Họp báo ra mắt sản phẩm của Đông Nhi thiếu mặt dàn 'gà cưng', có khi nào nội bộ có biến?

Uni5 chính thức debut từ năm 2016. Sau khi trải qua 2 lần "thay máu" thì cũng đã có thâm niên hoạt động ở showbiz Việt, dưới sự quản lý của 6SE - công ty giải trí do Ông Cao Thắng làm Chủ tịch. Trong suốt thời gian ấy, dù không có quá nhiều sản phẩm âm nhạc ấn tượng được ra mắt nhưng ít nhất, nhóm vẫn được vợ chồng Nhi - Thắng lăng xê, yêu thương và trân trọng hết mực. Ngoài Uni5, ‘gà cưng’ của nhà 6SE còn có Han Sara, LipB, Anh Tú (The voice),…

Mới đây, họp báo ra mắt MV của Đông Nhi đã thu hút sự chú ý của khán giả lẫn giới truyền thông. Bên cạnh sự xuất hiện của dàn khách mời khủng như Gil Lê, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy,... thì sự vắng mặt của những "gà cưng" nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng khiến giới truyền thông đặt thắc mắc.

Cụ thể những nhân tố nổi bật của nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng như Uni5, Han Sara, LipB,... đều không xuất hiện trong buổi ra mắt MV của "nữ chủ tịch".

Có thể thấy việc loạt "gà nhà" vắng mặt là một bất ngờ lớn đối với giới truyền thông khi từ trước đến nay, trong các sự kiện, tiệc tùng của công ty dù lớn hay nhỏ thì dàn tài năng của Đông Nhi - Ông Cao Thắng đều có mặt để chung vui.

Dàn 'gà cưng' bưng tráp cưới cho vợ chồng Đông Nhi - Ảnh: Internet

Chính việc này đã khiến netizen không khỏi thắc mắc, đặt nghi vấn dàn "gà cưng" của Đông Nhi - Ông Cao Thắng lục đục nội bộ với công ty chủ quản.

-"Có khi nào đã âm thầm rời công ty chủ quản rồi hay không?".

-"Không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hy vọng mọi thứ đều ổn".

-"Có khi nào Uni5 rời công ty hay không nhỉ?".

Theo một số nguồn tin bên lề chưa xác định, Han Sara đã rời khỏi công ty Đông Nhi - Ông Cao Thắng cách đây ít tháng. Về phần những dàn "gà cưng" còn lại thì đang trong quá trình sắp xếp nhân sự nên tạm thời vắng mặt.

Trước đó netizen cũng rộ lên những nghi vấn về việc Han Sara rời khỏi vòng tay của Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Theo đó trên trang cá nhân, Han Sara đã không còn để tên công ty xuất hiện trên email công việc nữa.

Ngoài ra vào bữa tiệc cuối năm của công ty, Han Sara ôm chầm lấy Đông Nhi òa khóc khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy hoang mang. Trên Instagram của cô nàng cũng xuất hiện lên dòng tiểu sử "Just me, Sara" (tạm dịch là: Chỉ tôi, Sara).

Han Sara đã rời 6SE - Ảnh: Internet

Hiện, đang chờ thông tin chính thức từ phía vợ chồng Đông Nhi.