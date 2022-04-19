Ngày giỗ lần thứ 7 của cố NS Duy Nhân, vợ cũ xuất hiện xinh đẹp, có hành động khiến nhiều người ngưỡng mộ

Hậu trường 19/04/2022 20:09

Vợ cũ cố diễn viên - người mẫu Duy Nhân vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt dành cho người quá cố.

Mới đây, ngày 19/4, trên trang cá nhân, NTK Vĩnh Thụy đã bất ngờ đăng tải ảnh chụp cùng bà xã của diễn viên Huy Khánh và Kiều Oanh - vợ cũ cố người mẫu - diễn viên Duy Nhân kèm dòng trạng thái: "Nay giỗ bạn. 7 năm thật nhanh. Anh em qua chùa rồi tâm sự quá trời". 

Ngày giỗ lần thứ 7 của cố NS Duy Nhân, vợ cũ xuất hiện xinh đẹp, có hành động khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 1
Bài viết của NTK Vĩnh Thuỵ - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, cố người mẫu - diễn viên Duy Nhân đã qua đời năm 2015 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư quái ác. Sự ra đi của nam nghệ sĩ để lại sự tiếc thương vô hạn với gia đình và fan hâm mộ. Thời điểm đó, cố nghệ sĩ chỉ mới kết hôn cùng Kiều Oanh nên cuộc sống của cô cũng được nhiều người quan tâm. Hiện tại, cô đã có gia đình êm ấm và là mẹ của 1 bé trai trộm vía đáng yêu, bụ bẫm.

Qua loạt ảnh được NTK Vĩnh Thụy chia sẻ, netizen  dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của Kiều Oanh. Cư dân mạng cho rằng cô ngày càng trẻ trung,  đã có thể nở nụ cười rạng rỡ sau khi vượt qua mất mát trong quá khứ.

Ngày giỗ lần thứ 7 của cố NS Duy Nhân, vợ cũ xuất hiện xinh đẹp, có hành động khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 2
Kiều Oanh (ngoài cùng bên phải) được netizen hết lời khen ngợi vì sự trẻ trung, xinh đẹp -  Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Kiều Oanh, vào thời điểm thông báo tái hôn, cô đã có bức tâm thư cho biết: "Ai cũng mưu cầu hạnh phúc, ai rồi cũng cần một bến đỗ để tựa vào nhau đến cuối cùng. Có gì là không đúng?. Mình chọn lựa và yêu thương người đàn ông chấp nhận và yêu thương, trân trọng quá khứ của mình thì tôi nghĩ chắc chắn không phải là điều sai rồi. Tôi không cần biết có bao nhiêu người ghét tôi ngoài kia, tôi chỉ quan tâm anh Hiếu thương tôi và thương luôn cả anh Nhân là tôi rất hạnh phúc rồi. Khó có ai may mắn hơn”.

Cô khẳng định chồng hiện tại của cô vẫn dành sự tôn trọng và cảm mến dành cho người quá cố. Đồng thời, cô khẳng định: "vui duyên mới cũng không bao giờ có thể quên người chồng vắng số". 

Ngày giỗ lần thứ 7 của cố NS Duy Nhân, vợ cũ xuất hiện xinh đẹp, có hành động khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 3
cố người mẫu - diễn viên Duy Nhân và Kiều Oanh - Ảnh: Internet

Người mẫu Duy Nhân sinh năm 1986, đến từ Bình Dương tên thật là Trần Ái Duy Nhân. Sở hữu chiều cao 1,81m, anh từng đoạt giải Siêu mẫu Ăn ảnh tại Siêu mẫu Việt Nam 2009. 

Bên cạnh đó, anh tạo được dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua các vai diễn trong phim Vó ngựa trời Nam, Siêu mẫu xì trum, Hồ sơ đen, Thám tử Hen Ry... 

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