Tình hình sức khỏe của danh ca Kim Anh còn 'đáng lo ngại' sau khi đột quỵ?

Vào hồi tháng 11/2021, danh ca Kim Anh phải nhập viện vì đột quỵ đã khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, sức khỏe của nữ danh ca đã ổn định trở lại.

Vừa qua, ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng đã có buổi gặp mặt danh ca Kim Anh tại nước Mỹ. Trước đó, vào tháng 11/2021, nhiều người hâm mộ lo lắng khi hay tin ca sĩ Kim Anh bị đột quỵ. Chị bất tỉnh và phải nhập viện gấp, trong tình trạng tiên lượng xấu. Sau khoảng một tuần điều trị, chị qua cơn hiểm nghèo nhưng mắc các biến chứng như lệch miệng, liệt tay trái, chân trái không thể cử động và cần tập vật lý trị liệu. Tuy nhiên, đến hiện tại, nữ danh ca đã khỏe mạnh và đi hát trở lại. Trong buổi gặp gỡ nam ca sĩ Tiến Dũng, thần sắc của cô khá tốt và nói chuyện minh mẫn.

Kim Anh bày tỏ: "Tôi tin rằng mọi việc trên đời đều không nằm ngoài ý định của số phận và ông trời. Tuy nhiên, tôi vẫn vượt lên mọi thứ nhờ đức hạnh, niềm tin và sự nỗ lực. Dù cuộc đời có thế nào tôi cũng chiến đấu tới cùng để vượt lên số phận. Tôi cũng không biết vì sao mình vẫn hát được khỏe thế. Có lẽ do một phép màu nhiệm nào đó nên tôi mới hát được. Mọi người đều nghĩ tôi đột quỵ, không nói chuyện được thì làm sao hát được nhưng tôi lại hát tốt, còn hát tròn vành, rõ chữ. a sĩ Nguyễn Tiến Dũng đã có buổi gặp mặt danh ca Kim Anh tại nước Mỹ - Ảnh: Chụp màn hình Cô còn tự nhận mình trẻ hơn khi được đi hát. Nữ danh ca bày tỏ: "Trời cho tôi giọng hát này nên tôi phải giữ. Tôi chưa bao giờ học hát. Thậm chí, hồi nhỏ tôi còn không có điều kiện nghe nhạc Việt và hát. Tới tận năm 1983 tôi mới bắt đầu hát nhạc Việt với bài Mùa thu lá bay. Từ bài đó, người ta biết đến tôi và cho rằng tôi nổi tiếng, trong khi chính tôi cũng không hiểu tại sao mình nổi. Chỉ qua một đêm, tự nhiên tôi nổi tiếng, được mọi người tôn vinh. Tới khi biết mình đã thực sự nổi tiếng, tôi mới trân trọng từng giây phút được hát và hát tới tận bây giờ. Tôi muốn hát với tất cả xương máu, mồ hôi, nước mắt và trái tim tôi. Đối với tôi, một người có tài còn cần có đức, có kiến thức rồi có cả hạnh ngộ thì mới xứng đáng được vinh danh, được khán giả yêu quý".

Nữ danh ca Kim Anh - Ảnh: Internet Kim Anh đã chuyển về sinh sống ở Việt Nam từ năm 2007 và mới trở lại Mỹ gần đây. Cuộc đời cô trải qua khá nhiều sóng gió, nhất là tai nạn trong cơn bão tuyết ở Mỹ năm 1978 dẫn đến phải nằm viện trong tình trạng bị thương tật suốt 3 năm sau đó. Tới khi ra viện, cô lại phải đi cai nghiện sau một thời gian dài lạm dụng chất kích thích để quên đi những cơn đau do tai nạn để lại. Kim Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ những năm 1980 và bắt đầu nổi tiếng sau khi hát Mùa thu lá bay, một ca khúc nhạc Hoa lời Việt từng được danh ca Đài Loan Đặng Lệ Quân thể hiện. Trước khi đột quỵ, cô đang thu âm dang dở album cuối cùng trước khi nghỉ hát.

Dù công khai xin lỗi khán giả, Hiền Hồ vẫn giữ nguyên điều này trên mạng xã hội Sau khi công khai xin lỗi khán giả, Hiền Hồ đang là tâm điểm chú ý của dân mạng và nhận được nhiều lời bàn tán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-hinh-suc-khoe-cua-danh-ca-kim-anh-con-dang-lo-ngai-sau-khi-dot-quy-463352.html