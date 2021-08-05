Thuở sinh thời, anh được biết đến là cái tên kỳ cựu trong làng hài đất Bắc, với lối diễn hóm hỉnh, trào phúng và duyên dáng, Giang Còi khiến nhiều lớp lớp người hâm mộ yêu mến. Thế nhưng, đằng sau những giờ phút mang lại tiếng cười cho đời, cho người, ít ai biết nghệ sĩ đã có một tuổi thơ "đẫm nước mắt" khi thường xuyên bị đòn roi thậm chí là xích dưới gầm giường. Trong một buổi ra mắt phim do chính mình làm đạo diễn, Giang Còi từng nghẹn ngào chia sẻ: "Ngày bé, tôi là đứa vô cùng nghịch ngợm. Tôi mang súng cao su ra đường tàu ngồi bắn vào kính, lúc nào thấy kính vỡ toang là thích thú lắm. Có lần tôi nhớ bị ba đánh đau lắm, rớm máu nguyên khoảng mông. Mẹ thương xót tôi rồi hai người to tiếng với nhau. Bố bỏ đi ra chỗ đường tàu nơi tôi hay chơi ngồi khóc như đứa trẻ. Tôi biết chuyện, từ đó không bao giờ bén mảng ra đường tàu đó nữa, cũng thôi luôn trò nghịch ngợm kia.

Tối muộn ngày 4/8, gia đình nghệ sĩ Giang Còi thông báo tin dữ khiến nhiều người xót xa. Nam danh hài ra đi sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư hạ họng đáng sợ. Trước sự mất mát này, đồng nghiệp và nhiều người mến mộ nghệ sĩ không khỏi xúc động và tiếc thương.

Tuổi thơ của tôi cũng ra ao chuông chơi, bao người chết đuối được cảnh báo nhưng vẫn đi, ba mẹ giải thích không nghe cách cuối cùng ba mẹ xích tôi vào gầm giường. Ngày nào cũng nằm đó, xung quanh chẳng có gì ngoài các tủ sách, loanh quanh chẳng có việc gì làm, tôi đọc sách".

Thế nhưng, mặc dù bị ba mẹ nghiêm khắc và có nhiều hình thức xử phạt song, anh cho rằng chính điều này đã giúp bản thân khôn lớn, trưởng thành và đi đúng đường, đúng hướng như bây giờ.

Nam danh hài sở hữu lối diễn duyên dáng, hài hước - Ảnh: Internet

Trong nghiệp diễn mấy mươi năm của Giang Còi, khán giả chỉ nhìn thấy những khoảnh khắc anh vui vẻ, pha trò trên sân khấu, thế nhưng không ít lần, nam nghệ sĩ đã "đổ máu" ngay dưới ánh đèn diễn. Nghệ sĩ hài Thu Huyền từng xót xa bộc bạch về lần chứng kiến dàn anh ôm một đầu toàn máu vì bị vật cứng "chọi" vào đầu.

Cô tâm sự: "Khi đang diễn trên sân khấu, tôi nghe thấy tiếng ‘bụp’. Sau đó, anh Giang Còi ôm đầu, máu chảy be bét. Sau đó, tôi cũng bị ném tương tự. Lúc đầu chúng tôi định dừng buổi biểu diễn nhưng công an xã nói với lên là trẻ con ném chứ không phải người lớn. Buổi biểu diễn dừng một lúc rồi lại tiếp tục".

Có thể nói, trong cuộc đời diễn xuất của Giang Còi, anh luôn là nam nghệ sĩ được bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu mến bởi tình yêu với nghiệp diễn trong anh luôn bùng cháy mãnh liệt. Kể cả trong giai đoạn mắc bệnh, sức khỏe suy kiệt, Giang Còi vẫn luôn lạc quan, vui vẻ và truyền năng lượng tích cực đến mọi người và hy vọng sớm nagỳ hồi phục, đứng trên sân khấu, được diễn với anh em thân thiết, được ngắm nhìn nụ cười của khán giả thân yêu.

Sự ra đi của nghệ sĩ Giang Còi là một mất mát lớn đối với sân khấu hài, với nhiều thế hệ khán giả yêu thích hình tượng một anh diễn viên có bộ râu "kỳ lạ", khuôn mặt hiền từ nhưng "tấu hài" cực duyên dáng.