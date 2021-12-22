Một loạt Á hậu bị cho vào tầm ngắm khi bị nhiếp ảnh gia đình đám làng mốt là ích kỷ.

Mới đây, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Kiếng Cận của làng mốt có bài đăng đàn thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân đối với một Á hậu vì sự ích kỷ, đăng ảnh từ phía anh nhưng lại không hề ghi nguồn. Trước thái độ thiếu tôn trọng, thiếu chuyên nghiệp của Á hậu này, Kiếng Cận tuyên bố sẽ không bao giờ hỗ trợ nữa. "Vậy mà có một bạn Á hậu, mình để ý nhiều hành động của bạn đối xử cả mình và cả cháu mình, học trò mình. Dù quý mến, ngưỡng mộ và rất thích bạn trên sàn runway, nhưng chắc chắn bạn sợ kiểu 'ban bố' đặc ân cho người khác sự nổi tiếng từ bạn, thì team không rảnh để giúp và hỗ trợ một con người có suy nghĩ ích kỷ như bạn. Dù chưa bao giờ nghĩ là sẽ không thích bạn.

Gần đây nhất là show anh C.T", Kiếng Cận nói gay gắt về Á hậu này. Kiếng Cận đăng đàn tố một Á hậu đăng ảnh nhưng không cảm ơn, không ghi nguồn Ngay sau khi bị nhiếp ảnh gia đăng đàn tố cáo sự thiếu chuyên nghiệp trong công việc, cư dân mạng nhanh chóng soát lại một loạt tên các Á hậu để đối chiếu với thông tin mà Kiếng Cận đưa ra. Từ dữ liệu của Kiếng Cận, rằng Á hậu này mới đây tham gia show nhà thiết kế Công Trí, dân mạng đã khoanh vùng được vài cái tên.

Trong đó, Hoàng Thùy là cái tên bị netizen “réo” gọi nhiều nhất. Tuy nhiên ngay sau đó, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã bị loại khỏi "blacklist", khi trước nay cô đăng ảnh các show diễn thường ghi nguồn đầy đủ, trong đó có ảnh của team Kiếng Cận thuộc show Công Trí mới đây. Hoàng Thùy là cái tên bị réo gọi nhiều nhất trong tin đồn Á hậu ích kỷ Dù đã có bằng chứng minh oan hẳn hoi nhưng cộng đồng mạng vẫn đem cái tên Hoàng Thùy ra để bàn tán. Khi bị réo gọi quá nhiều, Á hậu cũng phải lên tiếng để bảo vệ bản thân mình trước “bạo lực mạng”, yêu cầu netizen bớt gọi tên mình vào chuyện không liên quan. "Bớt gọi tên em lại được không. Em không liên quan. Christmas tới nơi rồi", Hoàng Thùy bảy tỏ. Hoàng Thùy khẳng định mình không liên quan tới bài tố trên Sau Hoàng Thùy thì Võ Hoàng Yến cũng là cái tên bị cho vào tầm ngắm, vì trước đó, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 có một lần đăng ảnh dự show Công Trí nhưng lại không ghi nguồn. Tuy nhiên, ngay sau đó Kiếng Cận đã tung tin nhắn với Võ Hoàng Yến, khẳng định siêu mẫu không phải người mà anh nhắc tới. Tin nhắn cũng cho thấy Võ Hoàng Yến rất vui khi nhận được ảnh, rối rít cảm ơn. Võ Hoàng Yến cũng bị loại khỏi "danh sách đen" Á hậu ích kỷ Mâu Thủy cũng bị cư dân mạng nhắm đến, tuy nhiên, trên trang cá nhân của mình, Mâu Thủy có ghi nguồn đầy đủ khi đăng ảnh team Kiếng Cận từ ngày 19/12. Á hậu Lệ Hằng cũng ghi nguồn khi đăng ảnh show Công Trí nên bị loại trừ khỏi “blacklist”. Mâu Thủy cũng ghi nguồn ảnh rõ ràng Vậy rốt cục, ai là “Á hậu ích kỷ” mà nhiếp ảnh gia Kiếng Cận nhắc tới. Cái tên này hiện nay vẫn còn là một ẩn số khiến cư dân mạng không khỏi tò mò. Á hậu ích kỷ bị tố bởi Kiếng Cận là ai vẫn còn là một ẩn số

Hoàng Thùy lên tiếng về nghi vấn bị Thùy Dương chửi ở hậu trường Sau vài ngày xảy ra sự việc, chân dài quê Thanh Hóa mới lên tiếng nói rõ về sự việc gây xôn xao dư luận.

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