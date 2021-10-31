Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng công khai loạt ảnh hiếm cùng gia đình Hồ Ngọc Hà, mối quan hệ cùng cách xưng hô đặc biệt gây xôn xao

Vợ cũ của Đàm Vĩnh Hưng khiến cư dân mạng chú ý khi tiết lộ mối quan hệ đặc biệt của mình và Hồ Ngọc Hà. Nữ bầu show nổi tiếng còn công khai nhiều bức ảnh chưa từng được công bố.

Vào ngày 16/10, showbiz Việt dậy sóng trước thông tin bầu sô Lien Jackie Pham ly hôn với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Theo tờ Thanh Niên, người phụ nữ quyền lực này đã chính thức nộp đơn ly hôn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tòa án ở Mỹ vào tháng 8/2021. Cả hai kết hôn vào ngày 13/6/2004 và ly thân ngày 22/2/2018. Hai người không có con chung và không phân chia tài sản. Sau ly hôn, vợ cũ vẫn ủng hộ nam ca sĩ trong các hoạt động nghệ thuật. Dù đã đường ai nấy đi nhưng Liên Phạm cùng Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Vợ cũ luôn ủng hộ nam ca sĩ trên con đường nghệ thuật. Không chỉ vậy, Liên Phạm còn rất gần gũi với các đồng nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng, đặc biệt là Hồ Ngọc Hà.

Mới đây, Liên Phạm gây chú ý khi khoe loạt ảnh bên gia đình Hồ Ngọc Hà – Kim Lý. Điều đáng nói, họ có cách xưng hô như người một nhà, thân mật gọi nhau là mẹ - con: “Chúc mừng sinh nhật 2 cháu Lisa và Leon một tuổi. Chúc 2 cháu khỏe mạnh, mau lớn, thông minh, học giỏi. Rất tiếc bà Liên Phạm không về được, hẹn 2 cháu năm 2022 nhé. Cảm ơn 2 con Hà Hồ và Kim Lý đã gửi thiệp mời mom. Nhớ 2 gương mặt đáng yêu này quá đi”. Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng đăng ảnh đến thăm nhà Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet Đính kèm bài đăng là clip, ảnh chụp trong một lần vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng đến thăm nhà Hồ Ngọc Hà. Bà bầu nổi tiếng giới hải ngoại thích thú ẵm bồng Lisa, Leon, chụp ảnh chung cùng cả gia đình. Đây là những hình ảnh chưa từng được hai bên công bố. Cộng đồng mạng khó tránh khỏi bất ngờ vì độ thân thiết của họ.

Trước đó từng xuất hiện clip Hồ Ngọc Hà lái xe đưa Liên Phạm đi ăn khi bà về Việt Nam. Có thể thấy, ngoài quan hệ bầu show – ca sĩ, cặp đôi này còn gắn bó mật thiết với nhau trên mức bình thường. Không chỉ Hồ Ngọc Hà, nhiều nghệ sĩ cũng dành sự kính trọng, yêu mến cho vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng khi nhiều lần tham dự show do công ty của bà tổ chức. Trong một diễn biến liên quan tới thông tin bị bà bầu hải ngoại Liên Phạm đệ đơn ly hôn, phía Đàm Vĩnh Hưng đã có động thái đầu tiên về sự việc. Từ chối trả lời ồn ào Đàm Vĩnh Hưng và bầu show ly hôn, người đại diện nam ca sĩ cho biết trên Tuổi Trẻ Online: "Đó là những vấn đề mà chúng tôi không trả lời cho tới khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng để mọi thứ về lại như cũ. Hiện tại chúng tôi nói đến vấn đề nào cũng sẽ bị xuyên tạc và ảnh hưởng đến việc điều tra. Dù là vấn đề đời tư nhưng chúng tôi cũng sẽ không phát ngôn vào thời điểm này. Chúng tôi muốn tập trung vào những phần về luật pháp".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cu-dam-vinh-hung-cong-khai-loat-anh-hiem-cung-gia-dinh-ho-ngoc-ha-moi-quan-he-cung-cach-xung-ho-dac-biet-gay-xon-xao-433957.html