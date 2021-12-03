Hết ở phòng trọ ọp ẹp, nghệ sĩ Thương Tín chính thức được đón về nhà mới, tiết lộ nguyên nhân giấu kín chỗ ở

Mới đây, mạnh thường quân từng tuyên bố sẽ hỗ trợ cho Thương Tín chỗ ở đã có chia sẻ về việc đón nam diễn viên về nhà mới. Người này cho biết: "Anh Thương Tín đã được sắp xếp 1 căn phòng riêng biệt để cách ly. Vì mình có 4,5 căn nhà lận nên sau khi nam diễn viên khoẻ hẳn sẽ chính thức dọn qua ngôi nhà mới".

Trước nhiều ý kiến trái chiều, lo sợ phản ứng tiêu cực ảnh hưởng đến tinh thần của nghệ sĩ Thương Tín, nên mạnh thường quân này chưa công bố địa chỉ nơi ở cụ thể của nam diễn viên. Tuy nhiên, người hâm mộ có thể yên tâm về việc ăn, ở của nam diễn viên trong thời gian sắp tới.

"Nhà bên này thì người ta không ai ở, không ai quản lí thì người ta nhờ mình về vừa ở vừa quản lí", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Thương Tín cũng nói rõ tình trạng sức khoẻ hiện tại của mình: "Sức khoẻ cũng bình thường thôi, tôi không có gì đâu. Lúc trước tôi bị đột quỵ giờ đi hơi khập khiễng chút thôi".

Thương Tín tiết lộ hiện tại sức khỏe của ông đã ổn định - Ảnh: Cắt từ clip

Tại căn trọ cũ, ngoài chiếc tủ lạnh có giá trị, hầu hết vật dụng đã cũ và hư hỏng không sử dụng được nữa nên anh đã khuyên nam diễn viên vứt bỏ. Để chu toàn nơi ăn chốn ở cho Thương Tín, mạnh thường quân nói trên và gia đình cũng đã mua sắm thêm đồ đạc như: Chăn, nệm, quạt...

Phòng trọ cũ của nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh: Internet

Trước đó, thông tin nghệ sĩ Thương Tín mắc Covid-19 khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ngoài ra, việc nam diễn viên cho biết đang nợ tiền trọ nhiều tháng, vợ ông cũng đã đem con đi nơi khác sống gần chục ngày nay vì không chịu nổi cuộc sống bấp bênh, bế tắc.

Thương Tín cũng cho hay số tiền mạnh thường quân góp cho ông hồi bị đột quỵ đã gửi vợ để lo cho con ngày cô ra đi. Ngoài ra, chiếc xe hơi được tặng lúc trước giờ đã cũ mèm, hư hỏng nhiều nên không ai thèm mướn, vẫn còn bỏ xó vì ông không có tiền sửa. Xe máy thì vừa bị lấy cắp. Ở tuổi 65, nam diễn viên không có tài sản gì quý giá, khẳng định sống nhờ tình thương của nhà hảo tâm, còn đang nợ nần tiền nhà, thất nghiệp.

Sau khi biết được hoàn cảnh của Thương Tín, một người quen Việt kiều đã liên lạc với ông muốn được hỗ trợ. Theo đó, người này muốn vợ con nam diễn viên tới ở một biệt thự rộng rãi 4-5 tầng ở quận 3, TP.HCM để đảm nhận việc trông coi nhà cửa và chăm sóc một người quen. Tuy nhiên không lâu sau đó, Thương Tín cho biết tất cả chỉ là hứa hẹn và chỉ dừng ở lời nói.