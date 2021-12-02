Mỹ Lệ đã chính thức có hồi đáp về việc chê bai nhan sắc Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'xấu đau xấu đớn'.

Những ngày gần đây, Hoa hậu Việt Nam - Đỗ Thị Hà đang "đem chuông đi đánh xứ người", cộng đồng fan sắc đẹp trong nước luôn dõi theo và cổ vũ thí sinh nước nhà. Đáng chú ý, sự việc ca sĩ Mỹ Lệ lên tiếng chê bai thậm tệ trang phục dân tộc mà Đỗ Thị Hà trình diễn tại Miss Word 2021 khiến dân tình tranh cãi gay gắt. Không chỉ dừng lại ở đó, ca sĩ Mỹ Lệ còn bình luận chê Hoa hậu Đỗ Thị Hà: "Xấu đau xấu đớn... Con nhỏ này lúc đăng quang em đã thấy nhạt nhẽo rồi nên hát gì, mặc gì âu cũng là não chỉ có vậy". Lời chê của Mỹ Lệ đã khiến dư luận sục sôi và gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Những bình luận gây sốc của Mỹ Lệ về Đỗ Thị Hà - Ảnh: Internet Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ không khỏi bức xúc trước hành động của đàn chị. Anh viết: "Thật sự có chút buồn và thất vọng với lời nhận xét của người đồng nghiệp này. Đúng ra mình là người đi trước đàn anh đàn chị có chút tiếng tăm thì nên dành những lời động viên khuyến khích cho các bạn trẻ thêm năng lượng tích cực để cố gắng hoàn thiện bản thân trong cuộc sống, đằng này lại buông ra những lời chê bai thậm tệ quá đáng như vậy mà không nghĩ đến cảm xúc của người bị nhận lời chê ấy. Gửi bạn đồng nghiệp bớt cay nghiệt với người khác để đẹp hơn trong mắt bạn bè".

Nguyên Vũ cho rằng câu "xấu đau xấu đớn" dành cho một người phụ nữ là sự xúc phạm và kỳ thị - Ảnh: FBNV Nguyên Vũ nói thêm: "Mỗi người có nhận định về cái đẹp khác nhau. Nhưng đã là một người làm nghệ thuật thì cũng nên tế nhị khi buông lời nhận xét về sắc đẹp một ai đó và có cái nhìn về sắc đẹp đa chiều hơn dung hòa hơn. Với Vũ, câu 'xấu đau xấu đớn' dành cho một người phụ nữ là sự xúc phạm và kỳ thị. Chưa kể đến cảm xúc của các bậc sinh thành của người bị chê sẽ như thế nào khi đọc được lời chê bai ấy? Có thể theo ý nghệ sĩ này thì em ấy chưa đẹp lắm nhưng ai trong cuộc sống đều mong muốn mình sẽ hoàn thiện hơn và cố gắng trau dồi bản thân nhiều hơn bù đắp vào những khiếm khuyết". Ngay lập tức Mỹ Lệ đã phản pháo, cô cho rằng Nguyên Vũ đang "câu like". Nữ ca sĩ gốc Quảng Bình cho biết, cô không quan tâm đến Hoa hậu, cũng không rảnh rỗi để đăng "tút" chê bai ai vì showbiz vốn phức tạp, giả dối. Vì vậy cô không muốn quậy cho "nó thối".

Cụ thể, trên trang cá nhân vào rạng sáng 2/12, ca sĩ Mỹ Lệ đã chính thức lên tiếng về việc bị chỉ trích vì có lời lẽ mỉa mai chê bai Hoa hậu Đỗ Thị Hà trước đó. Mỹ Lệ nói rằng: "Bạn ca sĩ Nguyên Vũ gì đó ơi, bạn thích câu like thì kiếm chuyện gì hay ho hơn mà làm đừng có vớ vẩn". Nữ ca sĩ cho biết, bản thân không quan tâm đến Hoa hậu, quá bận cũng chẳng có thời gian để đăng bài chê bai ai: "Showbiz đủ phức tạp giả trá rồi, chưa mệt hay sao mà quậy lên cho nó thúi?". Nữ ca sĩ giải thích rằng, bản thân sẽ tránh phát biểu trên trang cá nhân về vấn đề mình không quan tâm: "Chỉ là một nhà thiết kế áo dài phàn nàn bộ quốc phục của Hoa hậu nhìn xấu, chúng tui trò chuyện với nhau chế độ bạn bè trên trang anh ấy, và tui đồng ý với nhận định của ảnh rồi cuộc nói chuyện bị rình mò cắt ghép thành tui chê Hoa hậu xấu". Chia sẻ của Mỹ Lệ - Ảnh: FBNV Mỹ Lệ nói thêm: "Tui thấy việc nhận xét về trang phục của một người đại diện cho nước nhà đi thi là bình thường, Hoa hậu mặc gì, nói gì, hát hò gì thì cũng là đại diện cho quốc gia, nên tất cả người dân có quyền đánh giá và nhận xét". Về phần Nguyên Vũ, Mỹ Lệ cũng chia sẻ rằng: "Sự thật đó chỉ được tranh luận ở chế độ bạn bè, các trang mạng cố tình bóp méo để câu view tui đã tính lên tiếng, nhưng vì không muốn gây sóng gió ảnh hưởng đến Hoa hậu đang dự thi nên mới tính để từ từ rồi xử lí. Tự nhiên bạn ở đâu nhảy vào *** chỉ trích dù chưa biết sự thật là gì? Bạn giỏi giang biết quan tâm đến thế sự như vậy sao không đăng đàn bênh vực đồng nghiệp khi bị nhục mạ, bôi nhọ chà đạp mấy tháng nay đi kìa? Sao bạn không lên tiếng về những tiêu cực xảy ra để làm cho xã hội càng ngày càng công bằng đẹp đẽ hơn". Dù Mỹ Lệ đã lên tiếng rõ ràng nhưng sự việc về Đỗ Thị Hà vẫn đang được dư luận quan tâm.

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