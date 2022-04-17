Con trai của cố nghệ sĩ Giang Còi vừa qua đã có một hành động làm nhiều người nghẹn ngào thông qua trang fanpage mà anh lập ra để lưu giữ những kỷ niệm về cha mình.

Fanpage "Vườn của Ba" được Hiếu Vick - con trai của cố nghệ sĩ Giang Còi lập ra để lưu giữ những kỷ niệm về ba của anh - vừa mới đây có loạt bài đăng khiến nhiều khán giả xúc động. Theo đó, loạt bài đăng này chính là những hình ảnh thuở nghệ sĩ Giang Còi vẫn còn sống, ông đang thực hiện những công việc hàng ngày rất đỗi bình thường nhưng lại làm nhiều người nghẹn ngào.

Đã hơn 8 tháng kể từ khi cố nghệ sĩ Giang Còi qua đời

Con trai của cố NS Giang Còi vẫn thường cập nhật các hình ảnh mới về ông lên fanpage 'Vườn của ba'

Dưới những bức ảnh giản dị mà fanpage "Vườn của ba" đăng tải, nhiều khán giả đã để lại các bình luận xúc động như: “Cảm ơn Vườn của ba đã cho người hâm mộ nhận được nguồn năng lượng tích cực, đáng quý từ cố nghệ sĩ”, "Mãi nhớ về chú",...

Ngoài những bức ảnh cũ về cha, con trai cố nghệ sĩ Giang Còi còn cho đăng tải những thước phim cũ có sự tham gia diễn xuất của ông lên fanpage "Vườn của Ba".

Ngoài hình ảnh, Hiếu Vick còn cho đăng tải các thước phim cũ có sự tham gia diễn xuất của cố NS Giang Còi

Những hình ảnh giản dị của cố nghệ sĩ Giang Còi làm nhiều người xúc động

Chia sẻ với truyền thông, anh nói: "Có 10 tập phim cũ, tôi đã phục chế từ băng từ analog sang digital HD hoàn thiện, chia sẻ miễn phí trên fanpage để mọi người cùng nhau xem và nhớ về ba Còi từ tháng 10 năm ngoái. Bây giờ tôi vẫn đang tiếp tục liên hệ các nhà sản xuất cũ, các nhà sưu tầm để liên hệ các tập phim lưu lạc. Cứ được bộ nào tôi sẽ tiếp tục chia sẻ bộ đó”.

Sau gần một năm cố nghệ sĩ Giang Còi qua đời, con trai ông cho hay, cuộc sống gia đình vẫn như cũ và đang hướng tới những điều mới mẻ trong tương lai.

Ảnh: Fanpage "Vườn của Ba"

Sau 100 ngày nghệ sĩ Giang Còi qua đời, con gái nghẹn ngào: 'Ba bỏ con, con không được lẽo đẽo theo ba đi làm' Sau khi bố qua đời, con gái của cố nghệ sĩ Giang Còi vẫn chưa thể nguôi ngoai đi nỗi mất mát lớn này, khiến bao người không khỏi nghẹn ngào và đau lòng.

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