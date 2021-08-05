Nghệ sĩ Giang Còi thuở sinh thời: Bị đánh đến rớm máu, xích dưới gầm giường vì nghịch ngợm

Hậu trường 05/08/2021 15:51

Khuya 4/8, nghệ sĩ Giang Còi ra đi sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư hạ họng. Thuở sinh thời, ít ai biết, nam danh hài từng có tuổi thơ 'đáng sợ' khi đã có lần bị xích dưới gầm giường.

Tối muộn ngày 4/8, gia đình nghệ sĩ Giang Còi thông báo tin dữ khiến nhiều người xót xa. Nam danh hài ra đi sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư hạ họng đáng sợ. Trước sự mất mát này, đồng nghiệp và nhiều người mến mộ nghệ sĩ  không khỏi xúc động và tiếc thương.

Giang Coi 3
Nam nghệ sĩ chống chọi với bệnh ung thư suốt nhiều tháng trời - Ảnh: Internet

Thuở sinh thời, anh được biết đến là cái tên kỳ cựu trong làng hài đất Bắc, với lối diễn hóm hỉnh, trào phúng và duyên dáng, Giang Còi khiến nhiều lớp lớp người hâm mộ yêu mến. Thế nhưng, đằng sau những giờ phút mang lại tiếng cười cho đời, cho người, ít ai biết nghệ sĩ đã có một tuổi thơ "đẫm nước mắt" khi thường xuyên bị đòn roi thậm chí là xích dưới gầm giường. Trong một buổi ra mắt phim do chính mình làm đạo diễn, Giang Còi từng nghẹn ngào chia sẻ: "Ngày bé, tôi là đứa vô cùng nghịch ngợm. Tôi mang súng cao su ra đường tàu ngồi bắn vào kính, lúc nào thấy kính vỡ toang là thích thú lắm. Có lần tôi nhớ bị ba đánh đau lắm, rớm máu nguyên khoảng mông. Mẹ thương xót tôi rồi hai người to tiếng với nhau. Bố bỏ đi ra chỗ đường tàu nơi tôi hay chơi ngồi khóc như đứa trẻ. Tôi biết chuyện, từ đó không bao giờ bén mảng ra đường tàu đó nữa, cũng thôi luôn trò nghịch ngợm kia.

Tuổi thơ của tôi cũng ra ao chuông chơi, bao người chết đuối được cảnh báo nhưng vẫn đi, ba mẹ giải thích không nghe cách cuối cùng ba mẹ xích tôi vào gầm giường. Ngày nào cũng nằm đó, xung quanh chẳng có gì ngoài các tủ sách, loanh quanh chẳng có việc gì làm, tôi đọc sách".

Giang Coi 2
Giang Còi thời tấm bé - Ảnh: Internet

 

Thế nhưng, mặc dù bị ba mẹ nghiêm khắc và có nhiều hình thức xử phạt song, anh cho rằng chính điều này đã giúp bản thân khôn lớn, trưởng thành và đi đúng đường, đúng hướng như bây giờ. 

Giang Coi 1
Nam danh hài sở hữu lối diễn duyên dáng, hài hước - Ảnh: Internet

Trong nghiệp diễn mấy mươi năm của Giang Còi, khán giả chỉ nhìn thấy những khoảnh khắc anh vui vẻ, pha trò trên sân khấu, thế nhưng không ít lần, nam nghệ sĩ đã "đổ máu" ngay dưới ánh đèn diễn. Nghệ sĩ hài Thu Huyền từng xót xa bộc bạch về lần chứng kiến dàn anh ôm một đầu toàn máu vì bị vật cứng "chọi" vào đầu. 

Cô tâm sự: "Khi đang diễn trên sân khấu, tôi nghe thấy tiếng ‘bụp’. Sau đó, anh Giang Còi ôm đầu, máu chảy be bét. Sau đó, tôi cũng bị ném tương tự. Lúc đầu chúng tôi định dừng buổi biểu diễn nhưng công an xã nói với lên là trẻ con ném chứ không phải người lớn. Buổi biểu diễn dừng một lúc rồi lại tiếp tục".

Có thể nói, trong cuộc đời diễn xuất của Giang Còi, anh luôn là nam nghệ sĩ được bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu mến bởi tình yêu với nghiệp diễn trong anh luôn bùng cháy mãnh liệt. Kể cả trong giai đoạn mắc bệnh, sức khỏe suy kiệt, Giang Còi vẫn luôn lạc quan, vui vẻ và truyền năng lượng tích cực đến mọi người và hy vọng sớm nagỳ hồi phục, đứng trên sân khấu, được diễn với anh em thân thiết, được ngắm nhìn nụ cười của khán giả thân yêu. 

Sự ra đi của nghệ sĩ Giang Còi là một mất mát lớn đối với sân khấu hài, với nhiều thế hệ khán giả yêu thích hình tượng một anh diễn viên có bộ râu "kỳ lạ", khuôn mặt hiền từ nhưng "tấu hài" cực duyên dáng.

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời, người hâm mộ rưng rưng nước mắt vì dòng trạng thái lạ: 'Sống dài ngắn không quan trọng'

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời, người hâm mộ rưng rưng nước mắt vì dòng trạng thái lạ: 'Sống dài ngắn không quan trọng'

Ngay thời điểm tin buồn được người thân Giang Còi chia sẻ, Fanpage của cố nghệ sĩ cũng có cập nhật mới khiến nhiều người xót xa và không cầm nổi cúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghệ sĩ Giang Còi qua đời Giang Còi tuổi thơ của nghệ sĩ Giang Còi

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 37 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 37 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 6 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 29 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 31 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36