Vừa qua, Thanh Bình trở thành tâm điểm của sự chú ý khi bị một cô gái tên T.T đăng đàn "bóc phốt" việc nam diễn viên lăng nhăng, bắt cá hai tay... trong khi đang quen cô. Đính kèm theo đó là hoàng loạt tin nhắn "ngoại tình" của Thanh Bình. Rất nhiều vấn đề riêng tư nhạy cảm của nam diễn viên cũng bị cô gái này "lột trần" tất cả.

Bị Thanh Bình bác bỏ tình yêu, quay ra tố ngược và dùng luật pháp cảnh cáo, T.T mới đây đã lập tức có động thái phản hồi. Cô cho rằng nam diễn viên dối trá, lấp liếm sự thật. Không những vậy, sau khi vừa đăng bài đính chính phủ nhận yêu đường với T.T, Thanh Bình đã quay ra nhắn tin "năn nỉ" cô gái này.

Sau 1 ngày im lặng, sáng 21/1, chồng cũ Ngọc Lan đã chính thức phản hồi cáo buộc từ T.T. Anh khẳng định chưa bao giờ là người yêu của cô gái này, đồng thời đe dọa đưa việc làm sai trái ra pháp luật. Tuy nhiên, đáng chú ý, việc Thanh Binh cho biết nội dung tin nhắn cá nhân của bản thân bị phát tán bất hợp pháp khiến nhiều người cho rằng những tin nhắn "nhạy cảm" kia hoàn toàn là có thật.

Trong đoạn tin nhắn được cô gái này đăng tải, Thanh Bình liên tục năn nỉ cô nghe điện thoại.

Cô gái không ngần ngại cho biết bản thân có nhiều bằng chứng và sẵn sàng "hủy hoại" luôn cuộc đời Thanh Bình nếu anh còn "cạn tình chối bỏ": "Sáng nay tôi đã có liên lạc nhắn tin với anh Thanh Bình. Thứ 1, do anh Thanh Bình quá nóng giận khi tôi đăng lên làm ảnh hưởng đến công việc và danh tiếng nên có lời lẽ từ chối là không có bất cứ mối quan hệ nào với tôi. Thứ 2, sau cuộc nói chuyện, anh Thanh Bình đã xóa status đó.

Tuy nhiên, cô gái này đã từ chối, đồng thời cho rằng chính dòng trạng thái của Thanh Bình đã đẩy mọi chuyện đi quá xa.

"Có quen hay không, thời điểm chúng tôi bắt đầu mối quan hệ như thế nào, thời điểm 2020 đến giờ tôi còn đầy đủ hình ảnh và tin nhắn 2 đứa hẹn hò, và hơn 1 năm qua giữa tôi và anh ấy từng có thời gian ra sao. Đã sai anh còn cố chấp lên đính chính stt trên Facebook anh có đáng là người đàn ông tốt trong mắt mọi người trên MXH không anh, anh cạn tình chối bỏ thì đừng trách em tại sao phải hủy hoại cuộc đời anh, viết lên đây cho những cô gái có ý định muốn làm bạn gái của anh Thanh Bình" - cô gái tên T.T viết.

Vụ việc hiện vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Về phía Ngọc Lan, trước những ồn ào của chồng cũ, nữ diễn viên vẫn đăng ảnh xinh đẹp lên MXH. Phía đại diện của nữ diễn viên cũng từ chối trả lời về Thanh Bình.