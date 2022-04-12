Nhân kỉ niệm 6 năm ngày cưới, Lương Thế Thành có động thái đặc biệt dành cho bà xã khiến dân tình đỏ mắt ghen tị

Hậu trường 12/04/2022 11:30

Lương Thế Thành và Thúy Diễm luôn là cặp vợ chồng được yêu thích trong làng giải trí.

Là cặp đôi được yêu thích trong làng giải trí Việt, Lương Thế Thành và Thúy Diễm không những chinh phục khán giả bằng những vai diễn ấn tượng cùng nhau mà còn được ngưỡng mộ bởi hạnh phúc gia đình viên mãn.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Lương Thế Thành chia sẻ: "12/4/2016-12/4/2022. 6 năm mình cưới nhau rồi đó Nguyễn Ngọc Thúy Diễm. Thời gian qua thật nhanh nhưng anh vẫn muốn bên cạnh và chăm sóc em thật nhiều nữa. Những ngày ở bên em là những ngày bình yên và hạnh phúc. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu buồn vui, khổ cực rồi. Chúng ta đã có một thiên thần Bảo Bảo và em sẽ tiếp tục cho anh thêm 1,2 thiên thần nữa nha".

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Lương Thế Thành gửi điều ngọt ngào tới bà xã nhân kỉ niệm 6 năm ngày cưới - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, nam diễn viên cũng bày tỏ tình yêu vô bờ bến dành cho "tổ ấm nhỏ": "Anh cầu mong cho vợ chồng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau như bây giờ cùng nhau chăm sóc con, cùng nhau nếm những ngọt bùi. Anh sẽ mãi yêu em như ngày đầu và chia sẻ với em tất cả trong cuộc sống này. Năm nay anh phải đi quay ở tỉnh nên không bên cạnh em, cùng em và con ăn mừng kỉ niệm ngày cưới. Anh sẽ bù lại cho em vào ngày khác nha. Mãi mãi yêu em".

Trong thời gian tới, Lương Thế Thành cho biết anh và vợ vẫn đang miệt mài trên phim trường với các bộ phim mới. Và một dự tính quan trọng là cả hai sẽ có con trong năm sau. Chính vì vậy, cặp đôi mong muốn dành mọi thứ tốt nhất để chuẩn bị đón thêm thành viên mới trong gia đình.

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Bộ ảnh 6 năm ngày cưới tại một khách sạn 5 sao giữa lòng Sài Gòn - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, nhân dịp ngày đặc biệt này, cặp đôi cũng thực hiện bộ ảnh 6 năm ngày cưới tại một khách sạn 5 sao giữa lòng Sài Gòn nhận "cơn mưa" lời khen ngợi và ngưỡng mộ của cư dân mạng.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm "bén duyên" từ các bộ phim và chính thức tổ chức lễ cưới long trọng năm 2016. Sau khi "về chung một nhà", cặp đôi cũng liên tục cùng nhau thủ vai chính trong nhiều bộ phim: Rau muống tháng 9, Ranh giới tình, Tôi yêu cô đơn, Ải mỹ nhân

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Từ khóa:   Lương Thế Thành Thúy Diễm sao Việt

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