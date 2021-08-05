Nghệ sĩ Giang Còi qua đời, người hâm mộ rưng rưng nước mắt vì dòng trạng thái lạ: 'Sống dài ngắn không quan trọng'

Hậu trường 05/08/2021 14:02

Ngay thời điểm tin buồn được người thân Giang Còi chia sẻ, Fanpage của cố nghệ sĩ cũng có cập nhật mới khiến nhiều người xót xa và không cầm nổi cúc động.

Tối qua 4/8, thông tin nghệ sĩ Giang Còi qua đời sau thời gian điều trị ung thư hạ họng khiến người hâm mộ đau xót và tiếc nuối cho một tài năng.

Ngay thời điểm tin buồn được người thân nam nghệ sĩ chia sẻ, Fanpage của anh cũng có cập nhật mới. Theo đó, trên Facebook đã đổi ảnh đại diện, người quản lý trang Fanpage trích dẫn một câu châm ngôn sống của nam danh hài: "Sống dài ngắn không quan trọng, quan trọng là sống như thế nào".

Dòng trạng thái đúng vào thời điểm nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng, khiến cho dư luận đón nhận sự mất mát, không khỏi xót xa. 

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Fanpage đổi ảnh đại diện kèm dòng trạng thái xót xa - Ảnh chụp màn hình

Dòng trạng thái cũng chính là lời tâm sự của cố nghệ sĩ lúc sinh thời càng khiến người hâm mộ và đồng nghiệp thêm đau lòng. Quãng thơi gian nghệ sĩ nằm viện và ra đi ngắn ngủi, không kịp chào khán giả lần cuối. Nay tang lễn của anh cũng diễn ra trong lặng lẽ vì tình hình dịch bệnh lại càng khiến những người yêu mến cái tên Giang Còi thấy "nhói" ở trong lòng.

Nhiều người đã không kìm được xúc động khi nói 2 tiếng "tiễn biệt" với thần tượng "tuổi thơ" - "Tạm biệt Giang Còi, chúc anh mang tiếng cười đến một thế giới khác".

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Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng không nén được xúc động - Ảnh chụp màn hình

Đầu năm 2021, nam diễn viên hài gạo cội đất Bắc phát hiện ung thư hạ họng giai đoạn 3, đã di căn. Mặc dù lâm bạo bệnh nhưng anh vẫn rất lạc quan, mạnh mẽ chiến đấu. Đến tháng 5/2021, Giang Còi phải nhập viện trong tình trạng ra máu, sức khỏe chuyển biến xấu đi rất nhiều. Giang Còi sụt cân nghiêm trọng, nói khó nghe và phải đoán qua khẩu hình.

Đầu tháng 7 vừa qua, bệnh tình của nam nghệ sĩ được người nhà và đồng nghiệp tiết lộ trở nặng mỗi ngày, phải nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương.

Không lâu trước khi qua đời, cố danh hài quyết định rao bán chiếc xe hơi, được cho là lấy tiền điều trị.

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Nam nghệ sĩ luôn lạc quan trong suốt quá trình điều trị - Ảnh: Internet

Giang Cói tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962. Anh được khán giả yêu mến bởi lối nói chuyện dí dỏm, lối diễn duyên dáng, luôn tạo được tiếng cười.

Xót xa trước lời cuối của cố nghệ sĩ Giang Còi: Ngoài gia đình, đây là điều cả đời ông gửi gắm

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Sự ra đi của nghệ sĩ Giang Còi là niềm tiếc thương vô hạn của người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ. Hiện, những thông tin về cố nghệ sĩ đang được nhiều người quan tâm.

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