Dân mạng 'Lùng sục' danh tính Á hậu vướng lùm xùm tình ái với nam diễn viên Thanh Bình

Những ngày qua, thông tin nam diễn viên Thanh Bình – chồng cũ Ngọc Lan bị một nàng Á hậu 1 tố lăng nhăng, “bắt cá nhiều tay” khi liên tục “thả thính” trên mạng. Cô nàng Á hậu cũng tiện tay “khui” luôn cả tin nhắn riêng tư nhạy cảm của nam diễn viên lên mạng xã hội khiến netizen không thể nào không hóng hớt.

Vụ ồn ào cũng vô tình khiến mọi thông tin đời tư, sự nghiệp của nàng hậu này được quan tâm hơn bao giờ hết. Ngay sau khi sự việc được nhiều người chú ý, danh tính của nàng Á hậu này được netizen tìm ra chính là Thanh Tuyền. Năm 2018, người đẹp tham gia cuộc thi Miss Viet Nam Worldwide và giành Á hậu 1 chung cuộc. Ngoài danh hiệu Á hậu 1, cô còn được trao thêm giải phụ Miss beautiful hair.

Ngay sau khi "bóc phốt" chồng cũ Ngọc Lan, netizen ngay lập tức tìm ra nàng Á hậu này chính là Sơn Nguyễn Thanh Tuyền - cô từng dự thi Miss Viet Nam Worldwide 2018

Mặc dù tham gia cuộc thi lớn và đạt danh hiệu Á hậu, song tên tuổi của Thanh Tuyền vẫn chưa thật sự nổi bật, hiếm khi được mọi người biết đến và không có nhiều cơ hội hợp tác cùng các sàn diễn thời trang và nhãn hiệu đại diện nên tên tuổi của người đẹp vẫn rất mờ nhạt trong giới showbiz.

Mặc dù đạt danh hiệu Á hậu nhưng tên tuổi của Thanh Tuyền vẫn mờ nhạt trong giới showbiz

Thanh Tuyền có tên đầy đủ là Sơn Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1993, đến từ Vĩnh Long. Người đẹp từng là giáo viên Khoa tiểu học mầm non. Dù sắp chạm ngưỡng 30 tuổi nhưng Thanh Tuyền vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung cùng vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng và vóc dáng cân đối.

Thanh Tuyền sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, trẻ trung mặc dù sắp chạm ngưỡng 30 tuổi

Sau khi tố chồng cũ diễn viên Ngọc Lan lăng nhăng, nam diễn viên Thanh Bình đã phản hồi lại cáo buộc này của nàng Á hậu và khẳng định chưa bao giờ là người yêu của Thanh Tuyền đồng thời đe dọa bằng pháp luật khi bị xâm phạm đời tư. Trước sự phủ nhận của Thanh Bình, Thanh Tuyền cho rằng nam diễn viên dối trá và khẳng định có đủ bằng chứng để chứng minh hai người hẹn hò với nhau: "Đã sai anh còn cố chấp lên đính chính trên Facebook... Anh cạn tình chối bỏ thì đừng trách em tại sao phải hủy hoại cuộc đời anh".

Không dừng lại ở đó, Thanh Bình cho rằng anh đã sai khi không nói rõ mối quan hệ của mình với Thanh Tuyền để bây giờ dẫn tới chuyện nàng Á hậu sinh năm 1993 này hiểu nhầm rằng hai người là một cặp yêu nhau. "Tôi thừa nhận bản thân mình đã sai vì không rõ ràng trong mối quan hệ, tôi không dứt khoát khiến Thanh Tuyền nghĩ mình là bạn trai cô ấy. Tôi xin lỗi Thanh Tuyền vì đã để cô ấy tổn thương rất nhiều", Thanh Bình bày tỏ.

Thanh Bình phủ nhận chuyện hẹn hò với Thanh Tuyền và cho biết anh đã không nói rõ mối quan hệ của mình với nàng Á hậu dẫn đến hiểu nhầm

Trước sự việc này, Thanh Tuyền mới đây cũng có động thái phản hồi. Cô lấp lửng trên story trang cá nhân: "Sai biết lỗi mới là bản lĩnh". Nhiều người vẫn chưa rõ Á hậu này muốn truyền đạt điều gì, khi Thanh Bình dù xin lỗi nhưng vẫn kiên quyết phủ nhận hẹn hò cô.

Hiện tại cư dân mạng đang nóng lòng "hóng" phản ứng tiếp theo từ Thanh Tuyền về drama tình ái này

Liệu đây là động thái chấp nhận lời xin lỗi và bỏ qua, hay chính là lời "cà khịa" ngược và dự báo màn "bóc phốt" tiếp diễn?