Đội khăn trắng đón sinh nhật, gia đình nghệ sĩ Giang Còi khóc nghẹn bên di ảnh người ra đi

Hậu trường 06/08/2021 21:57

Vào tối ngày 4/8, nghệ sĩ Giang Còi đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Mới đây, trên trang cá nhân, con gái cố nghệ sĩ đã có những chia sẻ khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Sự ra đi của nghệ sĩ Giang Còi là niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, tuy nhiên, trong suốt quá trình điều trị đến tận những ngày cuối đời, nam nghệ sĩ vẫn giữ thái độ lạc quan và cố gắng truyền tải năng lượng tích cực đến mọi người.

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Nghệ sĩ Giang Còi - Ảnh: Internet

Tối ngày 5/8 vừa qua, trên facebook cá nhân, con gái cố nghệ sĩ Giang Còi đã đăng tải một story về cảnh cả nhà đang quây quần tổ chức tiệc sinh nhật cho một người chị. Đặc biệt, tối hôm ấy cũng là hôm đưa tang cố nghệ sĩ. Được biết, đây là buổi tiệc đơn giản được diễn ra sau đám tang ông.

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Bài viết của con gái cố nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Theo như video được chia sẻ, dù là tiệc sinh nhật nhưng các thành viên trong gia đình đều đội khăn tang. Hình ảnh người thân bật khóc thành tiếng cạnh di ảnh của cố nghệ sĩ Giang Còi khiến ai nhìn vào cũng đau lòng, thương xót. Con gái Ngọc Ánh của nam nghệ sĩ nghẹn ngào chia sẻ: "Chúc chị sinh nhật vui vẻ, vui buồn lẫn lộn...".

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Tiệc sinh nhật cùa gia đình -  Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 7/8, Ngọc Ánh tiếp tục đăng tải ảnh chụp cùng người ba quá cố kèm lời nhắn: "Nhớ ba quá ba ơi". Cỏ lẽ, hiện tại sự ra đi của ông vẫn còn là một vết thương lớn trong lòng con gái khiến cô chưa thể nguôi ngoai. Suốt những ngày qua, bạn bè, người thân liên tục gửi lời động viên, chia buồn và mong gia đình cố nghệ sĩ mạnh mẽ vượt qua biến cố.

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Chia sẻ mớ đây của Ngọc Ánh - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang (1962 - 2021), quê Hà Nội. Ông tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh cùng thời với lứa nghệ sĩ tài năng như Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên,.. Trong cuộc đời làm nghệ thuật, với lối diễn tự nhiên, hài hước nghệ sĩ Giang Còi luôn tạo được tiếng cười cho mọi lứa tuổi khán giả. Đặc biệt ông được công chúng yêu mến qua các vai hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Giang Còi còn đóng phim chiếu mạng, sân khấu, tham gia nhiều phim truyền hình như Cựu chiến binh, Khi đàn chim trở về, Chuyện vặt gia đình, Cảnh sát hình sự, Chuyện đời thường.

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