Đàm Vĩnh Hưng hiếm hoi công khai gương mặt con gái, nhan sắc nổi bật của ái nữ trong tiệc sinh nhật khiến nhiều người xuýt xoa

Giải trí 14/11/2021 16:13

Trong ngày sinh nhật của con gái, Đàm Vĩnh Hưng xúc động nhắn nhủ: 'Chúc mừng sinh nhật con. Mong con vui vẻ, bình an, thành công và hạnh phúc cả đời'.

Vài ngày trước, Đàm Vĩnh Hưng thông báo đã sang Mỹ để lưu diễn dịp cuối năm. Trên Facebook cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ loạt ảnh check in trên đường phố, tiện khoe khéo căn nhà cùng xế hộp ở xứ sở cờ hoa. 

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã gửi lời chúc sinh nhật đến con gái là Huỳnh Như, đồng thời đăng ảnh gia đình tụ họp nhân ngày đặc biệt. Mr. Đàm viết: “Happy birthday my girl. Mong cho con vui vẻ, bình an, thành công, hạnh phúc cả đời.”

Đàm Vĩnh Hưng hiếm hoi công khai gương mặt con gái, nhan sắc nổi bật của ái nữ trong tiệc sinh nhật khiến nhiều người xuýt xoa - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng gửi lời chúc sinh nhật đến con gái - Ảnh: FBNV

 Thực tế, ngoài bé Huỳnh Như, Đàm Vĩnh Hưng còn có một người con nuôi khác là cu Tin (cả hai là con ruột của Huỳnh Minh Hạnh – em gái ruột Đàm Vĩnh Hưng).

Trong một cuộc phỏng vấn, Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ: “Hai bé mang họ của tôi rồi. Em gái tôi sinh ra là đã sang tên cho tôi luôn rồi, giấy khai sinh tôi làm cha hai bé. Tôi có cách dạy con riêng của mình, tôi chưa bao giờ chửi con, mạt sát con. Tôi thích làm bạn với con, nói chuyện với con theo cách văn minh nhất”.

Đàm Vĩnh Hưng hiếm hoi công khai gương mặt con gái, nhan sắc nổi bật của ái nữ trong tiệc sinh nhật khiến nhiều người xuýt xoa - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng hiếm hoi công khai gương mặt con gái, nhan sắc nổi bật của ái nữ trong tiệc sinh nhật khiến nhiều người xuýt xoa - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng hiếm hoi công khai gương mặt con gái, nhan sắc nổi bật của ái nữ trong tiệc sinh nhật khiến nhiều người xuýt xoa - Ảnh 4
Nhan sắc ngọt ngào của con gái nuôi Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: FBNV

 Nam ca sĩ rất yêu quý các con, đặc biệt là Huỳnh Như vì khi còn nhỏ, cô bé rất nhút nhát và hay khóc. Giọng ca Nửa vầng trăng từng chia sẻ về con gái nuôi: "Bé Như hiền lắm, chỉ biết cười và dạ, mau rớt nước mắt kinh khủng. Tất cả luôn giữ trong lòng. Có lần đợi ba Hưng thấy Như buồn buồn, vừa hỏi sao vậy con? Thế là nước mắt tuôn ngay lập tức như 2 dòng suối, ba Hưng ôm Như vào lòng hỏi chuyện gì xảy ra. 

Vừa khóc nức nở vừa nói: Mẹ Hạnh nạt con to lắm. Tui xót con quá! Ban kim bài miễn chửi cho bé Như! Cấm tuyệt đối không một ai được la mắng gì với con gái! Nếu có bất kỳ chuyện gì cứ nói lại với ba Hưng. Thế là con bé mới hết khóc".

Đàm Vĩnh Hưng hiếm hoi công khai gương mặt con gái, nhan sắc nổi bật của ái nữ trong tiệc sinh nhật khiến nhiều người xuýt xoa - Ảnh 5
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ, 2 con nuôi đều mang họ của mình - Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng liên tục vướng vào lùm xùm. Từ chuyện bị "tố" ăn chặn tiền từ thiện đến ồn ào ly hôn với bầu show Liên Phạm. Giữa những thị phi, mới đây Đàm Vĩnh Hưng thông báo đã sang Mỹ để lưu diễn cuối năm. 

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