Ngay thời điểm tin buồn được người thân nam nghệ sĩ chia sẻ, Fanpage của anh cũng có cập nhật mới. Theo đó, trên Facebook đã đổi ảnh đại diện, người quản lý trang Fanpage trích dẫn một câu châm ngôn sống của nam danh hài: "Sống dài ngắn không quan trọng, quan trọng là sống như thế nào".

Tối qua 4/8, thông tin nghệ sĩ Giang Còi qua đời sau thời gian điều trị ung thư hạ họng khiến người hâm mộ đau xót và tiếc nuối cho một tài năng.

Dòng trạng thái cũng chính là lời tâm sự của cố nghệ sĩ lúc sinh thời càng khiến người hâm mộ và đồng nghiệp thêm đau lòng. Quãng thơi gian nghệ sĩ nằm viện và ra đi ngắn ngủi, không kịp chào khán giả lần cuối. Nay tang lễn của anh cũng diễn ra trong lặng lẽ vì tình hình dịch bệnh lại càng khiến những người yêu mến cái tên Giang Còi thấy "nhói" ở trong lòng.

Dòng trạng thái đúng vào thời điểm nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng, khiến cho dư luận đón nhận sự mất mát, không khỏi xót xa.

Nhiều người đã không kìm được xúc động khi nói 2 tiếng "tiễn biệt" với thần tượng "tuổi thơ" - "Tạm biệt Giang Còi, chúc anh mang tiếng cười đến một thế giới khác".

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng không nén được xúc động - Ảnh chụp màn hình

Đầu năm 2021, nam diễn viên hài gạo cội đất Bắc phát hiện ung thư hạ họng giai đoạn 3, đã di căn. Mặc dù lâm bạo bệnh nhưng anh vẫn rất lạc quan, mạnh mẽ chiến đấu. Đến tháng 5/2021, Giang Còi phải nhập viện trong tình trạng ra máu, sức khỏe chuyển biến xấu đi rất nhiều. Giang Còi sụt cân nghiêm trọng, nói khó nghe và phải đoán qua khẩu hình.

Đầu tháng 7 vừa qua, bệnh tình của nam nghệ sĩ được người nhà và đồng nghiệp tiết lộ trở nặng mỗi ngày, phải nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương.

Không lâu trước khi qua đời, cố danh hài quyết định rao bán chiếc xe hơi, được cho là lấy tiền điều trị.

Nam nghệ sĩ luôn lạc quan trong suốt quá trình điều trị - Ảnh: Internet

Giang Cói tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962. Anh được khán giả yêu mến bởi lối nói chuyện dí dỏm, lối diễn duyên dáng, luôn tạo được tiếng cười.