30 năm sống với nghiệp diễn, nghệ sĩ Giang Còi chưa từng nhận quảng cáo, thẳng thắn tuyên bố: 'Cần tiền nhưng không phải làm tất cả vì tiền'

Hậu trường 05/08/2021 18:04

Từ khi bắt đầu nghiệp diễn đến lúc thành công vang dội, nam nghệ sĩ Giang Còi chưa từng nhận quảng cáo hay đại diện thương hiệu cho nhãn hàng nào. Chia sẻ về lý do lại càng khiến người đời nể phục.

Sự ra đi của nghệ sĩ Giang Còi vẫn đang khiến người hâm mộ bàng hoàng và xót xa. Sau khoảng thời gian chiến đấu với bệnh tật, nam danh hài đã không thể trở lại sân khấu như đã hứa và mong muốn trước đó. Hình ảnh một diễn viên hóm hỉnh, duyên dáng sẽ luôn in đậm trong ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả.

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Thuở sinh thời, Giang Còi luôn sống và cống hiến hết mình vì nghệ thuật - Ảnh: Internet

Nhìn lại chặng đường 30 năm làm nghệ thuật của nghệ sĩ Giang Còi, nhiều người bất ngờ khi ngoài nghiệp diễn, anh không nhận tham gia hay quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào. 

Anh từng chia sẻ lý do một cách thẳng thắn trên sóng truyền hình: "Khi mình quảng cáo cho một doanh nghiệp nào đó, thì mình mang hình ảnh của mình, uy tín của mình, mời gọi tất cả người dân Việt yêu thương mình, mua hàng của họ. Nhưng nếu một ngày không đẹp trời, lộ ra rằng mình đã quảng cáo cho giá sữa tăng gấp 8 lần cho trẻ con nước mình, hoặc quảng cáo sữa có chất melamine, sữa có chất gây ung thư cho trẻ em Việt, hoặc quảng cáo cho rau sạch mà phun đẫm thuốc sâu... thì cái mặt mình nó chui vào đâu? Hơn 30 năm lao động nghệ thuật không mệt mỏi của mình chẳng nhẽ lại đánh đổi mấy đồng đó thôi sao?".

Không những vậy, nam nghệ sĩ cũng từng khẳng định chắc nịch: "Đối với Giang Còi tiền quan trọng, Giang Còi cần tiền nhưng không phải làm tất cả vì tiền dù có nhiều lúc trong túi không một đồng".

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Nam diễn viên gây ấn tượng với tuyến nhân vật hài hước, gắn liền với đồng ruộng - Ảnh: Internet

Phát ngôn của cố nghệ sĩ từng khiến khán giả khâm phục và nể trọng vì yêu dành cho nghề diễn. Chính vì vậy, khi nam nghệ sĩ đã về với thế giới khác, người hâm mộ vẫn không thôi nhớ thương và tiếc nuối cho một tài năng bị bệnh tật cướp đi sinh mệnh. 

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Anh nông dân chân chất, thật thà - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Giang Còi là một "chàng trai Hà thành" nhưng lại được đông đảo khán giả yêu mến khi vào vai một người nông dân chất phác, giản dị và hóm hỉnh.

Trước khi gắn liền với các tiểu phẩm hài, cố nghệ sĩ là diễn viên chính kịch. Anh từng đóng rất nhiều bộ phim: Cựu chiến binhKhi đàn chim trở vềChuyện vặt gia đìnhCảnh sát hình sựChuyện đời thường... và đặc biệt là chương trình Gặp nhau cuối tuần

Nghệ sĩ Giang Còi thuở sinh thời: Bị đánh đến rớm máu, xích dưới gầm giường vì nghịch ngợm

Nghệ sĩ Giang Còi thuở sinh thời: Bị đánh đến rớm máu, xích dưới gầm giường vì nghịch ngợm

Khuya 4/8, nghệ sĩ Giang Còi ra đi sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư hạ họng. Thuở sinh thời, ít ai biết, nam danh hài từng có tuổi thơ 'đáng sợ' khi đã có lần bị xích dưới gầm giường.

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