Thanh Bình gửi lời xin lỗi đến cô gái đấu tố mình nhưng quyết phủ nhận chuyện yêu đương

Nam diễn viên thẳng thắn cho biết: "Đầu tiên, tôi xin được phép xin lỗi, xin lỗi tất cả mọi người, xin lỗi quý khán giả, xin lỗi những người yêu mến những ồn ào vừa qua. Đây là ồn ào mà bản thân mình cũng không muốn vì từ xưa đến bây giờ, tôi chưa bao giờ muốn đưa chuyện đời tư ra công khai trên cộng đồng mạng hết.

Tôi biết được rằng Tuyền có dành tình cảm cho mình rất nhiều, nhưng mà mối quan hệ này, tôi thừa nhận là mối quan hệ nó không rõ ràng, gần như nó chưa bắt đầu, nó chỉ xích thêm từng ngày thôi. Và đến thời điểm tôi nhận ra giữa tôi và Tuyền không có sự tương đồng. Lúc đó, tôi cũng nói chấm dứt với Tuyền: "Em đừng có thương anh".

Lí do tôi muốn có buổi hẹn ngày hôm nay là mình muốn làm rõ ba điều. Điều thứ nhất tôi xin nói rõ mối quan hệ với Tuyền. Giữa tôi với Thanh Tuyền chưa biết nhau khoảng 2 năm, nhưng khoảng thời gian tháng 4, 5 thì cả hai mới nói chuyện nhiều hơn. Thời điểm đó là lúc dịch, và tôi có thừa nhận trong quá trình nói chuyện với nhau và tiếp xúc với nhau thì tôi có ý định tìm hiểu Tuyền.

Chuyện tình cảm thì cần kết quả lâu, bản thân anh chưa có cảm xúc, chuẩn bị cho chuyện tình cảm. Sau đó thì Tuyền cũng im lặng. Bản thân mình đôi khi cũng khiến cho Tuyền cảm thấy mình muốn kết thúc mối quan hệ tình cảm không rõ ràng đó. Thực ra chưa bao giờ tôi mở lời nói đây là cặp đôi yêu nhau, không hẹn hò, không yêu nhiều đâu.

Trong thời gian dịch bệnh, thì mọi người cũng đã biết dịch bệnh hầu như là ở nhà cách ly. Tuyền có qua nhà tôi mà mắc kẹt trong thời gian ở nhà. Đến sau đó thì tôi và Tuyền giữ liên lạc với nhau. Nhưng khoảng 2 tháng gần đây, tôi có ra ngoài làm việc nhiều, và bắt đầu giãn khoảng cách ra. Tôi đã giữ khoảng cách với Tuyền".

Thanh Bình phủ nhận chuyện hẹn hò và sống chung với T.T

Cuối cùng anh cũng gủi lời xin lỗi dối phương: "Qua chuyện này, tôi thừa nhận tôi đã sai. Tôi sai với Tuyền, mình đã không rõ ràng trong mối quan hệ. Mình không dứt khoát, không nói rõ. Cuối cùng để cho Tuyền bực giận, và bạn trai của cô ấy. Qua đây tôi cũng xin lỗi đến Tuyền, làm bạn tổn thương rất nhiều. Tôi cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình, mặc dù không ai nói gì hết nhưng chính ồn ào cũng mình đã làm ảnh hưởng đến gia đình rất nhiều. Tôi muốn chấm dứt êm đẹp một cách có thể".

Thanh Bình gửi lời xin lỗi đã không quyết liệt làm rõ mối quan hệ khiến T.T tổn thương

Cách đây vài ngày, Thanh Bình bị một cô gái tên T.T - Á Hậu 1 Miss Vietnam Worlwide 2018 đấu tố cực gắt. Người đẹp này khẳng định đã hẹn hò với chồng cũ của Ngọc Lan gần 2 năm. Trong thời gian sống chung, nam diễn viên qua lại với nhiều phụ nữ, nhưng lại "sống ảo" khi nhiều lần lên mạng "thả thính", than vãn cô đơn. Để tăng tính xác thực khi "bóc phốt", T.T còn tung tin nhắn "mây mưa" được cho là của Thanh Bình và một cô gái khác.