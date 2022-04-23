Noo Phước Thịnh hôn Mai Phương Thúy ngay giữa họp báo ra mắt MV của Đông Nhi

Hậu trường 23/04/2022 20:14

Ngay trong họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy đã "không hẹn mà gặp" cùng xuất hiện, nam ca sĩ còn hôn Hoa hậu Việt Nam 2006 trước sự chứng kiến của nhiều người.

Tối ngày 23/4, sự kiện họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất của Đông Nhi - MV Đôi Mi Em Đang U Sầu đã được tổ chức tại một trung tâm thương mại ở TP.HCM. Đến tham dự sự kiện này có có sự có mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như Wowy, Hoàng Thùy Linh, Hoàng Oanh, Minh Hằng,...

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Nhiều ngôi sai đến tham dự buổi ra mắt MV của Đông Nhi - Ảnh: Internet

Tuy vậy, sự chú ý trong sự kiện này không chỉ tập trung vào MV mới nhất của Đông Nhi hay dàn khách mời "siêu xịn" mà hành động bất ngờ của Noo Phước ThịnhMai Phương Thúy đã thật sự giành được "spotlight" trong phút chốc. Theo đó, khi đang đứng tạo dáng trên thảm đỏ, Noo Phước Thịnh đã không ngần ngại hôn má tình cũ của mình, thậm chí sau đó anh còn kéo tay cô di chuyển sang chỗ mình đứng.

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Noo Phước Thịnh hôn má Mai Phương Thúy rồi kéo cô sang chỗ mình - Ảnh: Internet

Dù đã công khai chuyện tình cảm đã lâu, nhưng đây là lần hiếm hoi mà Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy có hành động thân mật như vậy ở nơi công cộng, đặc biệt là còn có sự hiện diện của giới truyền thông. Người hâm mộ của cặp đôi cũng được phen "quắn quéo" vì việc làm bất ngờ của cặp đôi.

Trước đây, chuyện tình của Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy từng khiến dư luận xôn xao một thời gian dài. Thậm chí, mạng xã hội còn từng truyền tay nhau đoạn clip mai Phương Thúy gặp gỡ mẹ của nam ca sĩ nhân ngày sinh nhật của anh. Đối với mối quan hệ "mập mờ" này, Noo Phước cũng đã từng lên tiếng, thậm chí còn xác nhận cả hai là "vợ chồng tri kỷ".

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Mối tình của Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy luôn nhận được sự quan tâm của dư luận - Ảnh: Internet

"Thật ra, đôi khi có những mối quan hệ nên bỏ ngỏ như vậy. Có những ván cờ đủ đẹp để không phải đi tiếp một nước nào hết. Bởi ván cờ đó đã đầy đủ, đã trọn vẹn đến nỗi nếu cố gắng đi thêm 1 bước nào nữa thì có thể sẽ là một nước cờ sai." Noo Phước Thịnh nói về đoạn tình cảm với Hoa hậu Việt Nam 2006.

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Từ khóa:   Noo Phước Thịnh Mai Phương Thúy Đông Nhi

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