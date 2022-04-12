Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man

Hậu trường 12/04/2022 15:27

Ngay từ khi còn nhỏ, Bảo Tiên đã khẳng định tố chất mỹ nhân khi sở hữu chiều cao khủng nhưng nhìn đôi chân dài của cô bé khiến nhiều người vẫn không khỏi bất ngờ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trương Ngọc Ánh vừa đăng tải những bức hình chụp cho con gái Bảo Tiên kèm dòng trạng thái chia sẻ: "Mẹ tranh thủ vừa đi họp vừa đưa em đi nghỉ giữa học kỳ"

Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man - Ảnh 1
Trương Ngọc Ánh luôn dành cho Devon những điều tốt đẹp nhất. - Ảnh chụp màn hình

Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man - Ảnh 2

Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man - Ảnh 3

Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man - Ảnh 4

Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man - Ảnh 5

Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man - Ảnh 6

Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man - Ảnh 7
Bảo Tiên gây ấn tượng với chiều cao vượt trội, đặc biệt là đôi chân dài miên man. - Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh

Được biết, nhân dịp kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa rồi, nữ diễn viên đã đưa con gái ra Hà Nội để vui chơi thoải mái, tận hưởng không khí trong lành sau thời gian học hành căng thẳng, mệt mỏi.

Trương Ngọc Ánh cùng con gái Bảo Tiên có mặt tại khu phố đi bộ Hà Nội. Có thể thấy, trong loạt ảnh được đăng tải, Bảo Tiên khoe nhan sắc xinh xắn, vẻ đẹp không tì vết dù để mặt mộc. Chỉ mới 14 tuổi nhưng không thể phủ nhận rằng, nhan sắc vóc dáng này của Bảo Tiên ngày càng ra dáng thiếu nữ. 

Dưới phần bình luận, nhiều người không quên dành lợi ngợi khen nhan sắc xinh xắn, dễ thương của cô bé. Với sắc vóc hiện tại, bé Bảo Tiên ngày càng được người hâm mộ kỳ vọng sẽ góp mặt trong một cuộc thi nhan sắc trong tương lai. 

Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man - Ảnh 8

Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man - Ảnh 9

Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man - Ảnh 10

Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man - Ảnh 11Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man - Ảnh 12

Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man - Ảnh 13
Nhiều người ngợi khen nhan sắc xinh xắn của bé Bảo Tiên.Ảnh chụp màn hình

 Một số bình luận của người hâm mộ: 

- Trời ơi đã cao lớn xinh gái hơn cả hoa hậu rồi mẹ Ánh ơi.

- Con gái lớn xinh giống mẹ quá chị yêu à.

- Devon xinh đẹp quá.

- Con gái lớn rồi xinh quá! Hoa hậu tương lai con ơi!

- Con gái siêu xinh và dễ thương quá chị ơi!

- Nét Hoa hậu.

- Mỹ nhân Việt Nam!

- Em xinh xắn quá. Giống Mẹ nè.

- Con chị Ánh chân dài miên man.

- Hoa hậu tương lai nè chị yêu ơi.

Không chỉ sở hữu nhan sắc được di truyền từ bố mẹ, Bảo Tiên còn có chiều cao khủng hơn 1m70. Mặc dù biết cô bé cao nhưng khi nhìn đôi chân dài miên man của ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh, công chúng vẫn không khỏi choáng váng, trầm trồ. Mới 14 tuổi mà cô bé đã cao hơn 1m70, khiến nhiều người còn suy đoán rằng, trong tương lai, Bảo Tiên sẽ còn tiếp tục phát triển nữa. Thậm chí, cô bé còn có nhiều cơ hội gia nhập làng người mẫu nếu muốn. 

Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man - Ảnh 14

Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man - Ảnh 15

Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man - Ảnh 16

Ngay từ khi còn rất nhỏ, Bảo Tiên đã là tâm điểm mỗi khi xuất hiện cùng bố mẹ trong các sự kiện lớn nhỏ. Cô bé gây ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn và rất nhẹ nhàng. Có mẹ sành điệu nên Bảo Tiên cũng sớm xây dựng được phong cách riêng cho mình. Cô nhóc ăn mặc sang chảnh chẳng kém người lớn. Bảo Tiên cũng thường xuyên thực hiện những bộ hình cùng mẹ. Cách tạo dáng của "chân dài nhí" không hề thua kém người mẫu.

Lộ diện gương mặt xinh xắn không tì vết, con gái Trương Ngọc Ánh thể hiện đẳng cấp 'mỹ nhân' khi khoe đôi chân dài miên man - Ảnh 17
Đây từng là "gia đình kiểu mẫu" nhiều người ao ước. - Ảnh: Internet

Mối nhân duyên của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn từng được báo chí tung hô và coi là cặp đôi quyền lực của showbiz Việt. Cả hai kết hôn và có với nhau cô con gái nhỏ tên là Bảo Tiên (tên thường gọi ở nhà là Devon) nhưng sau đó lại ly hôn và Trương Ngọc Ánh là người nuôi con.

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Từ khóa:   Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn con gái Trương Ngọc Ánh bé Bảo Tiên Devon

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