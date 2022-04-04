Hoài Lâm tiếp tục khiến CĐM tá hỏa, suýt thì nhận không ra: Phát tướng đến khó tin, nhưng vẫn gây sốt bởi một điều không đổi

Vốn có lợi thế lớn ngay từ lúc mới gia nhập showbiz khi có bố nuôi là nghệ sĩ Hoài Linh, Hoài Lâm nhanh chóng được công chúng chú ý đến. Giọng hát thiên phú cùng ngoại hình thư sinh đã giúp chàng trai nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp Hoài Lâm liên tục khiến người hâm mộ đi từ cú shock này đến cú shock khác, từ việc kết hôn, tuyên bố giải nghệ đến lùm xùm li hôn với Cindy Lư...

Những rối ren trong đời sống đã khiến hình ảnh của Hoài Lâm trong mắt khán giả bị sụt giảm nghiêm trọng. Đặc biệt, việc thường xuyên xuất hiện với vẻ bề ngoài kém chỉn chu của chủ nhân bản hit Hoa Nở Không Màu càng khiến cho nhiều fan cảm thấy thất vọng.