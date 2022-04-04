Hoài Lâm tiếp tục khiến CĐM tá hỏa, suýt thì nhận không ra: Phát tướng đến khó tin, nhưng vẫn gây sốt bởi một điều không đổi

Hậu trường 04/04/2022 10:25

Hình ảnh Hoài Lâm được chia sẻ trong một đoạn clip ngắn khiến dân tình không khỏi sửng sốt bởi ngoại hình quá khác xưa của nam ca sĩ.

Vốn có lợi thế lớn ngay từ lúc mới gia nhập showbiz khi có bố nuôi là nghệ sĩ Hoài Linh, Hoài Lâm nhanh chóng được công chúng chú ý đến. Giọng hát thiên phú cùng ngoại hình thư sinh đã giúp chàng trai nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp Hoài Lâm liên tục khiến người hâm mộ đi từ cú shock này đến cú shock khác, từ việc kết hôn, tuyên bố giải nghệ đến lùm xùm li hôn với Cindy Lư...

Những rối ren trong đời sống đã khiến hình ảnh của Hoài Lâm trong mắt khán giả bị sụt giảm nghiêm trọng. Đặc biệt, việc thường xuyên xuất hiện với vẻ bề ngoài kém chỉn chu của chủ nhân bản hit Hoa Nở Không Màu càng khiến cho nhiều fan cảm thấy thất vọng. 

Hoài Lâm tiếp tục khiến CĐM tá hỏa, suýt thì nhận không ra: Phát tướng đến khó tin, nhưng vẫn gây sốt bởi một điều không đổi - Ảnh 1
Hoài Lâm thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài kém sắc - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Hoài Lâm khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối khi xuất hiện với vẻ bài ngoài sa sút. Trong một đoạn clip đang được chia sẻ rầm rộ, chàng ca sĩ điển trai năm nào giờ xuất hiện với vẻ ngoài tròn lẳn, kém sắc, thậm chí nhiều người còn hoài nghi liệu chủ nhân quay đoạn clip có nhận nhầm người không. 

Hoài Lâm tiếp tục khiến CĐM tá hỏa, suýt thì nhận không ra: Phát tướng đến khó tin, nhưng vẫn gây sốt bởi một điều không đổi - Ảnh 2
Trong đoạn clip hoài lâm khiến người xem sửng sốt vì vẻ ngoài phát tướng - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, trái với diện mạo mất phong độ, ngay khi vừa cất giọng hát Hoài Lâm đã khiến netizen phải trầm trồ, vẫn là giọng hát vang, khỏe, đậm chất trữ tình như ngày nào. Nhiều khán giả không khỏi tỏ ra tiếc nuối vì quyết định lui về ở ẩn của nam ca sĩ, khán giả cho rằng giọng hát này nên được cất lên nhiều hơn cũng như được hát những bài hát xứng với nó. 

Trái với những tiếc nuối của người hâm mộ, trong những hình ảnh bị bắt gặp nam ca sĩ lại tỏ ra khá thoải mái chứng tỏ mình đang có một cuộc sống vui vẻ, tự tại sau khi lùi về sau ánh hào quang. 

Từ khóa:   Hoài Lâm Hoài Lâm hát dạo Hoài Lâm phát tướng

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