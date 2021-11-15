'Ông bầu' Phước Sang hiếm hoi lộ diện với dáng vẻ hốc hác, u buồn giữa lúc vợ cũ 'cầu cứu' vì bị chủ nợ đe dọa

Hậu trường 15/11/2021 22:11

Giữa lúc vợ cũ Kim Thư bị chủ nợ đe dọa, tạt mắm tôm, 'ông bầu' Phước Sang lộ diện với dáng vẻ u buồn hốc hác.

Thời gian vừa qua, diễn viên Kim Thư - vợ cũ ông bầu Phước Sang bất ngờ lên tiếng cho biết mình liên tục bị chủ nợ của chồng cũ đe dọa dù đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào.

"10 năm nay tôi không ngừng nỗ lực kiếm cơm nuôi đại gia đình tôi từ những việc làm lao động chân tay để kiếm từng vài chục nghìn, những lúc khốn khó không thấy chủ nợ nào đến? Giờ đây tôi một mình gầy dựng quán với biết bao nhiêu tủi nhục, đau khổ - là để các anh chị ngang nhiên đến tấn công tôi?

Đừng nghĩ tôi có tóc mà nắm. Tôi nhấn mạnh tôi không một chút liên quan gì đến Phước Sang. Tôi đã trình báo và khẩn cầu công an phường Tân Phú, Phú Mỹ Hưng bảo vệ những người dân vô tội như tôi", Kim Thư cho biết trên Dân Trí.

'Ông bầu' Phước Sang hiếm hoi lộ diện với dáng vẻ hốc hác, u buồn giữa lúc vợ cũ 'cầu cứu' vì bị chủ nợ đe dọa - Ảnh 1
'Ông bầu' Phước Sang hiếm hoi lộ diện với dáng vẻ hốc hác, u buồn giữa lúc vợ cũ 'cầu cứu' vì bị chủ nợ đe dọa - Ảnh 2

Kim Thư trình báo công an sau vụ tạt mắm tôm - Ảnh: Internet

 Phước Sang mới đây bất ngờ lộ diện với dáng vẻ u buồn, đây cũng là lần đầu "ông bầu" xuất hiện sau khi vợ cũ gặp sự cố từ chủ nợ cũ.

Cụ thể, trong lễ Chung Thất của cố ca sĩ Phi Nhung tại chùa Pháp Vân, TP HCM, Phước Sang cũng xuất hiện cùng nhiều nghệ sĩ thân thiết như Lệ Quyên, Trang Trần, Ngọc Sơn, Phương Mỹ Chi...

Đạo diễn Phước Sang được cho đến từ khá sớm và ngồi lặng lẽ ở góc sân chùa, tập trung bấm điện thoại.

'Ông bầu' Phước Sang hiếm hoi lộ diện với dáng vẻ hốc hác, u buồn giữa lúc vợ cũ 'cầu cứu' vì bị chủ nợ đe dọa - Ảnh 3
Phước Sang ngồi lặng một góc sân chùa bấm điện thoại khi tới tham dự lễ 49 ngày của Phi Nhung - Ảnh: Internet

Đến giờ làm lễ, ông tiến vào phía trong và ngồi ở hàng ghế đầu và cũng như nhiều người khác, ông đeo khẩu trang khá kín để đảm bảo an toàn giữa lúc dịch bệnh đang diễn ra phức tạp. 

 Chồng cũ Kim Thư ngồi trầm lặng và thỉnh thoảng quay sang nói nhỏ vài điều với người bạn ngồi cạnh với ánh mắt u buồn khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

'Ông bầu' Phước Sang hiếm hoi lộ diện với dáng vẻ hốc hác, u buồn giữa lúc vợ cũ 'cầu cứu' vì bị chủ nợ đe dọa - Ảnh 4
Ánh mắt của Phước Sang luôn u buồn - Ảnh: Internet
'Ông bầu' Phước Sang hiếm hoi lộ diện với dáng vẻ hốc hác, u buồn giữa lúc vợ cũ 'cầu cứu' vì bị chủ nợ đe dọa - Ảnh 5
Ông bầu đình đám ngày nào lộ diện với dáng vẻ tiều tụy - Ảnh: Internet

 Đây cũng là lần đầu Phước Sang xuất hiện sau ồn ào nhà hàng Kim Thư - vợ cũ của ông bị tạt mắm tôm.

Ở tuổi 53, Phước Sang đã có thay đổi ngoại hình đáng kể khi từ một vị đạo diễn với vóc dáng mập mạp, tươi tắn trở thành một người tiều tụy và sa sút rõ rệt.

'Ông bầu' Phước Sang hiếm hoi lộ diện với dáng vẻ hốc hác, u buồn giữa lúc vợ cũ 'cầu cứu' vì bị chủ nợ đe dọa - Ảnh 6
Quản lý Phi Nhung (áo đen, ngoài cùng bên trái) đón tiếp các nghệ sĩ - Ảnh: Internet
Lễ cúng 49 ngày Phi Nhung, quản lý tiều tụy vấn khăn tang, nước mắt chảy dài khóc thương cố ca sĩ

Lễ cúng 49 ngày Phi Nhung, quản lý tiều tụy vấn khăn tang, nước mắt chảy dài khóc thương cố ca sĩ

Sáng ngày 15/11, gia đình và dàn sao Vbiz đã cùng tụ họp tại chùa để làm lễ cúng thất 49 ngày cho cố ca sĩ Phi Nhung.

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