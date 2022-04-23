Noo Phước Thịnh hôn Mai Phương Thúy ngay giữa họp báo ra mắt MV của Đông Nhi

Tối ngày 23/4, sự kiện họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất của Đông Nhi - MV Đôi Mi Em Đang U Sầu đã được tổ chức tại một trung tâm thương mại ở TP.HCM. Đến tham dự sự kiện này có có sự có mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như Wowy, Hoàng Thùy Linh, Hoàng Oanh, Minh Hằng,...

Nhiều ngôi sai đến tham dự buổi ra mắt MV của Đông Nhi - Ảnh: Internet

Tuy vậy, sự chú ý trong sự kiện này không chỉ tập trung vào MV mới nhất của Đông Nhi hay dàn khách mời "siêu xịn" mà hành động bất ngờ của Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy đã thật sự giành được "spotlight" trong phút chốc. Theo đó, khi đang đứng tạo dáng trên thảm đỏ, Noo Phước Thịnh đã không ngần ngại hôn má tình cũ của mình, thậm chí sau đó anh còn kéo tay cô di chuyển sang chỗ mình đứng.