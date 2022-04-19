'Nối gót' nữ CEO Đại Nam, một nhân vật 'vàng' trong 'làng bóc phốt' bất ngờ bị Vy Oanh cho 'lên thớt', chính thức bị mời đến cơ quan điều tra

Sau bà Phương Hằng, nữ Youtuber có tiếng từng là 'bạn đồng hành' của đại gia Đại Nam cũng bị Vy Oanh khởi kiện. Hiện người này đã được cơ quan điều tra mời lên làm việc.

Liên quan đến ồn ào kiện tụng của nữ ca sĩ Vy Oanh, mới đây, theo nguồn tin từ Thanh Niên, ngày 18/4, Cơ quan CSĐT cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM đã làm việc với bà Bùi Thanh Quỳnh Như (30 tuổi, chủ kênh Youtube Lang Thang Đường Phố). Buổi làm việc kéo dài đến 18h cùng ngày mới kết thúc. Nữ Youtuber tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Niên Được biết, nữ Youtuber này từng xuất hiện trên các buổi livestream cùng với bà Phương Hằng với nội dung liên quan đến đời tư của Vy Oanh. Tuy nhiên, sau một thời gian đồng hành đấu tố nghệ sĩ cùng nữ đại gia, Quỳnh Như lại “quay xe” và hai bên có tố nhau rất gay gắt trên mạng xã hội.

Quỳnh Như và bà Phương Hằng từng là đồng minh, nhưng sau đó nữ youtuber đã quay xe - Ảnh: Internet Về đơn thư tố cáo nhân vật này, dẫn tin từ VietNamNet, Vy Oanh cho hay, kênh “Lang thang đường phố” đã đăng rất nhiều video, đặt tiêu đề nói xấu, nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự của cô. Trong các video do kênh này phát, có người phụ nữ tên Quỳnh Như cùng hai người đàn ông liên tục lan truyền những thông tin không đúng sự thật, phát ngôn xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của Vy Oanh. Nữ ca sĩ đã liệt kê ra 19 clip trên kênh “Lang thang đường phố” có nội dung vu khống, xúc phạm bà; ngoài ra có những comment của người xem trong các clip đó.

Cho rằng, Quỳnh Như, là chủ tài khoản YouTube “Lang thang đường phố” cùng hai người đàn ông xuất hiện trên kênh đã có hành vi sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lan truyền thông tin không đúng sự thật, vu khống, làm nhục, xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình, nên ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn tới Công an TP.HCM đề nghị xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 12/3 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng của giọng ca Đồng Xanh. Hiện ồn ào kiện tụng giữa nữ đại gia và Vy Oanh vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận - Ảnh: Internet Công an TP.HCM cho biết ra quyết định này do hết thời hạn và tiếp tục xác minh, nếu có cơ sở sẽ phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Chuyên gia truyền thông cảnh báo nghệ sĩ khi ăn mừng bà Hằng bị bắt: Mr. Đàm và Vy Oanh không 'khôn ngoan', vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh được khen 'nức nở'? Mới đây, chuyên gia truyền thông kỳ cựu Nguyễn Ngọc Long cho biết anh không bất ngờ về việc bà Phương Hằng bị tạm giam, bởi biết việc này chắc chắn sẽ xảy ra. Vị này cũng có quan điểm về việc nghệ sĩ hả hê khi nữ đại gia bị bắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-got-nu-ceo-dai-nam-mot-nhan-vat-vang-trong-lang-boc-phot-bat-ngo-bi-vy-oanh-cho-len-thot-chinh-thuc-bi-moi-den-co-quan-dieu-tra-463165.html