Con trai của cố nghệ sĩ Giang Còi vừa qua đã có một hành động làm nhiều người nghẹn ngào thông qua trang fanpage mà anh lập ra để lưu giữ những kỷ niệm về cha mình.
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Fanpage "Vườn của Ba" được Hiếu Vick - con trai của cố nghệ sĩ Giang Còi lập ra để lưu giữ những kỷ niệm về ba của anh - vừa mới đây có loạt bài đăng khiến nhiều khán giả xúc động. Theo đó, loạt bài đăng này chính là những hình ảnh thuở nghệ sĩ Giang Còi vẫn còn sống, ông đang thực hiện những công việc hàng ngày rất đỗi bình thường nhưng lại làm nhiều người nghẹn ngào.
Dưới những bức ảnh giản dị mà fanpage "Vườn của ba" đăng tải, nhiều khán giả đã để lại các bình luận xúc động như: “Cảm ơn Vườn của ba đã cho người hâm mộ nhận được nguồn năng lượng tích cực, đáng quý từ cố nghệ sĩ”, "Mãi nhớ về chú",...
Ngoài những bức ảnh cũ về cha, con trai cố nghệ sĩ Giang Còi còn cho đăng tải những thước phim cũ có sự tham gia diễn xuất của ông lên fanpage "Vườn của Ba".
Chia sẻ với truyền thông, anh nói: "Có 10 tập phim cũ, tôi đã phục chế từ băng từ analog sang digital HD hoàn thiện, chia sẻ miễn phí trên fanpage để mọi người cùng nhau xem và nhớ về ba Còi từ tháng 10 năm ngoái. Bây giờ tôi vẫn đang tiếp tục liên hệ các nhà sản xuất cũ, các nhà sưu tầm để liên hệ các tập phim lưu lạc. Cứ được bộ nào tôi sẽ tiếp tục chia sẻ bộ đó”.
Sau gần một năm cố nghệ sĩ Giang Còi qua đời, con trai ông cho hay, cuộc sống gia đình vẫn như cũ và đang hướng tới những điều mới mẻ trong tương lai.
Ảnh: Fanpage "Vườn của Ba"