ lưu diễn, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi liên tục cập nhật hình ảnh cuộc sống tại xứ cờ hoa. 

Mới đây trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ những hình ảnh cùng Dương Triệu Vũ tới thăm cố nghệ sĩ Chí Tài và Phi Nhung. Sau một thời gian dài mới quay trở lại Mỹ, nam ca sĩ xúc động khi đi thăm mộ thành viên trong gia đình cũng như hai người đồng nghiệp quá cố.

“Hôm nay là 1 ngày mình thấy nhẹ nhàng trong tim. Đã thăm được anh Chí Tài và bé Phi Nhung, đồng thời đến được bia mộ tập thể có tên dì ruột thứ 4 của Hưng!".

Vừa sang Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng liền vội đến thăm nơi an nghỉ của Chí Tài và Phi Nhung, nói 1 câu ai nghe cũng nghẹn lòng - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ lại khoảnh khắc đến thăm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FBNV
Vừa sang Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng liền vội đến thăm nơi an nghỉ của Chí Tài và Phi Nhung, nói 1 câu ai nghe cũng nghẹn lòng - Ảnh 2
Dương Triệu Vũ là người bạn đồng hành trong chuyến lưu diễn lần này cùng Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: FBNV

 Nhờ sự giúp đỡ của nghệ sĩ Hoài Tâm, đôi bạn Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ có thể đến tận nơi mộ của cố danh hài Chí Tài và nơi đặt di ảnh của ca sĩ Phi Nhung. Nam ca sĩ mang hoa cúc trắng đến để thể hiện sự tiếc thương, nhớ nhung những người đồng nghiệp. Kể từ ngày hai nghệ sĩ này vĩnh viễn rời cõi tạm, đây là lần đầu tiên mà Đàm Vĩnh Hưng thăm nơi an nghỉ của họ. Anh đứng trang nghiêm trước di ảnh của giọng ca Bông Điên Điển và thẫn thờ, xót xa nhìn bức bia mộ của đàn anh Chí Tài.

Vừa sang Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng liền vội đến thăm nơi an nghỉ của Chí Tài và Phi Nhung, nói 1 câu ai nghe cũng nghẹn lòng - Ảnh 3
Vừa sang Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng liền vội đến thăm nơi an nghỉ của Chí Tài và Phi Nhung, nói 1 câu ai nghe cũng nghẹn lòng - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng thương tiếc 2 đồng nghiệp thân thiết - Ảnh: FBNV

 Trong khi đó trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ cũng chia sẻ bức ảnh bên mộ của đàn anh. Giống như Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ này cũng cảm thấy yên lòng khi chứng kiến nơi an nghỉ của cố nghệ sĩ Chí Tài và ca sĩ Phi Nhung: “Qua đến Cali phải tìm đến thăm ông anh Chí Tài… thấy “nhà” anh view đẹp quá.. nguyên cái đồi và thung lũng thật đẹp sau lưng… chắc anh thích lắm. Ở đây mà đàn hát “em ở đâu” là chuẩn luôn anh Chí Tài hen."

Vừa sang Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng liền vội đến thăm nơi an nghỉ của Chí Tài và Phi Nhung, nói 1 câu ai nghe cũng nghẹn lòng - Ảnh 5
Dương Triệu Vũ bày tỏ: "Thương nhớ ông anh! Anh yên nghỉ và nhớ phù hộ cho mọi người nhé" - Ảnh: FBNV

 Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ hôm 10/11 để lưu diễn. Lịch diễn lần này của anh kéo dài đến giữa tháng 12 và ở nhiều nơi: Atlantic (bang New Jersey), Toronto (Canada), Seattle (bang Washington)... Sau gần hai năm mới lưu diễn ở hải ngoại, nam ca sĩ hào hứng và mong chờ được "cháy" hết mình với khán giả.

Tuy nhiên, việc Đàm Vĩnh Hưng qua Mỹ gây bất ngờ bởi anh đang trong giai đoạn ồn ào tố cáo qua lại với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng.

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Vào ngày lễ cúng thất thứ 7 của cố ca sĩ Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh cùng Wendy Phạm đã livestream trò chuyện, giải đáp loạt thắc mắc của người hâm mộ.

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