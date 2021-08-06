Sau cú đánh trời giáng, 'Cô Xuyến' tiếp tục bị chồng tung clip 'chiến nhau' với người bán hàng rong bằng lời lẽ thô tục

Hậu trường 06/08/2021 17:21

Mới đây, trên tài khoản TikTok cá nhân, chồng cũ nữ diễn viên Hoàng Yến - "cô Xuyến" trong phim truyền hình "Về nhà đi con" - đã đăng tải một đoạn clip gây sốc về việc nữ nghệ sĩ cãi nhau bất chấp với người bán hàng rong trên vỉa hè. Tuy nhiên, chi tiết về thời gian lại khiến netizen chú ý.

Những ồn ào giữa diễn viên Hoàng Yến - người thủ vai "cô Xuyến" trong phim truyền hình "Về nhà đi con" - và chồng cũ đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo đó, mọi chuyện bùng nổ khi đoạn clip ghi lại cú đánh trời giáng khiến nữ diễn viên gãy mũi của chồng được tung ra. Hai bên đấu tố, vạch mặt nhau quyết liệt. Phía Hoàng Yến cũng từng cho biết với truyền thông rằng đã làm việc với luật sư để kiện chồng cũ ra tòa.

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Diễn viên Hoàng Yến và chồng lúc còn bên nhau - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, mới đây, trên trang TikTok cá nhân, anh Thắng Cao - chồng cũ của nữ diễn viên - bất ngờ tung một đoạn clip ghi lại cảnh Hoàng Yến đang đứng cãi nhau dữ dội với một người bán hàng tại vỉa hè. 

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Khung cảnh diễn ra sự việc - Ảnh: Chụp màn hình

Trong đoạn clip, dù nhiễm tạp âm khá ồn nhưng vẫn có thể nghe được "cô Xuyến" đã dùng nhiều lời lẽ khó nghe, thô tục hướng về người bán hàng rong kia. Đính kèm đoạn clip, chồng cũ còn đăng tải dòng trạng thái dài nhằm "dằn mặt" Hoàng Yến: "Thói đời, muốn chứng tỏ mình là người nhân nghĩa thì sẵn sàng không từ thủ đoạn nào hòng hạ thấp người khác bằng sự dối trá, bao biệt và xảo ngôn để xây dựng cho mình sự yếu đuối, hiền dịu và thanh cao".

Sau cú đánh trời giáng, 'Cô Xuyến' tiếp tục bị chồng tung clip 'chiến nhau' với người bán hàng rong bằng lời lẽ thô tục - Ảnh 3

Tuy nhiên, dựa vào những chi tiết như đường phố đông người qua lại, các sạp hàng rong buôn bán trên vỉa hè, nhiều cư dân mạng suy đoán đoạn clip đã được quay từ trước đó bởi hiện tại bởi lẽ, hiện tại Hà Nội vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội. Động thái "đào" lại clip cũ của chồng cũ nữ diễn viên đang khiến nhiều người xôn xao, không biết tiếp theo sẽ có "biến" gì sắp xảy đến.

Trở lại với lùm xùm của cặp đôi này, như đã đưa tin trước đó, theo clip được lan truyền trên MXH ngày 22/6, chồng cũ đến gặp nữ diễn viên Hoàng Yến tại quán của người bạn ở phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Nói chuyện được một lúc thì  chồng cũ của cô hỏi: "Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?" và đánh cho cô một cú trời giáng. Theo camera ghi lại tại hiện trường, sau khi đánh vợ, chồng cũ của nữ diễn viên bị bạn bè của cô ngăn lại và mời ra ngoài nhưng tiếp tục quay lại và cầm dao truy đuổi đe dọa cô. Rất may lúc đó có đông người và bạn của Hoàng Yến ngăn cản nên cô chạy thoát.

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Hiện trường cú đánh gãy mũi hôm ấy - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi sự việc xảy ra, chồng cũ của nữ diễn viên đã livestream xin lỗi nhưng theo Hoàng Yến, đây chỉ là cái cớ để anh vu khống, đặt điều cho cô. Những buổi phát sóng của cả hai sau đó đều mang nhiều hàm ý chỉ trích khi nhắc về nhau. Trong khi chồng cũ cho rằng nữ diễn viên là người ghê gớm, giả tạo thì Hoàng Yến lại "tố' chống vũ phu, từng nhiều lần đe dọa khiến cô sợ hãi. Hiện, sự viện đang được dư luận quan tâm.

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