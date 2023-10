Đông Nhi tung nhạc chủ đề Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Netizen tố 'na ná' sản phẩm Kpop, 'chỉ mặt điểm tên' cả bài hát gốc?

Chỉ vừa mới ra mắt, ca khúc chủ đề của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam của Đông Nhi bị cộng đồng mạng tố "mượn" 1 sản phẩm của Kpop.

Sau thời gian vắng bóng, Đông Nhi đã tái xuất với ca khúc Đôi mi em đang u sầu được đông đảo fan đón nhận. Ngay sau tác phẩm này, Đông Nhi còn góp giọng trong ca khúc mang tên Vinawoman, ca khúc chủ đề cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Tuy nhiên, ngay khi vừa lên sóng, Đông Nhi bị soi "na ná" hit của nhóm nhạc đình đám Kpop-Twice. Đó chính là I Can't Stop Me được phát hành năm 2020. Bài hát Vinawoman là sự kết hợp của Đông Nhi và Hứa Kim Tuyền, có giai điệu khá bắt tay, sôi động và mạnh mẽ.

Vinawoman của Đông Nhi. Ảnh: Internet

Nhóm Twice. Ảnh minh họa: Internet

Nhiều netizen chỉ ra, hai phần nhịp điệu, tiết tấu bài hát của Đông Nhi và I Can't Stop Me của Twice có phần hao hao với nhau. Cách phối chất liệu intro cũng như flow của bài hát Vinawoman dễ dàng khiến fan liên tưởng đến gia điệu bắt tai của I Can't Stop Me.

Trước đó, bản dance của Đôi mi em đang u sầu cũng vướng nghi án đạo Kpop. Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Đông Nhi cũng vướng vào tranh cãi về việc bản dance của Đôi mi em đang u sầu đạo vũ đạo của một bài hát Kpop.

Tuy nhiên đến hiện tại phía bà xã Ông Cao Thắng vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về vấn đề "vay mượn" này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-nhi-tung-nhac-chu-de-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-netizen-to-na-na-san-pham-kpop-chi-mat-diem-ten-ca-bai-hat-goc-466260.html