Xót xa trước lời cuối của cố nghệ sĩ Giang Còi: Ngoài gia đình, đây là điều cả đời ông gửi gắm

Sự ra đi của nghệ sĩ Giang Còi là niềm tiếc thương vô hạn của người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ. Hiện, những thông tin về cố nghệ sĩ đang được nhiều người quan tâm.

Vào tối muộn đêm ngày 4/8, nghệ sĩ Giang Còi ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ sau thời gian điều trị bệnh ung thư hạ họng. Căn bệnh được ông và gia đình phát hiện vào đầu năm 2021. Theo nhiều nguồn tin, vào những ngày cuối của đợt điều trị tại Bệnh viện Phổi TW, nghệ sĩ Giang Còi phải bán cả ô tô - tài sản mà ông phải tích góp trong bao năm làm nghệ thuật mới mua được - để lấy tiền chạy chữa. Tuy nhiên, dù bị bệnh tật hoành hành, nam nghệ sĩ vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, luôn chia sẻ những thông điệp tích cực cho mọi người.

Cố nghệ sĩ Giang Còi - Ảnh: Internet Ngày 26/7/2021, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Giang Còi đã có hẳn một bài viết chia sẻ về tình hình dịch bệnh cũng như cuộc sống của ông tại bệnh viện. Theo đó, ông khẳng định mình đang điều trị tại bệnh viện phổi TW. Nơi đây, bảo vệ phòng dịch nghiêm ngặt ngay tại cổng vào, có nhiều quy định riêng phù hợp với bệnh viện. Bài viết của nghệ sĩ Giang Còi - Ảnh: Chụp màn hình Đặc biệt, ông còn cho biết các cán bộ nhân viên Y tế không thấy một ai đi bộ, họ rảo bước hoặc chạy ngắn, hỏi thăm mới biết, quân số bị giảm đi chi viện Covid-19 khá nhiều, mọi việc đổ lên vai những người ở lại.

"Nhưng không vì thế mà chúng tôi, những người bệnh không cảm nhận thấy sự yêu thương thật lòng của những "mẹ hiền mặc áo blouse" qua từng viên thuốc, từng mũi tiêm, từng chén nước bát cơm hằng ngày. Covid-19 nên không cho người nhà vào, họ làm thay hết"- trích bài viết của cố nghệ sĩ Giang Còi. Khi bạn bè, cộng đồng mạng vào chia sẻ, động viên Giang Còi, nam nghệ sĩ đã viết: “Không thể cảm ơn từng người về những lời chúc tốt đẹp được. Nhưng mọi người ơi! Tôi yêu tất cả mọi người. Nào chúng mình cùng cố gắng. Người cố vượt dịch, kẻ cố vượt bệnh, những điều tốt đẹp nhất đang chờ chúng ta phía trước”. Được biết, nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang (1962 - 2021), quê Hà Nội. Ông tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh cùng thời với lứa nghệ sĩ tài năng như Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên,.. Trong cuộc đời làm nghệ thuật, với lối diễn tự nhiên, hài hước nghệ sĩ Giang Còi luôn tạo được tiếng cười cho mọi lứa tuổi khán giả. Đặc biệt ông được công chúng yêu mến qua các vai hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Giang Còi còn đóng phim chiếu mạng, sân khấu, tham gia nhiều phim truyền hình như Cựu chiến binh, Khi đàn chim trở về, Chuyện vặt gia đình, Cảnh sát hình sự, Chuyện đời thường…

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