Sau 5 ngày cách ly điều trị Covid-19, tình hình Á hậu Kim Duyên ra sao?

Kim Duyên đã thông báo tình trạng sức khỏe hiện tại trên trang cá nhân để người hâm mộ bớt lo lắng.

Chiều 9/1, Á hậu Kim Duyên thông báo tình trạng sức khỏe hiện tại trên trang cá nhân để người hâm mộ bớt lo lắng.

Cụ thể, Kim Duyên đã có kết quả âm tính với Covid-19. Đăng kèm tin vui, Á hậu 9X chia sẻ hình ảnh có kết quả xét nghiệm âm tính, kèm theo đó là sticker biểu thị cho sự mạnh mẽ và cố gắng.

Như vậy, sau 5 ngày điều trị và cách ly, Kim Duyên đã khỏi bệnh. Thông tin này khiến fan người đẹp "thở phào" nhẹ nhõm vì lo lắng nhiều ngày qua.

Ngày 4/1, Á hậu 9X thông báo dương tính với Covid-19. "Lúc đi hết mình lúc về 2 vạch. Duyên đã được uống thuốc điều trị và nghỉ ngơi nên sức khỏe đã ổn định hơn rồi. Duyên cảm ơn cả nhà đã quan tâm và hỏi thăm Duyên nhé", Á hậu Kim Duyên thông báo trên trang cá nhân.

Trả lời trên Vnexpress, Kim Duyên cho biết: "Tôi sốt, đau họng và nhức mỏi cơ từ lúc về đến Việt Nam. Tuy nhiên, tôi xét nghiệm hai lần ở sân bay Dubai và Nội Bài đều âm tính, vì thế chỉ nghĩ mình bị cảm thường thôi. Giữa đêm qua, các triệu chứng mới nặng hơn. Tôi được uống thuốc và nghỉ ngơi, sức khỏe đã ổn định".

Tuy nhiên, cô cảm thấy may mắn khi về đến nhà mới phát bệnh. Nếu phát hiện nhiễm Covid-19 ở nước ngoài, cô sẽ phải đi điều trị một mình.

Trước đó, nàng hậu có tiếp xúc gần với nhiều Hoa hậu - Á hậu trong chuyến công tác Dubai trước đó như H'Hen Niê, Hoàng My, Lệ Hằng, Mâu Thủy, Hương Ly.

Kim Duyên mắc COVID-19: Hoàng My từ F1 thành F0, H'Hen Niê vừa nhận kết quả test PCR Sau khi Kim Duyên thông báo nhiễm COVID-19 hôm 5/1, sáng nay, trên trang cá nhân, á hậu Hoàng My có bài đăng tiết lộ bản thân đã tiến hành test nhanh sau khi có những biểu hiện đáng ngờ và nhận kết quả dương tính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-5-ngay-cach-ly-dieu-tri-covid-19-tinh-hinh-a-hau-kim-duyen-ra-sao-445175.html