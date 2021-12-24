Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 livestream với mục đích chỉ để giao lưu với người hâm mộ và hỏi tham tình hình của fan, chứ không chia sẻ bất kỳ thông tin cụ thể nào, lâu lâu lại cho biết mình vừa mới đi diễn về, thậm chí trên mặt nàng Hậu vẫn còn nguyên lớp trang điểm .

Á hậu livestream với vẻ mặt buồn bã

Tuy nhiên, đến khi phát sóng livestream được 15 phút, nàng Hậu mới nói: "Mình biết mình là người nổi tiếng nên phải chịu những cảm xúc khó chịu, nhưng mình cũng là con người mà, mình cũng có cảm xúc, cũng biết vui, buồn, biết khóc". Hành động của Hoàng Thuỳ khiến netizen không khỏi lo lắng, ai nấy đều vô cùng hoang mang và lo lắng nàng Hậu gặp chuyện gì lớn.

Hoàng Thùy bật khóc nức nở giữa đêm khiến nhiều người hoang mang

Mặc dù livestream của Hoàng Thùy không nói cụ thể vấn đề gì khiến cô phiền lòng, song nhiều người cho rằng nguyên nhân xuất phát từ loạt thị phi "giáng" xuống Á hậu thời gian qua. Trong nhiều vụ việc ồn ào gần đây của làng mẫu, một bộ phận dân mạng réo tên Hoàng Thùy như một "thói quen", dù chưa hề biết thực hư ra sao. Gần đây nhất, Hoàng Thùy bị nhiều người réo tên trong drama "Á hậu kích kỷ".

Hoàng Thùy là người bị "réo" tên nhiều nhất trong drama "Á hậu ích kỷ" vừa qua

Netizen còn phát hiện Facebook của Hoàng Thuỳ có chia sẻ dòng trạng thái tỏ rõ sự bức xúc khi bị nghi là nàng Hậu trong bài "phốt" của nhiếp ảnh gia Kiếng Cận. Cụ thể, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Kiếng Cận đăng đàn bóng gió Á hậu nào đó làm việc thiếu chuyên nghiệp, nhận ảnh từ phía anh không cảm ơn, chẳng thèm nghi nguồn, như sợ "ban bố" cho người khác sự nổi tiếng của mình. Để minh oan cho bản thân và tránh những lời ác ý từ cộng đồng mạng, cô nàng còn chia sẻ loạt tin nhắn cho thấy mình đã ghi credit và rất trân trọng những người trong ekip đã hỗ trợ cùng mình.

Hoàng Thùy đăng đàn chứng minh mình luôn gửi lời cảm ơn tới ekip chụp ảnh

Dưới phần bình luận, khán giả cũng liên tục an ủi và hy vọng Hoàng Thuỳ đủ mạnh mẽ để vượt qua những lời ác ý từ antifan. Hiện tại, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhận được rất nhiều sự đồng cảm, động viên trên mạng xã hội. Một bộ phận netizens cũng mong nhiếp ảnh gia Kiếng Cận lên tiếng giải vây, để Hoàng Thùy không bị hiểu nhầm, đưa tin sai sự thật và thoát khỏi drama này.